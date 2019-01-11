Центр Ходорковского винят в гибели российских журналистов в ЦАР
Вместо десятка продают девяткой яйца в России
Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске
Ринулись заключать договоры на вывоз мусора в офис регоператора на ул. Ленина, 17А жители Бердска
Умирают от пневмонии жители Бердска
Упали в ущелье на Бали двое туристов из России
Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске
Минобороны не возьмет под крыло казачий кадетский корпус Бердска
Самым православным городом Сибири стал Новосибирск
Из-за заметенной снегом дороги «скорая» 5 часов спасала раненого ножом жителя Искитимского района