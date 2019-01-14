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На мэра Гданьска напали с ножом во время концерта

Адамович выжил. Напавший кричал, что отсидел за преступления, которые не совершал.(ВИДЕО)

14.01.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
На мэра Гданьска напали с ножом во время концерта
В интернете появилось видео нападения на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, кадры опубликованы на YouTube. На записи видно, как мужчина быстро выбегает на сцену и завязывает потасовку, после чего некоторое время ходит по площадке с поднятыми руками, в одной из которых держит нож.

Ранее стало известно, что Адамовича ударили ножом во время концерта, мэр выжил, его госпитализировали. Очевидцы говорили, что нападавший прокричал со сцены, что сидел в тюрьме за преступления, которых не совершал.

Преступника задержали на месте происшествия, сообщалось что мужчина отбывал наказание за грабежи, попасть на сцену он мог по удостоверению сотрудника СМИ. Глава МВД Польши Йоахим Бруджинский пообещал установить все обстоятельства случившегося и назвал нападение на мэра «варварским».

Источник: РБК


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