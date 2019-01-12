Чиновница врачам: посмотрите на себя! Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?

Новый глава облздрава Алексей Мозалев встретился с коллективом больницы города Струнино. На совещании, которое в данный момент проходит в корпусе взрослой поликлиники, также присутствуют представители администрации Александровского района и райбольницы.

К диалогу в скором времени также должна подключиться врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, которая 10 января вместе с Мозалевым побывала в Министерстве здравоохранения. В ходе большого совещания они обсудили с замминистра здравоохранения Татьяной Яковлевой вопросы решения проблем струнинского здравоохранения.

— Сейчас вашими трудами здравоохранение предоставляется, сохраняется на должном уровне. Но перед нами задача по улучшению помощи, — отметил Алексей Мозалев.

Татьяна Яковлева попросила представителей «Белого дома» облегчить жизнь врачам, оптимизировав здравоохранение. Замминистра подчеркнула, что во Владимирской области ухудшается кадровая ситуация. В частности, не хватает фельдшеров скорой помощи, рентгенологов и онкологов.

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Также, по словам Яковлевой, к нашему региону есть ряд замечаний по ситуации с абортами и ведением беременности. Но при этом в области неплохие показатели относительно поддержки материнства и детства.

На совещании было акцентировано внимание на смертности. Во Владимирской области среди основных причин — смертность от болезней системы пищеварения. Заместитель министра здравоохранения попросила провести профилактику смертности населения.

Рассмотрели также ситуацию с заработными платами.

— Тот пакет, который есть, пока неплохой. Но есть проблемы в части коммуникаций у тех же сотрудников и врачей, проблемные моменты с жильем, повышением квалификации, обучением. Надо решать, искать каналы связи между департаментом и конкретными больницами, — сказал директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

Глава облздрава в очередной раз поднял острый вопрос сохранения отделений больницы, в частности, дерматологического и психоневрологического, которые, по мнению «Белого дома», не очень востребованы.

— Мы должны понять, как будем развиваться. Варианты с психиатрией и дерматовенерологией прорабатываются с точки зрения статистики. Смотрим со всех сторон, как выстроить оптимальную модель, чтобы больница развивалась, чтобы население получало помощь.

Пришла врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова. По ее словам совещание в Москве длилось более двух часов.

— Вчера подготовили информацию Веронике Игоревне Скворцовой (министр здравоохранения, — прим. ред.) об исполнении поручения президента. Информация вся выверена досконально. Обманывать президента мы не можем. Работа была серьезная. Оценить работу в цифрах непросто. Трагедии нет, но многие моменты и цифры в статистике зависят от нас с вами, от работы регистратуры. У вас пороги не чищены. Регистратура с решеткой. Откройте ее. Почистите входную группу. Поменяйте плакаты, уберите не чищенные, не политые цветы. Сделайте аккуратно. Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно. Это не требует больших средств, — посоветовала Марина Чекунова.

Врио первого замгубернатора уверена: местному населению необходима информатизация и возможность электронной записи к врачу.

Присутствующие в зале медики, в свою очередь, рассказали о том, что народ жалуется на плохое транспортное обеспечение между Струнино и Александровом: автобусы ходят редко, а свои машины есть далеко не у каждого. Чекунова обещала вопрос маршрутизации проработать. Департамент социальной защиты населения готов выделить одну газель для перевозки в райбольницу пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

— Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где? — сказала Марина Чекунова.

Вернулись к кадровому вопросу. Марина Чекунова сказала, что нужно контролировать трудоустройство выпускников Владимирского базового медицинского колледжа, чтобы было известно, куда они пошли работать.

Пошли вопросы из зала. Врач ультразвуковой диагностики, гинеколог Любовь Гладких, которая работает в Струнинской больнице с 1993 года, посетовала на несовершенство медицинской системы информатизации. Всю информацию о пациенте теперь нужно заносить не только в карту, но и в компьютерную базу. И далеко не все медики с этим справляются. Например, обычно Гладких принимала около 20 пациентов в день. Теперь же из-за того, что приходится всю информацию о них вбивать собственноручно, к врачу попадает всего два человека в день. Это сказывается, в том числе, на заплате медработника. При этом медсестры системе не обучены, а потому помочь не могут.

