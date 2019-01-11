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Умирают от пневмонии жители Бердска

За 2018 год зарегистрировано 565 случаев этого заболевания и его резкий рост. Не обошлось без летального исхода.

11.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Умирают от пневмонии жители Бердска

При появившихся симптомах пневмонии необходимо обращаться за помощью к врачам

Резко увеличилось количество заболеваний пневмонией в Бердске. Если за 2017 год врачи зарегистрировали 427 случаев, то за прошедший 2018 год больных пневмонией насчитывалось 565 человек. Зарегистрирован и один летальный исход (в 2017 году от пневмонии умерли три человека).

От пневмонии умирают не часто, в основном те люди, которые поздно обратились за медицинской помощью, и помочь им уже ничем нельзя, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова.

В 2018 году в два раза повысилась заболеваемость пневмонией среди детей: 140 случаев против 70 в 2017 году. Регистрировались случаи воспаления легких у дошкольников, школьников и даже годовалых малышей.

— Заболевание пневмонией характеризуется симптомами инфекций нижних отделов дыхательных путей. Как правило это лихорадка, кашель, одышка, может быть боль в грудной клетке. Большинство заболевших обращаются именно с такими симптомами. Но подтверждением диагноза является рентген, — объяснила Надежда Иванова.

Возбудителями заболевания могут быть как бактерии, так и вирусы. Единственный путь передачи заболевания — воздушно-капельный. Источником инфекции является больной человек или носитель. Однако опасность подхватить инфекцию больше всего угрожает людям с ослабленным иммунитетом и получившим переохлаждение.

Профилактика заболевания пневмонией такая же, как у гриппа и ОРВИ. Необходимо одеваться по погоде, держать ноги в тепле, вести здоровый образ жизни: закаливаться, заниматься спортом, совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе. Нельзя забывать и о полноценном питании, к тому же нужно увеличить потребление овощей и фруктов.

Пневмония имеет немало возбудителей, поэтому от нее нет универсальной прививки, пояснила Надежда Владимировна.

— От всех видов пневмонии привиться нельзя. Можно привиться от пневмококка. Это снизит риск заболевания. У детей сейчас есть такие прививки. Можно поставить прививку от гриппа и тогда не будет осложнения — пневмонии. В 2009 году, когда свирепствовал «свиной» грипп, несколько человек умерли именно от его осложнения — пневмонии, — пояснила Иванова.

При появившихся симптомах заболевания пневмонией не нужно заниматься самолечением, необходимо обращаться к врачу, который назначит дополнительное обследование и лечение, советует главный специалист-эксперт.


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