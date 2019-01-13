Мы не рабы: На забастовку выйдут водители «Яндекс-такси» в Бердске

Приглашение присоединиться в группу WhatsApp «Забастовка в Бердске» пришло на телефон «Курьер. Среда. Бердск» ранним утром 11 января. Редакция связалась с администратором группы Катериной, чтобы выяснить, с чем связаны призывы к акции протеста и чем она грозит бердчанам.

-Забастовка связана с повышением тарифа. Бердчане возят клиентов по 60 рублей, это с учетом доплаты и снятия процента за заказ. Бензин дорожает. Я за смену накатываю больше 200 километров, зарабатываю за 12 часов работы около 5000 рублей, отдаю за аренду авто 1200 рублей, из них мои — 1500 рублей. Бывает, что я работаю по двое суток. У меня съемное жилье и двое детей, я же должна как-то выживать! Мы ведь работаем, чтобы деньги заработать, а не в рабстве находиться, — высказалась Катерина.

Расчет стоимости поездки в городском такси прозрачен и фиксирован. Так, уехать из центра Бердска до ДК «Родина» на любом другом такси можно за 120 рублей. Водитель Яндекс-такси рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что за этот маршрут клиент сервиса заплатит всего 80 рублей. Тариф обоснован подачей такси в Бердске стоимостью в 79 рублей и двумя бесплатными километрами. Цена последующих километров поездки равна 13 рублям, но, как отмечает Катерина, Академгородок и Бердск небольшие районы, поездки обычно укладываются в бесплатные 2 километра пути.

-Яндекс для народа стал как наркотик — цены ведь приемлемые, все на нем ездят. Но при этом, при повышенном спросе, когда тариф подрастает, люди все равно платят деньги. Нам не нужны доплаты, нужно сделать нормальный ценник, как и в любом таксопарке — рублей 100-160 за поездку. В Академе и Бердске небольшие районы, можно поставить подачу 100 рублей и 17 рублей за километр. Ведь редко кто уезжает из Академа в Бердск или в город, все рядом — поликлиники, школы, детские сады, торговые центры, — рассуждает водитель такси со стажем.

Олег отмечает, что их требование — это не заоблачное повышение цен, так как бердчане и так имеют невысокий доход. Однако продолжать работать себе в убыток водители не хотят.

Катерина привела пример того, сколько она, как и другие водители популярного сервиса, зарабатывает за поездку из Академгородка в Новосибирск. За примерно 45 километров пути, клиент платит около 400 рублей. Вычитаем из этой суммы комиссию Яндекса и затраты на бензин: в итоге зарплата водителя за поездку составляет лишь 100 рублей, которые он вкладывает в аренду авто.

-Люди уже прекращают работать в Яндекс-такси. У сервиса реклама за счет народа — они выдают наклейки на машины, а установить их на машину стоит 3000 рублей. Мы их платим из своего кармана. Это нужно для приоритета, чтобы получать больше заказов. Кроме того, в Бердске не работает кнопка детского тарифа. Многие не сообщают о том, что едут с детьми. Но не у всех водителей есть детское кресло, а это чревато штрафами ГИБДД. Я однажды заплатила 2000 рублей за это, но больше не хочу лишать своих детей хлеба, — пояснила бердчанка.

Она вспоминает, что пришла работать в Яндекс, так как в нем была удобная программа, да и возможность зарабатывать деньги, хоть и не большие, была. Однако летом 2018 года водители начали возмущаться новыми условиями сервиса. Таксисты Академгородка вышли на забастовку и, вроде бы, добились своих требований — представители компании попросили водителей не бастовать, пообещав, улучшить условия труда. Однако, воз и ныне там.

-Представительство сослалось на то, что они не были проинформированы о забастовке. Теперь мы сделаем это надлежащим образом — отправим официальное уведомление, будем снимать на видео и отправлять им моменты забастовки, приглашаем и оповещаем о забастовке СМИ. В Академгородке сделали надбавку в 10 рублей и все. Теперь и они присоединятся к нашей забастовке, — констатировала бердчанка.

В беседе она подчеркнула: чем дешевле тариф, тем вульгарнее становятся пассажиры. Клиенты неадекватно себя ведут, могут позволить себе по-хамски обращаться к водителю, разливать содержимое бутылок, набросать фантики или даже курить в салоне без спроса.

-Я уже давно работаю в таксопарке, не было такого, что пассажир передумал ехать, он всегда выходил и оплачивал подачу авто. Сейчас и такое случается: мы выезжаем на заказ и возвращаемся ни с чем, — сокрушается Катерина.

Она признает, что проблем с работой в сервисе не было до 2018 года — до тех пор, пока в программе не начали происходить кардинальные изменения. Многие участники группы WhatsApp настроены решительно — на неделю они откажутся перевозить бердчан до пункта назначения.