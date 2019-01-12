Поджег бомжа горящим «коктейлем Молотова» в колодце теплотрассы товарищ в Новосибирске

11 января в 5.40 в Новосибирске от дома по ул. Владимировской в областную клиническую больницу бригадой скорой помощи был доставлен 34-летний мужчина без определенного места жительства с ожогами 2 и 3 степени головы, туловища и верхних конечностей. При поступлении мужчина пояснил, что в тоннель теплотрассы, в которой он находился, неизвестный бросил горящую бутылку с бензином, в результате чего пострадавший получил ожоги. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 35-летнего ранее не судимого мужчину без определенного места жительства.

Полицейские установили, что в тоннеле теплотрассы на улице Владимировской, где проживали лица без определенного места жительства, между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них на близлежащей автозаправке наполнил бензином бутылку, вернулся обратно и через люк бросил емкость с зажигательной смесью в секцию теплотрассы, где находилось несколько человек. В результате этого потерпевший получил ожоги, другие люди не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант помещен под стражу. Проводится расследование.