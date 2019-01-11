853 вакансии предлагает ЦЗН Искитима

|Профессия
|Организация
|Заработок от
|Телефон
|Агент коммерческий
|ООО Оникс
|18000
| (383) 2010974
|Администратор
|ИП Осинцева Н.В.
|14000
| (913) 4725877
|Администратор
|ООО «Розница К-1»
|19000
| (383) 3621545
|Администратор
|ООО «ФитСервис Искитим»
|25000
| (383) 2142101
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|24000
| (38343) 39657
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|27000
| (38343) 23844
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|27000
| (38343) 23844
|Аналитик
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|14000
| (38343) 29677
|Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда-3 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|14101
| (38343) 79510
|Бармен
|ООО Сибирский медведь
|16000
| (923) 2581254
|Бармен
|ООО «Санаторий Рассвет»
|17900
| (913) 4680165
|Бармен
|ИП Фабер Алена Викторовна
|14000
| (913) 0185650
|Бетонщик
|ИП Королева О.Г.
|25000
| (953) 8071221
|Библиотекарь
|МБУК «ЦБС» г.Искитима
|14000
| (38343) 29721
|Бухгалтер-ревизор, ведущий
|МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения»
|15000
| (38343) 24614
|Бухгалтер
|ООО «Путеводная звезда»
|14000
| (38343) 20441
|Бухгалтер
|ИП Лямкина Е.А.
|15000
| (923) 1804858
|Бухгалтер
|Администрация Промышленного с/с
|13954
| (38343) 71189
|Бухгалтер
|ИП Егоров Олег Михайлович
|20000
| (905) 9503527
|Бухгалтер
|ООО «УК УСПХ»
|17500
| (38343) 39560
|Бухгалтер
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|14200
| (38343) 26014
|Бухгалтер
|АО «Полевод»
|13954
| (38343) 61131
|Бухгалтер
|АО «Новоозерское»
|14000
| (38343) 59018
|Бухгалтер, ведущий
|ООО Евсинский КХП
|19000
| (38343) 76488
|Весовщик
|ООО ПК «Кристалл»
|15000
| (38341) 29623
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
| (38343) 51217
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|20000
| (38343) 51217
|Ветеринарный врач
|АО «Новоозерское»
|14000
| (38343) 59018
|Ветеринарный врач
|ОАО «Преображенское»
|14000
| (38343) 63248
|Визажист (косметолог-визажист)
|ИП Беседина Ольга Александровна
|18000
| (906) 9097281
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
| (38343) 76272
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|15900
| (38343) 25885
|Водитель автомобиля
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
| (913) 9467831
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
| (38343) 76272
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|28900
| (38343) 49642
|Водитель автомобиля
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
| (38343) 23844
|Водитель автомобиля
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15000
| (38343) 47164
|Водитель автомобиля
|ООО «Темур-2»
|18000
| (38343) 29716
|Водитель автомобиля
|ООО «СпецМаш»
|18000
| (913) 0129956
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|Водитель автомобиля
|АО «Сибирский Антрацит»
|32000
| (999) 4686172
|Водитель автомобиля
|МУП «ЦПАТП»
|25000
| (38343) 24710
|Водитель автомобиля
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|21000
| (38343) 51217
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|26000
| (38343) 49642
|Водитель автомобиля
|ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1»
|20000
| (965) 8289989
|Водитель автомобиля
|ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1»
|20000
| (965) 8289989
|Водитель автомобиля
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (923) 1280019
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|50000
| (383) 3284862
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|15000
| (38343) 72217
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|15000
| (38343) 72217
|Водитель автомобиля
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
| (38343) 92420
|Водитель автомобиля
|АО «Сибирский Антрацит»
|24000
| (999) 4686172
|Водитель автомобиля
|АО «Сибирский Антрацит»
|18000
| (999) 4686172
|Водитель автомобиля
|ООО «Ресурсо-сетевая компания»
|15000
| (913) 7244555
|Водитель автомобиля
|ООО «Ресурсо-сетевая компания»
|15000
| (913) 7244555
|Водитель автомобиля
|ИП Митрошкин Л.И.
|50000
| (913) 9046356
|Водитель автомобиля
|ИП Митчин А.А.
|30000
| (952) 9445777
|Водитель автомобиля
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|14700
| (38343) 26014
|Водитель автомобиля
|ООО УК «Уютсервис»
|25000
| (38343) 33000
|Водитель автомобиля
|ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович
|20000
| (913) 4718272
|Водитель автомобиля
|ООО «СибТехТранс»
|20000
| (913) 7881058
|Водитель автомобиля
|ИП Руденко Е.В.
|35000
| (913) 4553233
|Водитель автомобиля
|ИП Столяров Сергей Александрович
|25000
| (913) 3836997
|Водитель автомобиля
|ООО «Вертикаль»
|30000
| (905) 9307230
|Водитель автомобиля
|ООО «СибТехТранс»
|20000
| (913) 7881058
|Водитель автомобиля
|ООО «А-РОСА»
|20000
| (913) 9578436
|Водитель автомобиля
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|35000
| (923) 1388944
|Водитель автомобиля
|ООО «СГН-девелоп»
|40000
| (968) 2226936
|Водитель автомобиля
|ООО «СГН-девелоп»
|30000
| (968) 2226936
|Водитель автомобиля
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|18000
| (38343) 93021
|Водитель автомобиля
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
| (38343) 29678
|Водитель автомобиля
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|20000
| (38343) 33184
|Водитель автомобиля
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|30000
| (905) 9044784
|Водитель автомобиля
|ООО Теплосервис
|17000
| (913) 7719903
|Водитель автомобиля
|ИП Васильев Д.П.
