Мы не рабы: На забастовку выйдут водители «Яндекс-такси» в Бердске

Сервис Яндекс-такси работает в Бердске
Приглашение присоединиться в группу WhatsApp «Забастовка в Бердске» пришло на телефон «Курьер. Среда. Бердск» ранним утром 11 января. Редакция связалась с администратором группы Катериной, чтобы выяснить, с чем связаны призывы к акции протеста и чем она грозит бердчанам.
-Забастовка связана с повышением тарифа. Бердчане возят клиентов по 60 рублей, это с учетом доплаты и снятия процента за заказ. Бензин дорожает. Я за смену накатываю больше 200 километров, зарабатываю за 12 часов работы около 5000 рублей, отдаю за аренду авто 1200 рублей, из них мои — 1500 рублей. Бывает, что я работаю по двое суток. У меня съемное жилье и двое детей, я же должна как-то выживать! Мы ведь работаем, чтобы деньги заработать, а не в рабстве находиться, — высказалась Катерина.
Расчет стоимости поездки в городском такси прозрачен и фиксирован. Так, уехать из центра Бердска до ДК «Родина» на любом другом такси можно за 120 рублей. Водитель Яндекс-такси рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что за этот маршрут клиент сервиса заплатит всего 80 рублей. Тариф обоснован подачей такси в Бердске стоимостью в 79 рублей и двумя бесплатными километрами. Цена последующих километров поездки равна 13 рублям, но, как отмечает Катерина, Академгородок и Бердск небольшие районы, поездки обычно укладываются в бесплатные 2 километра пути.
-Яндекс для народа стал как наркотик — цены ведь приемлемые, все на нем ездят. Но при этом, при повышенном спросе, когда тариф подрастает, люди все равно платят деньги. Нам не нужны доплаты, нужно сделать нормальный ценник, как и в любом таксопарке — рублей 100-160 за поездку. В Академе и Бердске небольшие районы, можно поставить подачу 100 рублей и 17 рублей за километр. Ведь редко кто уезжает из Академа в Бердск или в город, все рядом — поликлиники, школы, детские сады, торговые центры, — рассуждает водитель такси со стажем.
Олег отмечает, что их требование — это не заоблачное повышение цен, так как бердчане и так имеют невысокий доход. Однако продолжать работать себе в убыток водители не хотят.
Катерина привела пример того, сколько она, как и другие водители популярного сервиса, зарабатывает за поездку из Академгородка в Новосибирск. За примерно 45 километров пути, клиент платит около 400 рублей. Вычитаем из этой суммы комиссию Яндекса и затраты на бензин: в итоге зарплата водителя за поездку составляет лишь 100 рублей, которые он вкладывает в аренду авто.
-Люди уже прекращают работать в Яндекс-такси. У сервиса реклама за счет народа — они выдают наклейки на машины, а установить их на машину стоит 3000 рублей. Мы их платим из своего кармана. Это нужно для приоритета, чтобы получать больше заказов. Кроме того, в Бердске не работает кнопка детского тарифа. Многие не сообщают о том, что едут с детьми. Но не у всех водителей есть детское кресло, а это чревато штрафами ГИБДД. Я однажды заплатила 2000 рублей за это, но больше не хочу лишать своих детей хлеба, — пояснила бердчанка.
Она вспоминает, что пришла работать в Яндекс, так как в нем была удобная программа, да и возможность зарабатывать деньги, хоть и не большие, была. Однако летом 2018 года водители начали возмущаться новыми условиями сервиса. Таксисты Академгородка вышли на забастовку и, вроде бы, добились своих требований — представители компании попросили водителей не бастовать, пообещав, улучшить условия труда. Однако, воз и ныне там.
-Представительство сослалось на то, что они не были проинформированы о забастовке. Теперь мы сделаем это надлежащим образом — отправим официальное уведомление, будем снимать на видео и отправлять им моменты забастовки, приглашаем и оповещаем о забастовке СМИ. В Академгородке сделали надбавку в 10 рублей и все. Теперь и они присоединятся к нашей забастовке, — констатировала бердчанка.
В беседе она подчеркнула: чем дешевле тариф, тем вульгарнее становятся пассажиры. Клиенты неадекватно себя ведут, могут позволить себе по-хамски обращаться к водителю, разливать содержимое бутылок, набросать фантики или даже курить в салоне без спроса.
-Я уже давно работаю в таксопарке, не было такого, что пассажир передумал ехать, он всегда выходил и оплачивал подачу авто. Сейчас и такое случается: мы выезжаем на заказ и возвращаемся ни с чем, — сокрушается Катерина.
Она признает, что проблем с работой в сервисе не было до 2018 года — до тех пор, пока в программе не начали происходить кардинальные изменения. Многие участники группы WhatsApp настроены решительно — на неделю они откажутся перевозить бердчан до пункта назначения.
яндекс такси ездят как попало, отличаются даже на фоне других такси
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Не мутите воду не хотите возить Яндекс возите Максим ,Везет ТАМ ПАССАЖИРЫ ЕЩЕ ХЛЕЩЕ ЧЕМ В ЯНДЕКСЕ. Вы за 12 часов накатываете грязью 5000 РУБ И еще чем то не довольны? Я за 12 ЧАС НАКАТЫВАЮ 3000 -4000 руб грязью и понимаю что это потолок. Так же машину арендую 1300 сутку. Из за таких дураков как Вы это скоро перестанем накатывать,как Вы не поймете ЯНДЕКС ТАКСИ не то место где на дормавщинку можно денег срубить. Принцип Яндекса быстрая подача, низкая цена. И если это измениться Вы даже 5000 руб «грязью» накатать не сможете.
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Так скажем, уже щва года не играю в эти игры, с Яндексом, заработок тот же, времени намного больше, но, пусть там пашут, что вы есть конторы достойные Гетт, там проходимцев не берут !!!
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Проще пилить, пелить, на арендованой, это жесть 1300р Берск, езжайте в Новосибирск уж, что все по окраинам то ?
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Сегодня приехали без проблемы, за трехминутную поездку 100 рублей это справедливо. Не пойму почему бунт.
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Обычное ныть!!!! Зарплата её не устраивает за смену 1500!!?? В месяц из 20 рабочих дней _ 30.000!!!!! Не нравиться иди ищи другую работу. Квартиру она снимает….. А другие!!!! Что другие как то по другому живут?!!! Ещё хуже и есть. Я вот 25000 получаю и работа на машине личной. Бензин за свой счёт!!!! Никто не возвращает мне. И чистыми домой приношу 20.000! Нам всем надо всей страной на забостовку! Народ уже не просто на колени поставили, на лопатки положили! А повысят цены в яндексе никто и ездить не будет!!! Сама свою задницу возить будет за 160 рублей. У народа таких денег нет. Никто никому не повышает!!!! Все в такой же заднице….
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Свято место пусто не бывает, они забастуют придут другие.
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