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Дарья Казанцева: Учебники уступят место планшетам

Молодая учительница из Бердска рассказала, зачем изучать математику и как получать пятерки на экзаменах.(ВИДЕО)

11.01.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, фото предоставлено Дарьей Казанцевой Нет комментариев
 
Дарья Казанцева: Учебники уступят место планшетам

Героиня проекта “Курьер. Среда. Бердск” «Молодой учитель Бердска» Дарья Казанцева

24-летняя Дарья Казанцева работает учителем третий год. Начинала она трудовую деятельность в школе №10, а с сентября 2018 года работает в родном лицее №6.

Именно благодаря мастерству учителей она решила стать учителем, и так же как ее любимый учитель математики Зоя Родина учит детей не только считать, но и мыслить:
— Глядя на Зою Николаевну, я восхищалась и задавалась вопросом, как можно так много знать? Она с нас спрашивала строго, поэтому мы и знали этот предмет.

Свой первый урок молодая учительница помнит до сих пор:
— Мне было очень страшно. Было ощущение, что маленькую рыбку в океан кинули и сказали: «Плыви, как хочешь». Но это быстро прошло. С каждым уроком становишься увереннее и спокойнее себя чувствуешь.

В своей преподавательской деятельности Дарья применяет индивидуальный подход к ребенку:
— Дети разные. С одними нужно помягче себя вести, а других держать в ежовых рукавицах. Есть ученики, схватывающие все на лету, другим нужно повторять, повторять и повторять. Но в том и мастерство учителя, чтобы заинтересовать предметом, чтобы у ребенка было желание узнавать новое.

Автор видео Елена Белоусова

По словам Дарьи, современный учитель должен быть разносторонней личностью. На ее уроках дети узнают не только формулы, но и интересные факты и математические трюки, позволяющие решить задачки более хитрым способом. На занятиях дети играют и разгадывают кроссворды. На дом она задает не только выучить пройденный материал, но и выполнить творческие задания.

Пятиклассникам она предложила порассуждать, как родители используют математику в своей профессии. Ответы были очень занимательные. Один из учеников написал, что его папа работает в колонии и метаматематика ему нужна, чтобы пересчитывать заключенных и узнавать все ли на месте.

Математика, по мнению педагога, одна из фундаментальных наук, приводящая в порядок ум. Она помогает систематизировать информацию и мыслить логически.

Дарья Казанцева с золотой медалью закончила лицей. И знает секреты, как успешно сдавать экзамены: нужно обязательно поесть, желательно что-нибудь сладкое, к примеру, шоколад. При подготовке использовать «визуальные штучки». Девушка расклеивает стикеры с формулами, что способствует хорошему запоминанию.

По мнению математика, лет через 10 учебники уступят место планшетам, во многих школах они уже есть. Но это не очень хорошо. Сейчас дети и так достаточно времени проводят за гаджетами.

Она обожает читать бумажные книги. В числе любимых«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Эту книгу, которая у нее дома есть коллекционного издания, она перечитывает достаточно часто:
— Вдыхать книжный запах, перелистывая странички — просто волшебные ощущения!

В свободное время она любит фотографироваться и фотографировать. Поход с классом на экскурсию она снимает на фотоаппарат. Каждый момент неповторим и фото позволяет запечатлеть не только событие, но и эмоции и переживания, считает бердчанка.

Лет через 20 Дарья Казанцева видит себя мамой сына и дочки и также учителем в лицее.
— Здорово, что моя детская мечта сбылась. Учитель — самая нужная и интересная профессия в мире.

Дарья Казанцева: Учебники уступят место планшетам

По мнению девушки, учитель — самая нужная и интересная профессия в мире

Дарья Казанцева: Учебники уступят место планшетам

Любимый класс

Дарья Казанцева: Учебники уступят место планшетам

И свободное время вместе с классом


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