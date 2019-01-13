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Сжег покрышки в знак протеста против «власти Путина» у мэрии житель Бердска

Бердчанин простоял в одиночном пикете с плакатом «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало» 1,5 часа. Так он выразил недовольство ростом тарифов ЖКХ, цен на продукты и бензин, ухудшением качества жизни. Полицейские позже задержали пикетчика.(ВИДЕО, ФОТО)

13.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 19 коммент.
 
Сжег покрышки в знак протеста против власти Путина у мэрии житель Бердска

Борис полтора часа простоял у здания бердской мэрии

Днем в воскресенье, 13 января, житель Бердска, представившийся «Курьер. Среда. Бердск» Борисом, вышел на площадь Горького перед горадминистрацией с акцией протеста. В руках он держал самописный плакат «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало».

Чтобы привлечь внимание к своему одиночному пикету Борис сжег на главной площади Бердска две покрышки. Но из мэрии выбежал человек, который огнетушителем потушил костер. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», это был оперативный дежурный по городу ЕДДС. Через 40 минут, по словам Бориса, приехали пожарные. Но их помощь не понадобилась.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Борис, он возмущен ростом тарифов на услуги ЖКХ, цен на продукты и бензин, повышением налогов и ухудшением качества жизни в России. Он выразил надежду, что его увидит и услышит народ, который тоже недоволен существующим положением.

Сжег покрышки в знак протеста против власти Путина у мэрии житель Бердска

Пикетчик стоял возле бердской мэрии

Автор видео Анастасия Солодкова

Протестующий был готов к тому, что его задержат полицейские. Но считает, что имеет право публично высказать свое отношение к тому, что происходит в России. И что на одиночный пикет разрешение и согласование местной власти не требуется.

— Постою, пока не замерзну. Я имею право высказать свое мнение. Мы говорим о каком-то миропорядке, что у нас все хорошо. Это чушь собачья, на самом деле. Я в центре города сжег две покрышки — где полиция? Пожарная охрана приехала 40 минут спустя, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Борис.

Он заявил, что ему не важно, услышат ли его власти, главное для него — выразить свою позицию:

— Я живу в свободной стране под названием «Россия». Я россиянин. Поэтому выражаю свое личное мнение. Вот и все. Но я не один такой, кому все это уже надоело. Я плачу за 3-комнатную квартиру, в которой прописано 4 человека, 6250 рублей в месяц. Бабушке пенсию повысили на 1000 рублей, а коммунальные услуги — на 1,7%. НДС вырос, бензин дорожает. Это нормально? Россия — не последняя страна по добыче нефти и газа. А у нас, в Бердске, подключить газ к дому стоит 200 тыс. рублей. Моим родителям выставили такой счет — труба проходит в полутора метрах от дома. Это нормально? По-моему, не нормально.

Немногочисленные прохожие останавливались возле пикетчика. Кто-то молча кивал головой, кто-то заявлял, что в стране ничего нельзя изменить, даже если кого-то происходящее не устраивает, но выход никто не предлагал.

По мнению Бориса, лет через 10 Россия сможет повторить судьбу Украины с ее майданом, так как «русскому человеку надоесть терпеть». Вместе с тем, он акцентировал, что никого ни к чему не призывает — просто пользуется правом свободы слова, высказывая свое личное мнение. И готов за это заплатить штраф, если его все-таки задержат за сжигание покрышек в общественном месте. Но Борис не уверен, что это является нарушением.

После полутора часов стояния на 15-градусном морозе, он свернул плакат и пошел домой.

Как позже стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полиция начала розыск пикетчика. Через некоторое время, по словам начальника управления гражданской защиты населения Василия Пономарева, протестующий сам вернулся на «место происшествия», его посадили в полицейский УАЗ и повезли в отдел МВД для выяснения личности.


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(19) Комментариев

  1. Антон

    Молодец мужик! =)

    Thumb up 52 Thumb down 6

  2. Аноним

    Как же то он самостоятельно то вышел ?
    У нас есть люди которые контролируют пикеты , а тут же и правду сгорит как солома наша власть один дымок останется и менты будут стоять из угла и смотреть , а потом сами будут скакать с автоматами вокруг костра .

