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Северный поток-2: санкциями грозит США бизнесу Германии из-за газопровода

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.

13.01.2019 Фото: Kremlin.ru Один комментарий
 
Северный поток 2: санкциями грозит США бизнесу Германии из за газопровода

Российская сторона неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом

Посол США в Германии Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки «Северного потока-2». Об этом говорится в письме дипломата, с текстом которого ознакомился Bild.
Посол напомнил, что США решительно выступают против «Северного потока — 2. В частности, «газопровод несет серьезные геополитические последствия» для европейских союзников и партнеров Вашингтона. Также он заявил, что эти опасения «широко разделяют».
В письме также напоминается о негативном отношении Канады, восточноевропейских членов Евросоюза, а также «многих правительств» в Западной Европе к проекту. По словам Гренелла, они разделяют американскую озабоченность «нарастающе агрессивным поведением России». Особо он выделяет «использование Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов».
Гренелл от имени правительства США просит, чтобы компания-адресат «рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и ассоциируемый с этим риск санкций».
Как считает Bild, подобные письма получил ряд компаний, которые оценили их как давление.
Представитель посла заявил изданию, что послание «не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США».
Позиция Германии
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.
Он напомнил, что «Северный поток — 2» не является исключительно немецким и российским проектом, а имеет общеевропейскую значимость.
Министр отметил, что Берлин воспринимает всерьез скепсис партнеров из Центральной и Восточной Европы в отношении проекта.
Также он предупредил своего американского коллегу Майка Помпео о том, что введение односторонних санкций против «Северного потока — 2» не является верным путем.
По его словам, санкции никогда не являются самоцелью, но политическим инструментом, и они имеют смысл, «когда, как санкции ЕС, привязаны к ясным, выполнимым требованиям».
Маас подчеркнул, что, «к сожалению, это больше не относится к санкциям США против России.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон выступает против проекта. Владимир Путин в этой связи отмечал, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса, заинтересованного в поставках СПГ в Европу.
Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ФРГ рассматривает проект «Северный поток — 2» как коммерческий, но при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Российская сторона неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Гость

    «Демократия», «свобода выбора», «честная конкуренция», «западные ценности» … чёёё?!! 8)

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