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853 вакансии предлагает ЦЗН Искитима

Вакансии работодателей Искитима и Бердска на 11 января 2019 года.

11.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
853 вакансии предлагает ЦЗН Искитима

Предложения работодателей на январь 2019 года

Профессия Организация Заработок от Телефон
Агент коммерческий ООО Оникс 18000  (383) 2010974
Администратор ИП Осинцева Н.В. 14000  (913) 4725877
Администратор ООО «Розница К-1» 19000  (383) 3621545
Администратор ООО «ФитСервис Искитим» 25000  (383) 2142101
Акушерка ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 24000  (38343) 39657
Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000  (38343) 23844
Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000  (38343) 23844
Аналитик Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 14000  (38343) 29677
Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда-3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14101  (38343) 79510
Бармен ООО Сибирский медведь 16000  (923) 2581254
Бармен ООО «Санаторий Рассвет» 17900  (913) 4680165
Бармен ИП Фабер Алена Викторовна 14000  (913) 0185650
Бетонщик ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
Библиотекарь МБУК «ЦБС» г.Искитима 14000  (38343) 29721
Бухгалтер-ревизор, ведущий МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 15000  (38343) 24614
Бухгалтер ООО «Путеводная звезда» 14000  (38343) 20441
Бухгалтер ИП Лямкина Е.А. 15000  (923) 1804858
Бухгалтер Администрация Промышленного с/с 13954  (38343) 71189
Бухгалтер ИП Егоров Олег Михайлович 20000  (905) 9503527
Бухгалтер ООО «УК УСПХ» 17500  (38343) 39560
Бухгалтер ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14200  (38343) 26014
Бухгалтер АО «Полевод» 13954  (38343) 61131
Бухгалтер АО «Новоозерское» 14000  (38343) 59018
Бухгалтер, ведущий ООО Евсинский КХП 19000  (38343) 76488
Весовщик ООО ПК «Кристалл» 15000  (38341) 29623
Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000  (38343) 51217
Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 14000  (38343) 59018
Ветеринарный врач ОАО «Преображенское» 14000  (38343) 63248
Визажист (косметолог-визажист) ИП Беседина Ольга Александровна 18000  (906) 9097281
Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 15900  (38343) 25885
Водитель автомобиля ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000  (913) 9467831
Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 28900  (38343) 49642
Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15000  (38343) 47164
Водитель автомобиля ООО «Темур-2» 18000  (38343) 29716
Водитель автомобиля ООО «СпецМаш» 18000  (913) 0129956
Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 32000  (999) 4686172
Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000  (38343) 24710
Водитель автомобиля АО «Агрофирма «Лебедевская» 21000  (38343) 51217
Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 26000  (38343) 49642
Водитель автомобиля ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000  (965) 8289989
Водитель автомобиля ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000  (965) 8289989
Водитель автомобиля АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (923) 1280019
Водитель автомобиля ЗАО «Завод ЖБИ-1» 50000  (383) 3284862
Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000  (38343) 72217
Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000  (38343) 72217
Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000  (38343) 92420
Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 24000  (999) 4686172
Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 18000  (999) 4686172
Водитель автомобиля ООО «Ресурсо-сетевая компания» 15000  (913) 7244555
Водитель автомобиля ООО «Ресурсо-сетевая компания» 15000  (913) 7244555
Водитель автомобиля ИП Митрошкин Л.И. 50000  (913) 9046356
Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000  (952) 9445777
Водитель автомобиля ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14700  (38343) 26014
Водитель автомобиля ООО УК «Уютсервис» 25000  (38343) 33000
Водитель автомобиля ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович 20000  (913) 4718272
Водитель автомобиля ООО «СибТехТранс» 20000  (913) 7881058
Водитель автомобиля ИП Руденко Е.В. 35000  (913) 4553233
Водитель автомобиля ИП Столяров Сергей Александрович 25000  (913) 3836997
Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000  (905) 9307230
Водитель автомобиля ООО «СибТехТранс» 20000  (913) 7881058
Водитель автомобиля ООО «А-РОСА» 20000  (913) 9578436
Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000  (923) 1388944
Водитель автомобиля ООО «СГН-девелоп» 40000  (968) 2226936
Водитель автомобиля ООО «СГН-девелоп» 30000  (968) 2226936
Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 18000  (38343) 93021
Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Водитель автомобиля ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 20000  (38343) 33184
Водитель автомобиля ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 30000  (905) 9044784
Водитель автомобиля ООО Теплосервис 17000  (913) 7719903
Водитель автомобиля ИП Васильев Д.П. 60000  (923) 2408859
Водитель автомобиля ЗАО Степное 14000  (38343) 55122
Водитель автомобиля ИП Шевченко А.В. 20000  (913) 9865377
Водитель автомобиля ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38341) 29623
Водитель автомобиля, старший ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
Водитель погрузчика АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Водитель погрузчика ООО «УК УСПХ» 22000  (38343) 39111
Водитель погрузчика ООО «Рассвет» 20000  (961) 8470765
Водитель погрузчика АО «Сибирский Антрацит» 15000  (999) 4686172
Водитель погрузчика АО «Сибирский Антрацит» 28000  (999) 4686172
Водитель погрузчика ООО «Автострой» 30000  (953) 8038762
Водитель погрузчика 4 разряда-4 разряда АО «Сибирский Антрацит» 16000  (913) 9514005
Воспитатель МКОУ КШ № 7 13954  (38343) 21658
Воспитатель МБДОУ 19 «Золотая Рыбка» 16000  (38343) 44229
Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
Воспитатель МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000  (38343) 28545
Воспитатель МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево 14000  (38343) 33329
Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 14000  (38343) 26046
Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 16000  (38343) 26046
Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000  (38343) 39205
Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15000  (38343) 20840
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №9 «Незабудка» 14000  (838343) 23304
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000  (38343) 22748
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 14000  (38343) 25114
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653  (38343) 39657
Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000  (38343) 23844
Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 39000  (38343) 23844
Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500  (38343) 23844
Врач-кардиолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000  (38343) 23844
Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000  (38343) 23844
Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000  (38343) 25657
Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000  (38343) 77228
Врач-ревматолог ЗАО «Клиника Санитас» 20000  (38343) 25657
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Врач-стоматолог Алесик ООО 14000  (923) 2300151
Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25657
Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-терапевт ООО «Санаторий Рассвет» 30000  (923) 1762910
Врач-терапевт «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 18000  (38343) 22184
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45242  (38343) 39657
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000  (38343) 25526
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 37000  (38343) 23844
Врач функциональной диагностики ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 32000  (38343) 23844
Гальваник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (923) 1280019
Главный бухгалтер ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 20000  (38343) 20457
Главный бухгалтер ООО «ИЭК» 20000  (38343) 27600
Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве), заместитель АО «Птицефабрика «Евсинская» 31000  (38343) 76272
Главный экономист АО «Полевод» 18750  (38343) 61131
Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий ООО Завод керамических изделий Универсал 15000  (38345) 71145
Горничная ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 15000  (38343) 74134
Горничная ООО «Санаторий Рассвет» 15000  (913) 9411991
Горничная ООО «Терем» 14000  (383) 2226173
Горничная МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252581
Государственный налоговый инспектор, старший Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 18000  (38343) 29836
Грузчик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Грузчик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Грузчик ИП Малыгина Л.В. 15000  (913) 7516167
Грузчик ООО «КЕРБЕР и К» 14000  (38343) 47164
Грузчик ООО «Опт Регион» 15000  (983) 1236333
Грузчик ООО Общепит 14000  (923) 1575718
Грузчик ООО «Розница К-1» 16000  (383) 3621545
Грузчик ИП Фабер Алена Викторовна 15000  (913) 4566800
Грузчик ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954  (38343) 74219
Грузчик МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000  (383) 3252581
Грузчик ООО»Розница К-1″ 16000  (923) 1334369
Дворник ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
Дворник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 14000  (38343) 36691
Дворник ООО «ЖилСервис» 14000  (38343) 25703
Дворник ООО СФ «Запад» 14000  (38343) 28708
Дворник ТСЖ «Подгорный» 14000  (983) 1212060
Дворник ООО СКК»АВАНГАРД» 14000  (913) 3796490
Дворник ООО «УК УСПХ» 13954  (38343) 39111
Дворник «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 13954  (38343) 22184
Дворник ООО Евсинский КХП 14000  (38343) 76488
Делопроизводитель АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Делопроизводитель, ведущий высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000  (38343) 52791
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли ООО «ЭЛМАРТ-БИРЮЛИНКА» 25000  (923) 4145420
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли АО «Тандер» 40000  (963) 9495097
Директор (начальник) котельной МУП ИР «Южное» 27500  (38343) 71303
Директор фирмы ООО Оникс 30000  (383) 2010974
Диспетчер ИП Митчин А.А. 20000  (952) 9445777
Диспетчер ООО «ЛиневоГазСервис» 15000  (38343) 40040
Диспетчер АО «РЭС» 30000  (38343) 20323
Диспетчер автомобильного транспорта ООО «ЛДСК» 23000  (38343) 31663
Дознаватель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 18000  (38343) 23799
Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14000  (923) 1043662
Дояр ОАО «Преображенское» 14000  (38343) 63248
Заведующий здравпунктом АО «Искитимцемент» 50850  (38343) 49642
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 33000  (38343) 25588
Заведующий производством (шеф-повар) МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 18000  (383) 3252581
Заведующий столовой МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 17000  (38343) 71240
Заведующий столовой МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 14000  (38343) 51201
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399  (38343) 39657
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399  (38343) 39657
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399  (38343) 39657
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399  (38343) 39657
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Заготовщик Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000  (960) 7961010
Загрузчик-выгрузчик АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 30000  (38343) 50807
Заточник АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 14000  (383) 2998859
Зубной врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Изготовитель мясных полуфабрикатов ООО «Звезда» 15000  (923) 2489290
Изготовитель пищевых полуфабрикатов ООО «Санаторий Рассвет» 16500  (913) 4680165
Инженер-конструктор-схемотехник, ведущий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Инженер-конструктор ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000  (38343) 33184
Инженер-конструктор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Инженер-конструктор ООО «Технощит» 35000  (383) 2093972
Инженер-конструктор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (923) 1280019
Инженер-механик АО «Птицефабрика «Евсинская» 35000  (38343) 76272
Инженер-программист МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО 22980  (38343) 24319
Инженер-программист АО «Искитимцемент» 38850  (38343) 49642
Инженер-программист, ведущий АО «Искитимцемент» 46000  (38343) 49642
Инженер-проектировщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (923) 1280019
Инженер-проектировщик ООО «Мастер групп» 20000  (38343) 44030
Инженер-технолог АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14000  (38343) 52791
Инженер-технолог ЗАО «Завод ЖБИ-1» 30000  (383) 3284862
Инженер-технолог металлообрабатывающего производства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000  (923) 1280019
Инженер-технолог, ведущий высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Инженер-электроник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (923) 1280019
Инженер АО «Сибирский Антрацит» 40000  (999) 4686172
Инженер АО «Сибирский Антрацит» 35000  (999) 4686172
Инженер ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000  (38343) 33184
Инженер АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000  (38343) 76272
Инженер АО «Искитимцемент» 34350  (38343) 49642
Инженер ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 30000  (38343) 25526
Инженер ООО «ЖилСервис» 20000  (38343) 25703
Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (923) 1280019
Инженер АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000  (38343) 76272
Инженер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 25000  (383) 3284862
Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000  (38343) 24727
Инженер отдела капитального строительства, ведущий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 35000  (38343) 52791
Инженер по безопасности движения АО «Искитимцемент» 36450  (38343) 49642
Инженер по наладке и испытаниям АО «Искитимцемент» 30150  (38343) 49642