    Thumb up 5 Thumb down 9

  3. Аноним

    Полностью солидарен

    Thumb up 37 Thumb down 9

  4. Гость

    Боря молодец- Россичи с тобой

    Thumb up 32 Thumb down 10

  5. Аноним

    Допекло =-O

    Thumb up 24 Thumb down 8

  6. Новый мэр

    Борис сжег на главной площади Бердска две покрышки. Но из мэрии выбежал человек, который огнетушителем потушил костер

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/13/399810-szheg-pokryshki-v-znak-protesta-protiv-rezhima-putina-u-merii-zhitel-berdska
    А что мог снег загореться?огнетушитель потратил

    Thumb up 15 Thumb down 7

  7. Аноним

    Очередной «городской сумасшедший».

    Кстати, на Украине покрышки жгли, теперь платят много больше за ЖКХ, а цены на продукты и другие товары стали выше и приблизились к нашим ценам.

    Thumb up 9 Thumb down 33

    • Читатель

      На Украине «братская» Россия «помогла» отделив от страны два куска и развязав войну. Так что пример про Украину непоказательный.

      Thumb up 17 Thumb down 13

      • Гость

        А ты не слышал лозунгов майдана «москалякунагиляку»?! В 2013-м вовсю орали! Что-то у нас «про киевляку» я такого не слышал! Наоборот всё это домайданное кодло кормили и обогревали по-братски! Не взирая на все их прошлые выверты!
        Так почему Россия теперь им должна сопереживать? 8)

        Thumb up 3 Thumb down 0

    • Новый мэр

      Украина чужая страна! А вот что происходит в нашей стране, и падение уровня на протяжении 5 лет меня больше всего беспокоит как и этого героя России. А сумасшедший ты Аноним

      Thumb up 15 Thumb down 7

  8. Аноним

    сумасшедшая — наша власть….
    взять ту же пенсионную реформу, защитники её ссылаются на запад — но на западе такую реформу никто не начинал в растущий экономический кризис, под рост налогов, тарифов и цен…да и растянули намного дольше и щадяще , чем у нас …
    но даже при этом в ряде западных стран такой возраст дожития вызвал протесты …не говоря уж о других экономических проблемах…
    ну и нафиг мне такой ваш капитализм, если существует крайнее расслоение на бедных и богатых, если жизнь стала квестом по выживанию, где смыслом становится навариться на ближних и окружающих? нафиг мне такие «скрепы»?
    у нас нет даже адекватной экономической политики, только вытаскивание денег из карманов населения — в пользу олигархов…вот и вся и путиномика..
    Бориса поддерживаю во всех смыслах…Путин для меня абсолютно отрицательный «герой» … :(

    Thumb up 25 Thumb down 8

  9. Гость

    Уважаемый Аноним 15.22 а почему Вы проводите аналогию с Украиной. Ведь Бердск это РФ и все Ваши сравнения неуместны. Но тогда сравните ещё с Угандой или какой нибудь другой 3 й страной мира, куда нас стремительно ведет Царь.

    Thumb up 10 Thumb down 6

    • Новый мэр

      Да же не в Уганду, а какой то РАЙ. эти сумасшедшие нас ведут

      Thumb up 4 Thumb down 5

    • Аноним

      Россию уже давно сравнили с Нигерией. При чём тут Уганда?

      Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      Ну почему же не уместно, братский народ, та же элита, те же наследственные проблемы от ссср и такое же воровство.
      Кстати самое время напомнить слова Вовочки о коррупции на Украине, которая привела к майдану ( может все таки он и есть основной заказчик бедующего развала)?

      Thumb up 0 Thumb down 1

  10. 15-ти летняя сами знаете кто

    Надоела ему эта «Яндекс.Жизнь».

    Thumb up 2 Thumb down 2

  11. Гость

    Забывать уже стали, господа, как под лозунги «перестройки» страну развалили! Опять зачесалось?! В 1917 Империю разрушили — до основания, до голода и братоубийственной войны! В 1985-1999 ещё попробовали «ветер перемен» себе по морде и по заднице! Опять бузы захотели? Только поймите, что после бузы, на шею опять сядут самые хитрые, беспринципные и подлые! Продадут — и остатки территорий, и вас самих, без сожаления! Под те же гайдайровско-чубайсовско-кудринские лозунги типа «кто не вписался пусть вымирают!» 8)

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