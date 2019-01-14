Сбила двоих пешеходов «Нива» у села Поваренка в Новосибирской области

В Коченевском районе в ДТП пострадали два пешехода, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

12 января в 21.00 в Коченевском районе 44-летний водитель автомобиля «Нива», следовавший со стороны села Поваренка в сторону районного поселка Коченево, совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по правой стороне проезжей части относительно движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина 1964 года рождения, получившая перелом кости таза, и мужчина 1993 года рождения – у него закрытый перелом голени. Пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.