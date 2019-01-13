Муж убитой Ирины Синельниковой благодарит всех за помощь в поисках супруги

Семья убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой занималась перепродажей авто в Бердске
Тело задушенной Ирины Синельниковой из Бердска нашли близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе
Мы не рабы: На забастовку выйдут водители «Яндекс-такси» в Бердске
Сжег покрышки в знак протеста против «власти Путина» у мэрии житель Бердска
Задушили при продаже Peugeot Ирину Синельникову и тело выбросили по дороге в Кемерово двое жителей Бердска
Горел Lexus во дворе дома в центре Бердска
Розыск: СК прекратил поиски без вести пропавшей Ирины Синельниковой из Бердска
Северный поток-2: санкциями грозит США бизнесу Германии из-за газопровода
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Ищет управляющего с зарплатой в 180 тысяч рублей санаторий из Бердска