Инженер по нормированию труда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (923) 1280019
Инженер по охране труда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 22000  (38345) 69238
Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 18000  (38343) 39657
Инженер по охране труда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (923) 1280019
Инженер по охране труда, ведущий высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (38343) 52791
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 15000  (923) 7059097
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МБУ Искитимского района «УКС» 20134  (38343) 20148
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве), ведущий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (38343) 52791
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, старший высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 20475  (38343) 25599
Инженер электросвязи Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 20000  (38343) 21880
Инспектор Администрация р.п.Линево 14000  (38343) 31217
Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 13954  (38343) 92348
Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100  (38343) 24651
Инспектор финансовый ИП Бочкова Марина Васильевна 15000  (913) 3771763
Инспектор, младший ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по НСО 23000  (960) 7851766
Инструктор ИП Ивашкевич О.В. 13954  (913) 9372720
Инструктор по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 23900  (38343) 23844
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 16000  (38343) 24765
Кадастровый инженер АО «Сибирский Антрацит» 50000  (999) 4686172
Каменщик ИП Королева О.Г. 25000  (38343) 44573
Кассир ИП Решилов С.А. 30000  (913) 3940033
Кассир Банк «Левобережный» (ПАО) 18000  (38343) 22212
Кассир Розница К-1,ООО 17000  (383) 3621545
Кассир ООО «Розница К-1» 17000  (923) 1334369
Кастелянша МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
Кинолог ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 18000  (38343) 93024
Кладовщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000  (38343) 52791
Кладовщик ИП Тимошенко Г. Н. 15000  (38343) 24656
Кладовщик ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 24000  (905) 9044784
Кладовщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 16000  (38343) 25588
Кладовщик Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000  (38343) 26014
Кондитер ИП Дадыко Д.А. 19500  (913) 7387699
Контролер деталей и приборов ООО «Технощит» 24000  (383) 2093971
Контролер сварочных работ ООО «Линевский завод металлоконструкций» 18000  (383) 3639201 доб. (170)
Кузнец ручной ковки 4 разряда-4 разряда АО «Сибирский Антрацит» 18388  (999) 4686172
Кухонный рабочий ООО «Санаторий Рассвет» 13954  (913) 4680165
Кухонный рабочий ООО «Терем» 14000  (383) 2226173
Кухонный рабочий МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
Лаборант-микробиолог АО «Агрофирма «Лебедевская» 15000  (38343) 51217
Лаборант-микробиолог ООО Евсинский КХП 16500  (38343) 76488
Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 18000  (38343) 25588
Лаборант ООО Искитимский завод строительных материалов-1 15000  (38341) 29623
Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» 15000  (38341) 29623
Лаборант электромеханических испытаний и измерений АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 17000  (38343) 52791
Лебедчик ОАО «Искитимизвесть» 20000  (38343) 29580
Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
Логопед МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 13954  (38343) 44147
Маляр АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Маляр ИП Воронин В.В. 14000  (913) 7957971
Маляр ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
Маляр Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 13954  (38343) 35960
Маляр ИП Крючков Н.П. 14000  (962) 8263016
Маляр МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 14000  (38343) 31465
Маникюрша ИП Осинцева Н.В. 15000  (913) 4725877
Маникюрша ИП Жеребцова Т.Н. 14000  (983) 3199090
Маркшейдер, участковый ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 50000  (38343) 93002
Массажист ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 15000  (38343) 74134
Массажист ИП Осинцева Н.В. 15000  (913) 4725877
Мастер МУП ИР «Южное» 24750  (38343) 71303
Мастер ООО ПСФ «ПРОГРЕСС» 25000  (913) 9172012
Мастер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 27000  (38343) 52791
Мастер ООО Здравмедтех-Н 25000  (383) 2092134
Мастер АО «Сибирский Антрацит» 30000  (999) 4686172
Мастер ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000  (38343) 23098
Мастер ООО Искитимский завод строительных материалов-1 30000  (38341) 29623
Мастер деревообработки АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (38343) 52791
Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000  (38343) 79510
Мастер по ремонту АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (923) 1280019
Мастер по ремонту ИП Евдокимов Д.Ю. 14000  (983) 3155715
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 28000  (38343) 52791
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 25000  (38343) 79579
Мастер погрузочно-разгрузочных работ АО «Новосибирское карьероуправление» 27000  (38343) 92229
Мастер строительных и монтажных работ ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000  (38343) 23098
Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000  (38343) 25588
Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000  (38343) 25588
Мастер, горный АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 40000  (38345) 69238
Машинист (кочегар) котельной АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000  (38343) 76272
Машинист (кочегар) котельной Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова 14500  (960) 7887717
Машинист автогрейдера АО «Сибирский Антрацит» 50000  (999) 4686172
Машинист автогрейдера ООО «Автотрест» 14000  (383) 2334303
Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000  (38343) 21112
Машинист автогрейдера ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 30000  (905) 9044784
Машинист автогрейдера ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 30000  (965) 8289989
Машинист бульдозера ООО «СпецМаш» 20000  (913) 0129956
Машинист бульдозера АО «Искитимцемент» 44000  (38343) 49642
Машинист бульдозера ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000  (965) 8289989
Машинист бульдозера ООО «ЖБИ-5» 20000  (38343) 35308
Машинист бульдозера ООО «Автотрест» 15000  (383) 2334303
Машинист бульдозера АО «Сибирский Антрацит» 39551  (999) 4686172
Машинист буровой установки АО «Сибирский Антрацит» 35000  (999) 4686172
Машинист компрессорных установок ООО ПК «Кристалл» 19000  (38341) 29623
Машинист котлов ООО «СибТЭК» 26000  (38343) 50124
Машинист крана (крановщик) ИП Таранов Е.В. 30000  (913) 9478808
Машинист крана (крановщик) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (38343) 52791
Машинист крана (крановщик) АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 35000  (38343) 50404
Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38343) 45156
Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38343) 45156
Машинист крана автомобильного АО «Сибирский Антрацит» 24000  (999) 4686172
Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 14500  (38343) 25599
Машинист насосных установок АО «Сибирский Антрацит» 28000  (999) 4686172
Машинист паровых турбин, старший 5 разряда-5 разряда 1 категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Машинист по стирке и ремонту спецодежды МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
Машинист экскаватора АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 34000  (38345) 69238
Машинист экскаватора АО «Сибирский Антрацит» 20000  (999) 4686172
Машинист экскаватора ООО «Жилсервис» 25000  (38343) 31154
Машинист экскаватора ООО «Автотрест» 14000  (383) 2334303
Машинист экскаватора ООО «СГН-девелоп» 40000  (968) 2226936
Медицинская сестра Алесик ООО 14000  (923) 2300151
Медицинская сестра МАОУ КШИ № 12 14000  (38343) 24905
Медицинская сестра АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 14000  (38345) 69238
Медицинская сестра АО «Новосибирское карьероуправление» 17500  (38343) 92229
Медицинская сестра АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92420
Медицинская сестра ООО «ДК «Звездный» 15000  (913) 0107795
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 18000  (383) 3252581
Медицинская сестра по массажу АНО СК «Кристалл» 14000  (913) 9268444
Менеджер ООО «Водоканал» 20475  (38343) 25599
Менеджер ИП Воронин В.В. 14000  (913) 7957971
Менеджер ЗАО Связной Логистика 29000  (913) 7503060
Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 18000  (38343) 22212
Менеджер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 22000  (383) 3284862
Менеджер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 22000  (383) 3284862
Менеджер ИП Ларин А.А. 15000  (923) 7003222
Менеджер КПК «Кредитный союз 6» 18500  (38343) 47030
Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000  (38343) 22212
Менеджер ИП Сегеда А.В. 15000  (38343) 42290
Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15000  (913) 7679708
Менеджер по персоналу АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Методист МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15000  (38343) 39205
Механик-наладчик ООО «Тропикола-С» 25000  (953) 8786064
Механик АО «РЭС» 25000  (38343) 20385
Механик ООО «Автострой» 28000  (913) 2091616
Механик АО «Сибирский Антрацит» 60000  (999) 4686172
Механик АО «Сибирский Антрацит» 33000  (999) 4686172
Механик ООО Завод керамических изделий Универсал 35000  (38345) 71145
Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000  (38343) 76272
Механик, заместитель АО «Сибирский Антрацит» 60000  (999) 4686172
Модельщик по деревянным моделям ООО «ПК «ВЕЛЕС» 14000  (38343) 24671
Модельщик по деревянным моделям ООО «ПК «ВЕЛЕС» 14000  (38343) 24671
Мойщик автомобилей ИП Поляков А.А. 15000  (913) 3881555
Мойщик посуды ИП Решилов С.А. 19000  (913) 3940033
Мойщик посуды ООО «Санаторий Рассвет» 13954  (961) 8717542
Мойщик посуды ООО Общепит 14000  (923) 1575718
Мойщик посуды МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252581
Монтажник ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 15000  (923) 1388944
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда-5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 17900  (38343) 79510
Монтажник, помощник ИП Питецкий Максим Федорович 15000  (913) 7677608
Монтер пути, помощник 1 категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 13954  (38343) 74218
Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 15000  (38343) 25114
Наладчик деревообрабатывающего оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26000  (38343) 52791
Наладчик кузнечно-прессового оборудования ООО «Искитиммаш» 19000  (38343) 37100
Наладчик машин и оборудования ООО Здравмедтех-Н 25000  (383) 2092134
Наладчик технологического оборудования АО «Сибирский Антрацит» 35000  (999) 4686172
Начальник автоколонны АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20800  (38343) 26014
Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 20000  (38343) 31465
Начальник отдела (финансово-экономического и административного) Администрация р.п.Линево 22000  (38343) 31217
Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 19000  (38343) 35960
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 40000  (38343) 26014
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), помощник руководителя и специалиста «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 14000  (38343) 22184
Начальник отряда (в прочих отраслях), заместитель ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000  (38343) 26014
Начальник поста (в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 15000  (38343) 26014
Начальник участка (в прочих отраслях) КПКГ «Сибирский кредит» 20000  (909) 5422173
Начальник цеха АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 40000  (38345) 69238
Начальник части (специализированной в прочих отраслях), заместитель ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 25000  (38343) 26014
Обжигальщик АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 20000  (923) 7059097
Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 14000  (962) 8263016
Обработчик рыбы ИП Фабер Алена Викторовна 15000  (913) 4566800
Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 14000  (38343) 25474
Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «ЖБИ-5» 21400  (38343) 35308
Оператор заправочных станций АО «Газпромнефть-Новосибирск» 20000  (913) 2169622
Оператор контактно-стыковой сварки Филиал ООО «П.О.С. материалы» 15000  (960) 7961010
Оператор линии в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 15000  (38343) 92420
Оператор линии розлива безалкогольных напитков ООО «Тропикола-С» 15000  (953) 8786064
Оператор машинного доения АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000  (38343) 51217
Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000  (38343) 72217
Оператор расфасовочно-упаковочного автомата АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000  (38343) 51217
Оператор связи 1 разряда-1 разряда Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000  (38343) 35960
Офис-менеджер ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 24000  (905) 9044784
Официант ИП Решилов С.А. 30000  (913) 3940033
Официант ООО «Селена» 14000  (913) 4516585
Официант ООО «Санаторий Рассвет» 15000  (913) 4680165
Официант МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
Охранник ООО Евсинский КХП 14000  (38343) 76488
Охранник ООО «ЧОП «СКОРПИОН» 14000  (991) 3761015
Охранник ООО «ЧОП «СКОРПИОН» 14000  (991) 3761015
Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 14000  (38343) 20341
Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 14000  (38343) 50829
Парикмахер ИП Кузьмина А.В. 20000  (923) 1752221
Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15000  (913) 4725877
Парикмахер ИП Веневская Яна Владимировна 18000  (903) 9046919
Парикмахер ИП Полякова И.А. 15000  (923) 1449745
Парикмахер ИП Беседина Ольга Александровна 18000  (906) 9097281
Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 14000  (983) 3199090
Парикмахер ИП Карасева Е.Г. 15000  (913) 7238195
Педагог-организатор МБОУ О(С)ОШ №1 15000  (38343) 29526
Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954  (38343) 24805
Педагог-психолог МБОУ О(С)ОШ №1 14000  (38343) 29526
Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 14000  (38343) 20694
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Педагог-психолог МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15000  (38343) 44147
Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО 14000  (38343) 20334
Педагог дополнительного образования МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
Пекарь ООО «Автофуд» 16000  (38343) 79270
Пекарь ООО «Вероника» 14000  (913) 4885383
Пекарь ИП Дадыко Д.А. 18000  (913) 7387699
Пекарь ООО «Звезда» 15000  (923) 2489290
Пекарь ИП Дадыко Д.А. 20000  (913) 7387699
Пекарь ООО «Санаторий Рассвет» 23000  (913) 4680165
Пекарь ООО «Хлебный дом» 14000  (38343) 24835
Пекарь ООО «РТК» 24000  (383) 2550020
Пекарь ИП Аракелян С.Г. 14000  (903) 9341233
Пекарь ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14000  (905) 9309415
Пекарь, помощник ИП Дадыко Д.А. 18000  (913) 7387699
Переводчик ООО Гуантянь-Сибирь 15000  (383) 2998859
Плотник АО «Сибирский Антрацит» 15000  (999) 4686172
Плотник ООО «ЖилСервис» 15000  (38343) 25703
Повар ООО «ЖБИ-5» 16000  (38343) 35308
Повар ИП Лямкина Е.А. 18000  (923) 1804858
Повар ИП Решилов С.А. 30000  (913) 3940033
Повар ООО АЛЬМИРА 14000  (913) 9146291
Повар ООО «ПОРА ПОКУШАТЬ» 14000  (913) 7677713
Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14000  (38343) 93021
Повар ООО «Селена» 15000  (913) 4516585
Повар КФХ Мугумян Г.С. 14000  (913) 3734778
Повар МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 13954  (38343) 71240
Повар ООО «Санаторий Рассвет» 23000  (913) 4680165
Повар МУП ЦУМ Искитим 14000  (38343) 23121
Повар ИП Болтрукевич А.В 18000  (383) 3734138
Повар ООО Общепит 16000  (923) 1575718
Повар Искитимское ПООП 14000  (38343) 24835
Повар МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево 13954  (38343) 33865
Повар ООО «РТК» 23000  (383) 2550020
Повар ООО «Вега» 14000  (383) 2304790
Повар ИП Чечкина Т.А. 15000  (913) 3745604
Повар МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000  (383) 3252581
Повар МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 14000  (383) 3252581
Повар 2 разряда-2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
Повар 2 разряда-2 разряда МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино 13954  (38343) 76773
Повар 3 разряда-3 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
Повар 3 разряда-4 разряда ООО «Автофуд» 17000  (38343) 79270
Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
Повар 4 разряда-4 разряда МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000  (38343) 39205
Повар 6 разряда-6 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000  (38343) 52791
Повар, помощник ООО Общепит 14000  (923) 1575718
Повар, старший ИП Лямкина Е.А. 17000  (923) 1804858
Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000  (38343) 76272
Подсобный рабочий ООО «Линевский завод металлоконструкций» 13954  (383) 3639201 доб. (170)
Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 14000  (38343) 76488
Подсобный рабочий МУП «ЦПАТП» 13954  (38343) 24710
Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 13954  (38343) 51217
Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 14000  (38343) 92420
Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 14000  (38343) 63248
Подсобный рабочий ООО «Терем» 14000  (383) 2226173
Подсобный рабочий 1 разряда-1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14100  (38343) 79510
Подсобный рабочий 1 разряда-1 разряда АО «Искитимцемент» 14100  (38343) 49642
Подсобный рабочий 2 разряда-2 разряда АО «Искитимцемент» 14100  (38343) 49642
Пожарный ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000  (38343) 29677
Полицейский-водитель Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Полицейский, старший Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 26000  (38343) 29677
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000  (38343) 39205
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954  (38343) 30623
Помощник воспитателя МБДОУ №17 «Огонек» 13954  (38343) 24765
Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000  (38343) 25526
Помощник машиниста сырьевых мельниц ООО ПК «Кристалл» 19000  (38341) 29623
Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000  (38343) 35960
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 25000  (38343) 30713
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 14000  (38343) 76168
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 13954  (38343) 74110
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с. Белово» 20000  (38343) 61191
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 22000  (38343) 51201
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15000  (38343) 72198
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000  (38343) 55124
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 19000  (38343) 44147
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000  (38343) 71240
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ с.Морозово» 15000  (38343) 73121
Преподаватель (в системе специального образования) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000  (38343) 23098
Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92420
Проводник (вожатый) служебных собак АО «Агрофирма «Лебедевская» 14000  (38343) 51217
Проводник пассажирского вагона Сибирское железнодорожное агентство-СП ЗС-филиала АО ФПК 23000  (383) 2293436
Программист ООО Евсинский КХП 35000  (38343) 76488
Программист ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Продавец-консультант ООО «ЭЛМАРТ-БИРЮЛИНКА» 15000  (923) 4145420
Продавец-консультант ООО АЛЬМИРА 14000  (913) 9146291
Продавец-консультант ООО «ТД»Даникс» 20000  (905) 9553269
Продавец-консультант АО «Тандер» 20000  (963) 9495097
Продавец-консультант АО «Тандер» 20000  (963) 9495097
Продавец-консультант ООО «ТД Олимп» 15000  (913) 7888000
Продавец-консультант ИП Вдовенко И.В. 13954  (962) 1286524
Продавец продовольственных товаров ИП Решетова Л.А. 16500  (913) 0690262
Продавец продовольственных товаров ИП Чечкина Т.А. 14000  (913) 3745604
Продавец продовольственных товаров ООО «Звезда» 15000  (923) 2489290
Продавец продовольственных товаров ООО «Милана» 14000  (923) 2207158
Продавец продовольственных товаров ИП Добрынин А.Н. 15000  (923) 1556577
Продавец продовольственных товаров АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92420
Продавец продовольственных товаров ООО Андреевский 14000  (913) 0016996
Продавец продовольственных товаров ИП Безденежных Ирина Алексеевна 15000  (923) 7466968
Продавец продовольственных товаров ИП Селиверстова Г.П. 15000  (38343) 33132
Продавец продовольственных товаров Надежда ООО 15000  (913) 3769017
Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000  (983) 3155715
Психолог МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000  (38343) 39205
Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92420
Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92420
Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 13954  (38343) 52791
Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 14000  (38343) 50404
Рабочий плодоовощного хранилища ООО Оникс 15000  (383) 2010974
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 13396  (38343) 29836
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 13954  (38343) 22328
