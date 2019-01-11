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США: Россия создала оружие «четвертого измерения»

Боеголовки, скорость которых в многократно превышает скорость звука, нивелируют существующие средства противовоздушной обороны.

11.01.2019 Фото: скриншот видео 2 коммент.
 
США: Россия создала оружие четвертого измерения

Ракеты с «эффектом четвертого измерения»

Российские исследования в области разработки и испытаний гиперзвукового оружия намного опередили США. Боеголовки, скорость которых в многократно превышает скорость звука, обладают «эффектом четвертого измерения» и нивелируют существующие средства противовоздушной обороны.

К такому выводу пришел отставной американский генерал-майор Говард Томпсон, изучивший доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Суть термина «эффект четвертого измерения» заключается в качественном росте скорости боевых ударов — настолько высоком, что у противника нет времени на принятие решения, и его противоракетная оборона оказывается бесполезной.»Российский гиперзвуковой планирующий комплекс, известный как «Авангард», прошел успешный испытательный полет в декабре.

Планирующий блок, якобы, достиг скорости в 27 раз превышающую скорость звука. Россияне также утверждают, что эта система сейчас находится в производстве и готова к выпуску», — написал генерал в газете The Hill.

Он также посетовал, что на данный момент США не обладают подобным оружием, а члены Конгресса не понимают преимуществ новейших вооружений.

«Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы противоракетной обороны, а также наше оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе», — пишет Томпсон.

Напомним, испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком состоялся 26 декабря 2018 года. Боевой расчет РВСН из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области запустил ракету, которая преодолев 6100 километров успешно поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Испытание нового оружия вызвало большую озабоченность в Пентагоне. Глава Стратегического командования США Джон Хайтен в интервью для журнала The National Interest «мрачно оценил» способность своей страны перехватить такое оружие и отметил, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд.

Справка «РГ»

Крылатый гиперзвуковой блок «Авангард» может лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Предполагается, что его носителями станут жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ (по классификации США — SS-19 «Стилет»). Мощность ядерного боевого заряда «Авангарда» составляет более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Источник: РГ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    В общем америкосские вояки посмотрели на враньё российских вояк и смекнули что на этом вранье есть шанс продавить неплохие бюджеты.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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