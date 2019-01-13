Муж убитой Ирины Синельниковой благодарит всех за помощь в поисках супруги

Супруг и семья Ирины Синельниковой благодарят всех неравнодушных к горю семьи, всех, кто искал, делал репосты, кто вместе с нами не спал ночей.

— Ирина найдена убитой, отморозки, отобравшие у моих детей мать, задержаны, ведётся следствие, — говорит супруг Константин.

Друзья погибшей обращаются с просьбой о помощи.

-Семье очень нужна материальная помощь, они подавлены и опустили руки, — обращается Кристина. — Я верю, что кто-то поможет копеечкой, кто сколько сможет, много не нужно, по мере возможностей, каждый может столкнуться с бедой. С разрешения и согласия, публикую карту Сбербанк 4276844021592423 на имя Синельникова Константина. Заранее всех благодарю, от себя лично, от всей семьи Ирины. Спасибо Вам всем вы люди с большой буквы. Когда мы поняли, что случилась беда, даже представить не могли, сколько людей поможет нам от чистой души. Спасибо, Ваш вклад неоценим!

Напомним, что Ирину Синельникову убили при продаже автомобиля 11 января. Двое суток бердчанку искали волонтеры. Тело нашли в Кемеровской области. Убийцы — двое бердчан, решивших забирать автомобили у продавцов и убивать их их. Ирина стала первой жертвой. Двое детей остались без матери.