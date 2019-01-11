Песочницы для инноваций создадут власти России

Минэкономразвития планирует создать новый правовой режим в России — «песочницы» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. Соответствующий законопроект — «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» — есть в распоряжении РБК.

Развитие технологий тормозится несовершенством законодательства: действующие нормы не всегда и не в полной мере учитывают их особенности, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. При этом для проверки эффективности инноваций необходима пробная «обкатка» в реальных условиях.

«Делать то, что не разрешено»

Государство должно быстро «создать пространство, где можно будет делать то, что не совсем пока разрешено», говорил вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика». Такой экспериментальной средой с гибкими адресными правилами станут «регуляторные песочницы».

«В законопроекте «песочница» рассматривается в первую очередь как прообраз нового регулирования», — сказал РБК замминистра экономического развития Савва Шипов. После окончания эксперимента будет проведен анализ, насколько возможно распространить его на всю страну.

По примеру ЦБ

Похожий правовой режим уже действует на базе Банка России. ЦБ запустил ​«песочницу» для новых финансовых технологий и услуг в апреле 2018 года. Сейчас в ЦБ поступило более 20 инициатив, сообщила РБК пресс-служба регулятора. В основном инициаторами выступают кредитные организации и финтех-компании. Большинство инициатив связано с использованием технологии распределенных реестров, включая токенизацию активов и проведение расчетов, уточнили в ЦБ. Первым продуктом, протестированным в «песочнице» ЦБ, стал один из сервисов Сбербанка. Также успешно прошли пилотирование сервисы по организации привлечения инвестиций в форме размещения токенов (ICO). Законопроект Минэкономразвития регулятор комментировать отказался.

Минэкономразвития предлагает создать «песочницы» для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей и т.д., следует из документа. Это позволит снизить правовую неопределенность, ускорить вывод новых решений на рынок, быстрее отсеивать нерабочие модели и снижать издержки, подчеркивают в Минэкономразвития. Кроме правовых послаблений законопроект гарантирует отсутствие роста налоговой нагрузки для участников «песочниц».​

В разработке законопроекта участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок, рассказал Шипов. Методика и критерии оценки эффективности «песочниц», по его словам, будут разработаны при подготовке подзаконной базы. Это могут быть как конкретные количественные показатели, так и сравнение достигнутых результатов с достижениями за пределами «песочницы» и международным опытом.

Согласно законопроекту правительство должно будет создать координационный орган, уполномоченный по вопросам экспериментальных правовых режимов, а также назначить регулирующий орган (для финрынка им может стать Центробанк).

Кто сможет и не сможет экспериментировать в «песочнице»

Протестировать новые технологии без риска нарушить закон смогут юрлица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Компания может инициировать создание новой «песочницы» или присоединиться к уже существующей: законопроект предполагает как индивидуальный режим, так и групповой. Для управления экспериментальными режимами предлагается создать публично-правовую компанию, а также реестр сведений о «песочницах» и их участниках.

Участниками «песочниц» не смогут стать предприниматели с задолженностью по налогам, сборам и обязательным платежам. Другие основания для отказа — дисквалификация, неснятая или непогашенная судимость руководителя или главного бухгалтера, судимость за экономические преступления в последние пять лет или лишение права занимать определенные должности на десять лет. ЦБ вправе установить для участников «песочниц» в сфере финансового рынка требования о страховании ответственности. Участника могут исключить из «песочницы», в том числе если:

он не исполняет программу эксперимента;

не достиг заявленных результатов;

нарушил законодательство о персональных данных или использовал послабления для совершения преступлений;

недостатки сервиса превысили пользу.

Экспериментальный режим будет установлен на конкретный срок (не больше трех лет). В случае успеха уполномоченный орган может инициировать изменение законодательства для внедрения новой технологии на рынке. Партнеры компаний смогут подавать жалобы в случае вреда от проведения эксперимента и через суд взыскать компенсацию. Десять и более жалоб могут стать основанием для приостановки или отмены экспериментального режима.

Налоги не отменят

Согласно законопроекту послабления экспериментальных режимов не могут затрагивать налоговые условия и обязательные платежи (в этом, например, их отличие от особых экономических зон, которые предусматривают налоговые льготы). Для участников «песочниц» сохраняются все требования по предотвращению отмывания имущества, полученного преступным путем, противодействию финансированию терроризма и т.д. В рамках эксперимента не могут быть отменены запреты на увеличение риска для здоровья и жизни.

Кроме того, экспериментальный правовой режим не распространяется на сферы обороны и безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвардии, судов и исполнения наказаний. Однако президент может ввести исключения из этого правила или, наоборот, расширить ограничения.

Есть неопределенность

Необходимость законодательного регулирования экспериментальных правовых режимов назрела давно, сказал РБК ведущий научный сотрудник Центра технологий госуправления РАНХиГС Алексей Ефремов. Но «понятийный аппарат законопроекта» не согласован с действующим законодательством и вводит много неопределенных категорий, считает эксперт.

Достаточно спорна, по его словам, и предлагаемая схема управления экспериментальными правовыми режимами, предусматривающая разделение функций уполномоченного и регулирующего органов, а также создание публично-правовой компании.

Действующие правила работы регулятивных площадок, применяемые ЦБ, относятся преимущественно к финтех-отрасли​, а расширение сферы их действия «положительно скажется на перспективах российского рынка высоких технологий и поможет компаниям на деле продемонстрировать эффективность инноваций​», считает президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин. Но отрасль хочет большего: как считает Припачкин, для участников «песочниц» нужно ввести льготный налоговый режим и скорректировать порядок исчисления налоговой базы.

Источник: РБК