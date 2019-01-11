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Фильм о «снежных призраках» снимут в Новосибирске

Создание документального фильма — еще один шаг в работе по увековечиванию памяти о бойцах 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады.

11.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Фильм о снежных призраках снимут в Новосибирске

Лыжники сражались на фронтах Великой Отечественной

К концу 2019 года в Новосибирской области будет снят документальный фильм, посвящённый военному подвигу сибирских бойцов-лыжников — воинов 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады. Инициативу общественников об увековечивании памяти героев одобрили на заседании областного оргкомитета «Победа», которое провёл 10 января Губернатор Андрей Травников.

Напомним, что в 2017 году делегация Новосибирской области приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию 871-й годовщины со дня образования города Севска и 74-й годовщины освобождения Севска и Севского района от немецко-фашистских захватчиков. В ходе этого мероприятия открыли памятник воинам 28-й Алтайской отдельной лыжной бригады. Памятник бойцам 30-й Омской отдельной лыжной бригады был открыт ранее.

Было принято решение продолжить работу, увековечивающую память о новосибирских воинах, и установить памятник в Севске на Холме Славы. Соответствующие мероприятия были предусмотрены планом мероприятий оргкомитета «Победа» на 2018 год.

Памятник бойцам 29-й отдельной Новосибирской лыжной бригады был торжественно открыт в Севске 27 августа 2018 года в день 75-летия подвига. В сентябре того же года открыли памятники на территории Новосибирского кадетского корпуса в Новосибирске и в Барабинске.

Создание документального фильма «Снежные призраки»— еще один шаг в работе по увековечиванию памяти о бойцах 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады. В настоящее время информации о роли военных лыжников в сражениях Великой Отечественной войны достаточно мало, отмечают инициаторы проекта. Немного известно и о новосибирской лыжной бригаде. Работа над фильмом поможет «закрасить» белые пятна истории о «снежных призраках».

Работа по сохранению героического наследия должна быть продолжена, подчеркнул Андрей Травников, отметив, что инициативу необходимо поддержать. И региональное Правительство готово помогать при её реализации. В частности, глава региона дал поручение министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову оказывать всю необходимую поддержку по информационному сопровождению проекта: обеспечению доступа группы авторов к архивным источникам, историческим документам, организации встреч с историками, ветеранами-очевидцами событий, их родственниками: детьми и внуками, которые могут помнить рассказы дедов о военных подвигах.

«К концу 2019 года такой фильм совместными усилиями у нас получится», — заявил Губернатор.
Также среди важных тем, которые обсудили члены оргкомитета, — социальная защита ветеранов, патриотическое воспитание молодёжи.

Источник: nso.ru


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