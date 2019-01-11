Упали в ущелье на Бали двое туристов из России

Дипломаты готовы оказать консульское содействие российским туристам, пострадавшим при падении в ущелье на мотоцикле на индонезийском острове Бали, сообщает посольство РФ в Джакарте.

Двое российских туристов были госпитализированы после падения в ущелье глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье. Атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин ранее сообщил РИА Новости, что дипломаты выясняют детали ДТП, но пострадавшие лично не обращались в посольство.

«11 января сего года на острове Бали были госпитализированы двое российских туристов в результате падения в ущелье глубиной 10 метров. Посольство выясняет детали произошедшего, находится в контакте с местными профильными службами и готово оказать консульское содействие пострадавшим», — говорится в сообщении дипмиссии в Twiitter.

Источник: РИА Новости