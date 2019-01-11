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Самым православным городом Сибири стал Новосибирск

Судя по исследованиям, в столице Сибири почти половина населения интересуется православной культурой.

11.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Самым православным городом Сибири стал Новосибирск

Храм в Бердске

Финансовый университет при правительстве РФ в преддверии зимних религиозных праздников провел исследование, посвященное вовлеченности населения российских городов в православную культуру.

В ходе исследования 34% респондентов заявили о том, что в их окружении есть люди, активно вовлеченные в православную жизнь. Наибольшее число таких людей отмечено в следующих городах: Белгород, Воронеж, Курск, Москва (с Химками и Балашихой), Липецк.

Самый низкий уровень вовлеченности населения в православную культуру отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.

Исследование показало, что список городов-лидеров по вовлеченности населения в православие мало поменялся за последние годы. По результатам аналогичного опроса, проведенного в 2015 году , в число лидеров входили Липецк, Курск, Саранск, Москва, Белгород, Воронеж, Тамбов, Рязань, Ульяновск, Калуга.

Немногим более 1% участников исследования заявили о том, что среди их друзей и знакомых есть активные католики. Наибольшее распространение католицизма отмечено в Калининграде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве и Мурманске.

И еще около 2% респондентов заявили, что среди их друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в жизни протестантских церквей. Наиболее заметное развитие протестантизма отмечено в Орле, Севастополе, Петрозаводске, Калининграде и Курске.

Источник: fa.ru


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