КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в общежитии
Продам 1 к кв красная Сибирь 132
Продам 2-ю
Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бердск. ХХ век. Как менялся город

Центр Ходорковского винят в гибели российских журналистов в ЦАР

Вместо десятка продают девяткой яйца в России

Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске

Ринулись заключать договоры на вывоз мусора в офис регоператора на ул. Ленина, 17А жители Бердска

Умирают от пневмонии жители Бердска

Упали в ущелье на Бали двое туристов из России

Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Минобороны не возьмет под крыло казачий кадетский корпус Бердска

Самым православным городом Сибири стал Новосибирск

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Розыск: пропала выехавшая из дома на черном Peugeot жительница Бердска

Пропала Ирина Синельникова, 34 года, г.Бердск. Утром 11 января 2019 года уехала из дома на автомобиле Пежо 407 черного цвета с гос.номером У430АК регион 102.

11.01.2019 Фото: Лиза Алерт Один комментарий
 
Розыск: пропала выехавшая из дома на черном Peugeot жительница БердскаВнимание! Помогите найти человека!
Пропала #Синельникова_Ирина_Петровна, 34 года, г.Бердск, НСО.
Утром 11 января 2019 года уехала из дома на автомобиле Пежо 407 черного цвета с гос.номером У430АК регион 102.
Необходимо МАКСИМАЛЬНОЕ распространение информации по группам автолюбителей, дальнобойщиков и т.п. Необходима помощь СМИ.
Тема на форуме: https://vk.cc/8Ulic2 .
Инфорг: Юлия (Хоста) +7-905-954-84-90.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пообещал деньги на ремонт кадетского корпуса в Бердске полпред президента Сергей Меняйло Бердск. ХХ век. Как менялся город Центр Ходорковского винят в гибели российских журналистов в ЦАР

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Огромное спасибо вам за публикацию!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика