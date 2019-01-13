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Готовьте денежку: цены на продукты вырастут на 8% в первом квартале

НДС- это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости. Кроме этого, повышена ключевая ставка ЦБ и цена на топливо.

13.01.2019 Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Готовьте денежку: цены на продукты вырастут на 8% в первом квартале

Цены вырастут на все продукты

Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых — повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Основная ставка НДС в России с первого января 2019 года выросла с 18% до 20%. По словам Вострикова, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки. Эксперт отметил, что рост ставки налога на два процентных пункта может привести к повышению себестоимости продукции на 4-12%.
«Поставщики вынуждены идти к партнерам в ритейл и договариваться об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС. Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости», — сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что НДС — не единственный фактор, который влияет на себестоимость товаров. «В конце года ЦБ повысил ключевую ставку, это тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику с себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты», — пояснил эксперт.
Максимальные изменения цен на прилавке ассоциация ожидает в первом квартале. «Переговоры по изменению цен занимают довольно продолжительное время (минимум 30 дней), а перед новым годом у многих ритейлеров мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков. Поэтому многие только начинают процесс согласования. В результате потребители увидят изменение цен на полках в феврале-марте», — указал Востриков.
«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — заключил эксперт.


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