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда-2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 14100  (38343) 79510
Рабочий ритуальных услуг МУП Ритуальное хозяйство 25000  (913) 7222575
Рабочий ритуальных услуг ООО МК Прогресс 15763  (38343) 24723
Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14000  (923) 1043662
Рабочий склада ООО АЛЬМИРА 14000  (913) 9146291
Рабочий сферы обслуживания ООО Общепит 14000  (923) 1575718
Разнорабочий АО «Сибирский Антрацит» 20000  (999) 4686172
Разнорабочий ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14000  (38343) 72217
Разнорабочий ИП Королева О.Г. 14000  (953) 8071221
Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 14000  (383) 2998859
Раскройщик ООО Здравмедтех-Н 20000  (383) 2092134
Раскройщик ООО «Торговый зал №1» 25000  (383) 3251880
Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000  (923) 7751810
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима 13954  (38343) 26390
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима 13954  (38343) 26390
Санитарка (мойщица) МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14500  (383) 3252583
Сборщик ООО «АРСИ» 20000  (952) 9052161
Сборщик изделий из древесины АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Сборщик электроизмерительных приборов ООО «Технощит» 18000  (913) 9545904
Сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Секретарь руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (923) 1280019
Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000  (38343) 37100
Слесарь-инструментальщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000  (923) 1280019
Слесарь-ремонтник АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 23300  (38343) 50807
Слесарь-ремонтник ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 26300  (38343) 49642
Слесарь-ремонтник ООО «Междуречье» 14000  (38343) 20672
Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 25000  (38343) 33184
Слесарь-ремонтник 3 категории (класса) ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000  (38343) 33184
Слесарь-ремонтник 4 разряда-4 разряда ООО Евсинский КХП 18000  (38343) 76488
Слесарь-сантехник ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 15000  (38343) 74134
Слесарь-сантехник ООО «УК УСПХ» 15000  (38343) 39650
Слесарь-сантехник МУП ЖКХ МО Промышленного сельсовета 18000  (38343) 71199
Слесарь-сантехник АО «Сибирский Антрацит» 28000  (999) 4686172
Слесарь-сантехник ООО СФ «Запад» 15000  (38343) 28708
Слесарь-сантехник ООО «КРОКМАРТ-Производство» 20000  (923) 7751810
Слесарь-сантехник ООО «Ресурсо-сетевая компания» 15000  (913) 7244555
Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15000  (38343) 25703
Слесарь-сантехник Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова 14500  (983) 3161191
Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №1» 14000  (38343) 28610
Слесарь-сборщик ООО «Искитиммаш» 18000  (38343) 37100
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования АО «Сибирский Антрацит» 22000  (999) 4686172
Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 17000  (913) 7719903
Слесарь механосборочных работ ООО «Технощит» 18000  (905) 9325253
Слесарь механосборочных работ Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000  (960) 7961010
Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000  (38343) 51217
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Птицефабрика «Евсинская» 17000  (38343) 76272
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 18000  (38343) 71303
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 18000  (38343) 76488
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 26000  (38343) 50124
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50404
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО ПК «Кристалл» 14000  (38341) 29623
Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000  (38343) 25593
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 15000  (923) 1388944
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ИЭК» 14000  (38343) 27600
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «СибТехТранс» 20000  (913) 7881058
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000  (383) 2142101
Слесарь по ремонту автомобилей ООО Автодизель 15000  (983) 1232144
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования ООО «Искитиммаш» 17000  (38343) 37100
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000  (960) 7961010
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ООО «СибТЭК» 26000  (38343) 50124
Слесарь по ремонту технологических установок ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000  (38343) 45156
Слесарь по ремонту технологических установок ООО ПК «Кристалл» 18000  (38341) 29623
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ООО «ЖБИ-5» 17900  (38343) 35308
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ООО «ЖБИ-5» 17900  (38343) 35308
Спасатель АНО СК «Кристалл» 14000  (913) 9004362
Специалист НАО «Первое коллекторское бюро» 20000  (913) 3835896
Специалист НАО «Первое коллекторское бюро» 20000  (923) 1827245
Специалист АО «Сибирский Антрацит» 25000  (999) 4686172
Специалист Администрация Промышленного с/с 13954  (38343) 71189
Специалист ООО «Мастер групп» 18000  (38343) 44030
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 13954  (38343) 29836
Специалист ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 13954  (983) 1328493
Специалист гражданской обороны ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 18000  (38343) 39657
Специалист по маркетингу АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 35000  (38343) 52791
Специалист, ведущий УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000  (38343) 29316
Специалист, ведущий УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000  (38343) 29316
Специалист, ведущий МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 17000  (38343) 25445
Специалист, ведущий администрация Искитимского района НСО 15000  (38343) 20828
Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 14000  (383) 2998859
Станочник деревообрабатывающих станков ИП Воронин В.В. 14000  (913) 7957971
Станочник широкого профиля ООО «Линевский завод металлоконструкций» 20000  (383) 3639201 доб. (170)
Старшина ведомственной охраны ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
Столяр ИП Крючков Н.П. 14000  (962) 8263016
Сторож (вахтер) ЗАО Искитим-Бердск-уголь 14000  (38343) 36895
Стропальщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 22000  (38343) 42031
Техник-лаборант 1 категории (класса) ООО «Водоканал» 15200  (38343) 25599
Техник АО «Новосибирскэнергосбыт» 18000  (38343) 28200
Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000  (38343) 51217
Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 17000  (38343) 25588
Технолог АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000  (923) 1280019
Товаровед АО «Тандер» 30000  (963) 9495097
Токарь-карусельщик 5 разряда-5 разряда АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 23300  (953) 7738944
Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
Токарь-расточник ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 22000  (38343) 79579
Токарь АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 20500  (38343) 50807
