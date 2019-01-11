КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в общежитии
Продам 1 к кв красная Сибирь 132
Продам 2-ю
Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Центр Ходорковского винят в гибели российских журналистов в ЦАР

Вместо десятка продают девяткой яйца в России

Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске

Ринулись заключать договоры на вывоз мусора в офис регоператора на ул. Ленина, 17А жители Бердска

Умирают от пневмонии жители Бердска

Упали в ущелье на Бали двое туристов из России

Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Минобороны не возьмет под крыло казачий кадетский корпус Бердска

Самым православным городом Сибири стал Новосибирск

Из-за заметенной снегом дороги «скорая» 5 часов спасала раненого ножом жителя Искитимского района

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Минобороны не возьмет под крыло казачий кадетский корпус Бердска

Сибирский полпред Сергей Меняйло обращался в военное ведомство по просьбе бердчан. Однако он предположил, что бердский кадетский корпус может получить региональный статус. (ВИДЕО, ФОТО)

11.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Минобороны не возьмет под крыло казачий кадетский корпус Бердска

Сергею Меняйло показали три учреждения в Бердске

11 января казачий кадетский корпус имени Героя РФ Олега Куянова в Бердске посетил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Полпреду показали корпус, который недавно отремонтировали — в учебном заведении витал запах свежевыкрашенных стен. За круглым столом власть Бердска, руководство кадетского корпуса подвели итоги проделанной работы и обсудили, как развивать казачий корпус.

Сергей Меняйло сообщил, что хоть бердчане и просили усилить статус бердского кадетского корпуса и ввести его под Минобороны России, увы, этого сделать не удалось.

— Я обращался по просьбе бердчан в Министерство обороны, но оно само определяет то количество заведений, как высших, так и кадетских, необходимых ему. Это, конечно похвальное желание, но все кадетские корпуса мы не сможем ввести под крыло Минобороны. Я тогда говорил, что не должно быть муниципальных кадетских корпусов. В лучшем случае оно должно быть ведомственным, что мы и делаем. В другом варианте он должен быть региональным, потому что ни один бюджет муниципалитета не сможет содержать корпус в том статусе, в котором он должен быть, — резюмировал Сергей Меняйло.

Автор видео Марина Волкова

Он отметил, что многие кадетские корпуса не только в Сибири, но и других округах, хотят быть подведомственными Минобороны. Но это не всегда получается. Полпред подчеркнул, что в военном ведомстве сегодня достаточно таких заведений, которые готовят суворовцев, нахимовцев, кадетов, в том числе и пансионат благородных девиц. Но практика показывает, что не все выпускники военных образовательных учреждений выбирают военную профессию.

-Подведомственным сегодня навряд ли станет бердский казачий кадетский корпус, но региональным — вполне. Я был во многих кадетских корпусах, в том числе и Первом московском кадетском корпусе. Он нисколько не уступает другим корпусам, у него хороший престиж: конкурс на одно место — 10 человек. Сегодня это зависит от региональной власти. Скажем так, от отношения региона к кадетскому образованию напрямую зависит качество кадетского образования и его престижности. В Новосибирской области оно развито неплохо. В этом году, думаю, мы поднимем эти отношения на новый уровень, — уверен Сергей Меняйло.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Центр Ходорковского винят в гибели российских журналистов в ЦАР Вместо десятка продают девяткой яйца в России Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика