Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц
Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска
Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
Протестующему против «власти Путина» инкриминирует хулиганство полиция Бердска
Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн
На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия
Детям и старикам подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск»
До 7,3 млрд рублей выросла стоимость ремонта Госдумы и Совфеда
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска