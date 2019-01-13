Сжег покрышки в знак протеста против «власти Путина» у мэрии житель Бердска

Днем в воскресенье, 13 января, житель Бердска, представившийся «Курьер. Среда. Бердск» Борисом, вышел на площадь Горького перед горадминистрацией с акцией протеста. В руках он держал самописный плакат «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало».

Чтобы привлечь внимание к своему одиночному пикету Борис сжег на главной площади Бердска две покрышки. Но из мэрии выбежал человек, который огнетушителем потушил костер. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», это был оперативный дежурный по городу ЕДДС. Через 40 минут, по словам Бориса, приехали пожарные. Но их помощь не понадобилась.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Борис, он возмущен ростом тарифов на услуги ЖКХ, цен на продукты и бензин, повышением налогов и ухудшением качества жизни в России. Он выразил надежду, что его увидит и услышит народ, который тоже недоволен существующим положением.

Автор видео Анастасия Солодкова

Протестующий был готов к тому, что его задержат полицейские. Но считает, что имеет право публично высказать свое отношение к тому, что происходит в России. И что на одиночный пикет разрешение и согласование местной власти не требуется.

— Постою, пока не замерзну. Я имею право высказать свое мнение. Мы говорим о каком-то миропорядке, что у нас все хорошо. Это чушь собачья, на самом деле. Я в центре города сжег две покрышки — где полиция? Пожарная охрана приехала 40 минут спустя, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Борис.

Он заявил, что ему не важно, услышат ли его власти, главное для него — выразить свою позицию:

— Я живу в свободной стране под названием «Россия». Я россиянин. Поэтому выражаю свое личное мнение. Вот и все. Но я не один такой, кому все это уже надоело. Я плачу за 3-комнатную квартиру, в которой прописано 4 человека, 6250 рублей в месяц. Бабушке пенсию повысили на 1000 рублей, а коммунальные услуги — на 1,7%. НДС вырос, бензин дорожает. Это нормально? Россия — не последняя страна по добыче нефти и газа. А у нас, в Бердске, подключить газ к дому стоит 200 тыс. рублей. Моим родителям выставили такой счет — труба проходит в полутора метрах от дома. Это нормально? По-моему, не нормально.

Немногочисленные прохожие останавливались возле пикетчика. Кто-то молча кивал головой, кто-то заявлял, что в стране ничего нельзя изменить, даже если кого-то происходящее не устраивает, но выход никто не предлагал.

По мнению Бориса, лет через 10 Россия сможет повторить судьбу Украины с ее майданом, так как «русскому человеку надоесть терпеть». Вместе с тем, он акцентировал, что никого ни к чему не призывает — просто пользуется правом свободы слова, высказывая свое личное мнение. И готов за это заплатить штраф, если его все-таки задержат за сжигание покрышек в общественном месте. Но Борис не уверен, что это является нарушением.

После полутора часов стояния на 15-градусном морозе, он свернул плакат и пошел домой.

Как позже стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полиция начала розыск пикетчика. Через некоторое время, по словам начальника управления гражданской защиты населения Василия Пономарева, протестующий сам вернулся на «место происшествия», его посадили в полицейский УАЗ и повезли в отдел МВД для выяснения личности.