Токарь ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000  (38343) 33184
Токарь ООО Евсинский КХП 17000  (38343) 76488
Токарь АО «Сибирский Антрацит» 25000  (999) 4686172
Токарь ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Тракторист АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Тракторист АО «Новосибирское карьероуправление» 21000  (38343) 92229
Тракторист ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
Тракторист ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000  (965) 8289989
Тракторист Сыновья КХ 16000  (953) 8704592
Тракторист ООО Агрофирма «Овощевод» 20000  (906) 9087600
Тракторист ЗАО Степное 14000  (38343) 55122
Тракторист 4 разряда-4 разряда Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15000  (38343) 21112
Транспортерщик ООО Искитимский завод строительных материалов-1 14000  (38343) 45156
Транспортный экспедитор ООО Оникс 15000  (383) 2010974
Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 13954  (38343) 27402
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 14000  (38343) 23844
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Эверест-Трейд» 13954  (913) 9236454
Уборщик производственных и служебных помещений АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000  (38343) 76272
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 16430  (38343) 31663
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «АлтайКлининг» 14000  (903) 9021897
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «УК УСПХ» 14000  (38343) 39111
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 14000  (38343) 39657
Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 13954  (38341) 58910
Уборщик производственных и служебных помещений ООО СКК»АВАНГАРД» 16000  (913) 3796490
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 16430  (38343) 31663
Уборщик производственных и служебных помещений ООО Здравмедтех-Н 13954  (383) 2092134
Уборщик производственных и служебных помещений МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 13954  (38343) 31465
Уборщик производственных и служебных помещений ООО Общепит 14000  (923) 1575718
Уборщик производственных и служебных помещений Строительные системы,ООО 14000  (38341) 58198
Уборщик производственных и служебных помещений ИП Фабер Алена Викторовна 13954  (913) 4566800
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Готика» 14000  (903) 9997666
Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 13954  (38343) 31863
Уборщик производственных и служебных помещений ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954  (38343) 74219
Уборщик производственных и служебных помещений МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000  (383) 3252583
Уборщик производственных и служебных помещений, помощник АО «Полевод» 13954  (38343) 61131
Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100  (38343) 24651
Уборщик территорий МБДОУ 19 «Золотая Рыбка» 14100  (38343) 44229
Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 13954  (999) 4686172
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 13954  (38343) 23844
Уборщик территорий МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92420
Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 15000  (38341) 58198
Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15000  (923) 7751810
Упаковщик ООО «Торговый зал №1» 20000  (923) 7751810
Управляющий делами ИП Решилов С.А. 45000  (913) 3940033
Управляющий отделением (банка и др.) ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 21000  (913) 2169622
Управляющий отделением (банка и др.), заместитель Банк «Левобережный» (ПАО) 30000  (38343) 22212
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) ИП Черниченко А.А. 14000  (961) 2197039
Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 14000  (38343) 20694
Учитель (преподаватель) биологии МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ СОШ с.Сосновка 13954  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 14000  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) географии МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) географии МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Старый Искитим» 20000  (38343) 64133
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 14000  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 14000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23592
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Китерня» 14000  (38343) 75124
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 14000  (38343) 41938
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000  (38343) 31851
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 13954  (38343) 28694
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п.Листвянский» 20000  (38343) 38408
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) информатики ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000  (38343) 23098
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000  (38343) 37264
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 15000  (38343) 38520
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 13954  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — ООШ №10 14000  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ д.Калиновка 13954  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «Гимназия 1» 20000  (38343) 31851
Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14000  (38343) 75124
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15000  (38343) 28694
Учитель (преподаватель) математики МАОУ КШИ № 12 14000  (38343) 24905
Учитель (преподаватель) математики МКОУ СОШ с.Сосновка 15000  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 13954  (38343) 28694
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ ст.Евсино» 19000  (38343) 76182
Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 14000  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000  (38343) 23098
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000  (38343) 37264
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Барабка 14000  (38343) 20694
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с. Белово» 20000  (38343) 61191
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 14000  (38343) 51201
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ КШИ № 12 14000  (38343) 24905
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23592
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15000  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) трудового обучения МАОУ КШИ № 12 14000  (38343) 24905
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 13954  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14000  (38343) 75124
Учитель (преподаватель) физической культуры МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 14000  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) химии МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ с.Сосновка 13954  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 14000  (38343) 76182
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000  (38343) 25526
Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
Фельдшер «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 13954  (38343) 22184
Фельдшер ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск 35000  (383) 2952113
