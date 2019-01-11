Пострадали дети в батутном центре «Зона гравитации» в Новосибирске

В Новосибирске организовано проведение процессуальной проверки по информации, размещенной в средствах массовой информации, о получении детьми травм в развлекательном батутном центре. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Региональным управлением СКР проводится процессуальная проверка по информации, размещённой в СМИ, о получении детьми травм различного характера в спортивно развлекательном центре «Зона гравитации», расположенном в Дзержинском районе города Новосибирска, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — производство работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности.

В ходе проведения проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.