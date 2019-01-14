В «стойла для коров» переселял фронтовиков чиновник в Севастополе

В Севастополе бывший директор департамента капитального строительства предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий при предоставлении ветеранам непригодных для проживания квартир. Об этом сообщили в главе Следственного комитета РФ.

Следственным управлением СКР по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента капитального строительства города Севастополя. Он обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Следствием установлено, что постановлением правительства Севастополя была утверждена госпрограмма на 2017-2020 годы, в рамках которой определялся размер предоставляемых ветеранам Великой Отечественной войны благоустроенных квартир. Под их приобретение выделялась субвенция из федерального бюджета порядка 20 миллионов рублей. Ответственным исполнителем программы был определен департамент капитального строительства города Севастополя.

Весной 2017 года по результатам электронных аукционов между ЖСК «Доступное жилье» и департаментом были заключены госконтракты на покупку 9 квартир для фронтовиков. В соответствии с техническими заданиями закупаемые квартиры должны быть снабжены водо- и теплоснабжением и другими комфортными условиями, необходимыми для проживания, иметь отдельную жилую комнату общей площадью 36 кв. м., отвечать установленным санитарным и техническим нормам.

Директор департамента для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны сообщил представителю жилищно-строительного кооператива о необходимости передачи любых других 9 однокомнатных квартир, в которых по состоянию на 9 мая 2017 года будет завершена внутренняя отделка. Представитель застройщика сообщила, что имеется 9 однокомнатных квартир в многоэтажном доме по проспекту Античному, но которые образовались в результате перепланировки из 5 двухкомнатных квартир в 10 однокомнатных и в которых завершена внутренняя отделка.

Чиновник, достоверно зная, что площадь этих квартир не соответствует условиям госконтрактов, самостоятельно, выходя за рамки полномочий, заключил с ЖСК «Доступное жилье» дополнительные соглашения к указанным контрактам, по которым стороны незаконно уменьшили площади закупаемых квартир и соответственно стоимость госконтракта.

Директор департамента в счет оплаты купленных 9 квартир, непригодных для проживания, необоснованно перевел бюджетные денежные средства на общую сумму чуть выше 19 миллионов рублей на счет жилищно-строительного кооператива. Затем без проведения экспертиз на соответствие квартир требованиям законодательства, строительно-техническим и санитарным нормам предоставил их в собственность ветеранам.

Сведения о нарушении законных прав ветеранов Великой Отечественной войны на доступное жилье были выявлены следственным управлением в ходе мониторинга средств массовой информации. По указанию руководителя управления незамедлительно была начата процессуальная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования эксперты дали заключение, что предоставленное жилье не может использоваться по своему целевому назначению, поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым к однокомнатным квартирам.

В ходе следствия проведен большой объем следственных действий, направленных на восстановление нарушенных прав ветеранов. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске таким же образом пытались увеличить число комнат в квартирах для переселенцев из аварийного жилья. В новостройках микрорайона Белокаменного комнату в 1-комнатной квартире перегораживали гипсокартонными перегородками, выдавая их за «двушки». Переселенцы отказывались переезжать в новое жилье, назвав его «стойлом для коров».