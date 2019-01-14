Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц
Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска
Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
Протестующему против «власти Путина» инкриминирует хулиганство полиция Бердска
Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн
На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия
Детям и старикам подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск»
До 7,3 млрд рублей выросла стоимость ремонта Госдумы и Совфеда
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
А сколько стоит разместить флэш банер на вашем сайте свой или свой не канает , а нужно заказать ?
9 4
можете разместить свой, а стоит по-разному, сообщите свой номер на bkurer@mail.ru, мы вам позвоним
10 4
Раньше обьявления были бесплатные,было лучше,было много интересных обьявлений,сейчас я смотрю почти никто сюда обьявлений не подает….может лучше вернуться к старому?
10 2
Назад дороги нет не Терепе и также бесплатным объявлениям. Такова житуха наша. Плати ,плати,а вот где деньгу взять ??? или вы держитесь. А вот за что держаться???
9 4
«Народ знает всё» — разве еще печатают?
2 0
да
0 0
ПО домам почему не носят? Раньше в магазинах лежали, теперь нет с лета.
0 0
Нам разносят домой по понедельникам
1 0