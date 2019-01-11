Минобороны не возьмет под крыло казачий кадетский корпус Бердска

11 января казачий кадетский корпус имени Героя РФ Олега Куянова в Бердске посетил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Полпреду показали корпус, который недавно отремонтировали — в учебном заведении витал запах свежевыкрашенных стен. За круглым столом власть Бердска, руководство кадетского корпуса подвели итоги проделанной работы и обсудили, как развивать казачий корпус.

Сергей Меняйло сообщил, что хоть бердчане и просили усилить статус бердского кадетского корпуса и ввести его под Минобороны России, увы, этого сделать не удалось.

— Я обращался по просьбе бердчан в Министерство обороны, но оно само определяет то количество заведений, как высших, так и кадетских, необходимых ему. Это, конечно похвальное желание, но все кадетские корпуса мы не сможем ввести под крыло Минобороны. Я тогда говорил, что не должно быть муниципальных кадетских корпусов. В лучшем случае оно должно быть ведомственным, что мы и делаем. В другом варианте он должен быть региональным, потому что ни один бюджет муниципалитета не сможет содержать корпус в том статусе, в котором он должен быть, — резюмировал Сергей Меняйло.

Автор видео Марина Волкова



Он отметил, что многие кадетские корпуса не только в Сибири, но и других округах, хотят быть подведомственными Минобороны. Но это не всегда получается. Полпред подчеркнул, что в военном ведомстве сегодня достаточно таких заведений, которые готовят суворовцев, нахимовцев, кадетов, в том числе и пансионат благородных девиц. Но практика показывает, что не все выпускники военных образовательных учреждений выбирают военную профессию.

-Подведомственным сегодня навряд ли станет бердский казачий кадетский корпус, но региональным — вполне. Я был во многих кадетских корпусах, в том числе и Первом московском кадетском корпусе. Он нисколько не уступает другим корпусам, у него хороший престиж: конкурс на одно место — 10 человек. Сегодня это зависит от региональной власти. Скажем так, от отношения региона к кадетскому образованию напрямую зависит качество кадетского образования и его престижности. В Новосибирской области оно развито неплохо. В этом году, думаю, мы поднимем эти отношения на новый уровень, — уверен Сергей Меняйло.