Марина Чекунова ответила, что работа по обучению медиков компьютерной грамотности будет продолжена. Обсудят с сотрудниками, как им будет удобно это делать. Гладких выразила надежду, что это не отразится на зарплатах медиков, и из их окладов не вычтут те часы, которые они потратили на обучение.

Далее выступила директор областного департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина. Она отметила, что врачам нужны помощники-операторы, которые хотя бы какое-то время вносили информацию о пациентах в компьютеры. Врио первого замгубернатора идею одобрила.

Директор Владимирского базового медколледжа Инна Морозова предложила организовать курсы обучения компьютерной грамотности на их базе. А вот главный педиатр района недоумевает, почему некоторые ее коллеги до сих пор не могут научиться пользоваться системой, если такие курсы уже проходили, а переход на информатизацию длится целых восемь лет.

Врач акушер-гинеколог Александровской райбольницы, депутат регионального Заксобрания Наталья Пронина добавила, что помощник врачам действительно нужен, потому что в день они могут принимать до 40 пациентов, а так приходится от половины отказываться. Марина Чекунова сказала, что они постараются на 90% обучить всех медсестер, чтобы те помогали врачам принимать пациентов.

И несмотря на то, что в районе, как и во всей области, работает много врачей пенсионного и предпенсионного возраста, послаблений не будет: абсолютно всем медикам нужно научиться работать с компьютером. По словам Чекуновой, во время совещания в Москве главный акушер страны Елена Байбарина выразила готовность лично приехать, чтобы помочь врачам в этом вопросе и даже взять их на стажировку в федеральные медучреждения.

Струнинские медики также пожаловались на то, что в больнице не хватает компьютеров. Врио первого замгубернатора попросила дать ей два дня, чтобы оценить ситуацию и выработать план действий.

— Струнино — это телесериал территориального масштаба, и для Владимирской области он не со знаком плюс. Не думаю, что жители района или области должны этим гордиться. У нас много позитивных практик, которые рассматриваются на федеральном уровне. Надеемся, что спустя, может быть, год исправится ситуация и в здравоохранении, — отметила Чекунова. — У вас накопилось за много лет, я понимаю, но вы должны ходить на работу радостно. Давайте не будем заложниками ситуации, давайте менять ее.

Медики также спросили, что будет со зданием взрослой поликлиники. Советник губернатора по социальным вопросам Павел Панфилов сказал, что заключение по этому поводу пока не готово. Сейчас здание обследуется на предмет возможности его реанимации. Если можно будет провести ремонт, если есть технические возможности и экономическая целесообразность, то он будет проведен. Если нет, то, как один из вариантов, это отделение перенесут в трехэтажное здание терапевтического корпуса в больничном городке.

Марина Чекунова добавила, что в коридорах есть черная плесень — значит несущие конструкции уже повреждены и прогнили. Если будет возможность заменить их на металлические балки, то их заменят. Если нет, так же будут продумывать варианты переезда. «Потому что не хотелось бы, чтобы все рухнуло на пациентов», — отметила Чекунова и добавила, что ремонт будет продолжен. Деньги на 2019 год выделены. Ситуацию контролирует губернатор и Министерство здравоохранения.

Марина Чекунова попросила держать на контроле ситуацию с лекарствами и пообещала оставить личный номер телефона для связи.

Кроме того, 14 января по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Александровский район приедут главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, завкафедрой дерматологии, косметологии и венерологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Алексей Кубанов и представители Росздравнадзора. Они изучат ситуацию по работе дерматологического и психоневрологического отделений больницы города Струнино.

Далее встреча продолжилась уже в стенах Александровской районной больницы, где прошла встреча с населением. Обсуждался вопрос доступности медицины. Подробнее об этом мы расскажем позже в отдельном материале.

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Автор: Екатерина Зинурова, Карина Романова

Источник: 33 губерния.ру