Фельдшер ООО «ДК «Звездный» 20000  (913) 0107795
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 29000  (38343) 23844
Фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 29000  (38343) 23844
Флорист ИП Литвинов Артемий Александрович 15000  (923) 1231611
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «Искитимский завод строительных материалов» 14000  (913) 9555420
Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 25000  (913) 7970128
Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Фрезеровщик 5 разряда-5 разряда АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50404
Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 18000  (38343) 37100
Химик-эксперт медицинской организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 30000  (38343) 25526
Хореограф МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 14500  (38343) 28694
Хореограф ИП Каравайцев А.Ф. 20000  (913) 9500347
Чистильщик АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 21000  (38343) 50807
Швея ИП Первухин М.И. 14000  (38343) 23181
Швея ООО Здравмедтех-Н 20000  (383) 2092134
Швея ИП Крючков Н.П. 20000  (962) 8263016
Швея ООО ПФ «СпецСиб» 15000  (929) 3030407
Швея ООО «Торговый зал №1» 20000  (923) 7751810
Швея 4 разряда-6 разряда ООО Лимонти 40000  (913) 9413120
Шеф-повар, помощник руководителя и специалиста ООО «Санаторий Рассвет» 23600  (913) 4680165
Штукатур ООО «Бастет» 20000  (923) 7059097
Штукатур ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000  (38343) 77228
Экономист МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 23000  (38343) 31465
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Эксперт администрация Искитимского района НСО 20000  (38343) 24518
Эксперт администрация Искитимского района НСО 20000  (38343) 24518
Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000  (38343) 20828
Эксперт Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000  (38343) 29836
Электрик участка ООО ПСФ «ПРОГРЕСС» 25000  (913) 9172012
Электрик участка ИП Поляков А.А. 30000  (913) 3881555
Электрик участка ЗАО «Коченевская птицефабрика» 16000  (38343) 72217
Электрик участка МУП ИР «Центральное» 13954  (38343) 76195
Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 14000  (38343) 28610
Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000  (38343) 33184
Электрогазосварщик ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Электрогазосварщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Электрогазосварщик ООО ЖЭУ «Центральное» 18000  (38343) 24370
Электрогазосварщик ООО СФ «Запад» 17000  (38343) 28708
Электрогазосварщик АО «Искитимцемент» 26300  (38343) 49642
Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 18000  (38343) 71303
Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ №1» 16000  (38343) 28610
Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 25000  (38343) 33184
Электрогазосварщик ООО «Технощит» 20000  (913) 9545904
Электрогазосварщик ООО Искитимский завод строительных материалов-1 22000  (38343) 45156
Электрогазосварщик 5 разряда-5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 21538  (38343) 79510
Электрогазосварщик 5 разряда-5 разряда ООО МК Прогресс 21165  (38343) 24723
Электромеханик по лифтам ООО СФ «Запад» 14000  (38343) 28708
Электромеханик участка АО «Сибирский Антрацит» 34983  (999) 4686172
Электромонтажник по вторичным цепям ООО «Технощит» 18000  (905) 9325253
Электромонтажник по распределительным устройствам ИП Питецкий Максим Федорович 20000  (913) 7677608
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (38343) 52791
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию ООО «Технощит» 20000  (913) 9545904
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию ООО «Мастер групп» 25000  (38343) 44030
Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 28100  (38343) 50807
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 20000  (383) 3830313
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15000  (38343) 20341
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда-4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 17000  (38343) 24210
Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования 4 разряда-6 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000  (38343) 52791
Электромонтер по обслуживанию электроустановок ООО АЛЬМИРА 14000  (913) 9146291
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 16000  (983) 3161191
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 20000  (38343) 35308
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО СФ «Запад» 16000  (38343) 28708
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (38343) 52791
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП ИР «Южное» 14000  (38343) 71303
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ЖЭУ «Центральное» 15000  (38343) 24370
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Линевский завод металлоконструкций» 20000  (383) 3639201 доб. (170)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 17000  (38343) 92420
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000  (38343) 51217
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 25000  (38343) 50124
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова 17500  (38343) 74134
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 18000  (38343) 33184
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 14000  (38343) 31465
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Птицефабрика «Евсинская» 23000  (38343) 76272
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000  (38343) 45156
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда АО «Агрофирма «Лебедевская» 21000  (38343) 51217
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда ООО «Водоканал» 17500  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда ООО «Водоканал» 16700  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда АО «Новосибирское карьероуправление» 29000  (38343) 92229
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда АО «Искитимцемент» 26300  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 20000  (38343) 50404
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда-6 разряда АО «Искитимцемент» 29600  (38343) 49642
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Ресурсо-сетевая компания» 20000  (913) 7244555
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Филиал ООО «П.О.С. материалы» 20000  (960) 7961010
Электросварщик ручной сварки ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 22000  (913) 9467831
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000  (38345) 69238
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 19468  (999) 4686172
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 25592  (999) 4686172
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 25000  (38343) 31265
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Энергетик ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14000  (38343) 72217
Юрист ООО «Путеводная звезда» 15000  (38343) 20441
Юрист ООО «Правосудие» 15000  (905) 9318904
Юрист МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 21000  (38343) 31465
Юрист, первый помощник ООО «Правосудие» 13954  (905) 9318904

 


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