|60000
| (923) 2408859
|Водитель автомобиля
|ЗАО Степное
|14000
| (38343) 55122
|Водитель автомобиля
|ИП Шевченко А.В.
|20000
| (913) 9865377
|Водитель автомобиля
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
| (38341) 29623
|Водитель автомобиля, старший
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
| (38343) 26014
|Водитель погрузчика
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Водитель погрузчика
|ООО «УК УСПХ»
|22000
| (38343) 39111
|Водитель погрузчика
|ООО «Рассвет»
|20000
| (961) 8470765
|Водитель погрузчика
|АО «Сибирский Антрацит»
|15000
| (999) 4686172
|Водитель погрузчика
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
| (999) 4686172
|Водитель погрузчика
|ООО «Автострой»
|30000
| (953) 8038762
|Водитель погрузчика 4 разряда-4 разряда
|АО «Сибирский Антрацит»
|16000
| (913) 9514005
|Воспитатель
|МКОУ КШ № 7
|13954
| (38343) 21658
|Воспитатель
|МБДОУ 19 «Золотая Рыбка»
|16000
| (38343) 44229
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|Воспитатель
|МБДОУ 25 «Медвежонок»
|18000
| (38343) 28545
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево
|14000
| (38343) 33329
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|14000
| (38343) 26046
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|16000
| (38343) 26046
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|14000
| (38343) 39205
|Воспитатель
|МБДОУ №20 «Орленок»
|15000
| (38343) 20840
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №9 «Незабудка»
|14000
| (838343) 23304
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|18000
| (38343) 22748
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|14000
| (38343) 25114
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
| (38343) 39657
|Врач-акушер-гинеколог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|45000
| (38343) 23844
|Врач-аллерголог-иммунолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|Врач-анестезиолог-реаниматолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|39000
| (38343) 23844
|Врач-детский хирург
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38500
| (38343) 23844
|Врач-кардиолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
| (38343) 23844
|Врач-оториноларинголог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|36000
| (38343) 23844
|Врач-офтальмолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|36000
| (38343) 23844
|Врач-педиатр
|ЗАО «Клиника Санитас»
|25000
| (38343) 25657
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
| (38343) 23844
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
| (38343) 23844
|Врач-психиатр
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
| (38343) 77228
|Врач-психиатр
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|15000
| (38343) 77228
|Врач-ревматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|20000
| (38343) 25657
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
| (38343) 23844
|Врач-стоматолог-терапевт
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
| (923) 2274896
|Врач-стоматолог
|Алесик ООО
|14000
| (923) 2300151
|Врач-стоматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
| (38343) 25657
|Врач-терапевт
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
| (38343) 77228
|Врач-терапевт
|ООО «Санаторий Рассвет»
|30000
| (923) 1762910
|Врач-терапевт
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|18000
| (38343) 22184
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
| (38343) 23844
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
| (38343) 23844
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
| (38343) 23844
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|45242
| (38343) 39657
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
| (38343) 23844
|Врач
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|25000
| (38343) 25526
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|37000
| (38343) 23844
|Врач функциональной диагностики
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|32000
| (38343) 23844
|Гальваник
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (923) 1280019
|Главный бухгалтер
|ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России»
|20000
| (38343) 20457
|Главный бухгалтер
|ООО «ИЭК»
|20000
| (38343) 27600
|Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве), заместитель
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|31000
| (38343) 76272
|Главный экономист
|АО «Полевод»
|18750
| (38343) 61131
|Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|15000
| (38345) 71145
|Горничная
|ЗАО «СОЛКД «Чкаловец»
|15000
| (38343) 74134
|Горничная
|ООО «Санаторий Рассвет»
|15000
| (913) 9411991
|Горничная
|ООО «Терем»
|14000
| (383) 2226173
|Горничная
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252581
|Государственный налоговый инспектор, старший
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|18000
| (38343) 29836
|Грузчик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Грузчик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Грузчик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|Грузчик
|ИП Малыгина Л.В.
|15000
| (913) 7516167
|Грузчик
|ООО «КЕРБЕР и К»
|14000
| (38343) 47164
|Грузчик
|ООО «Опт Регион»
|15000
| (983) 1236333
|Грузчик
|ООО Общепит
|14000
| (923) 1575718
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|16000
| (383) 3621545
|Грузчик
|ИП Фабер Алена Викторовна
|15000
| (913) 4566800
|Грузчик
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|13954
| (38343) 74219
|Грузчик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|16000
| (383) 3252581
|Грузчик
|ООО»Розница К-1″
|16000
| (923) 1334369
|Дворник
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|Дворник
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|14000
| (38343) 36691
|Дворник
|ООО «ЖилСервис»
|14000
| (38343) 25703
|Дворник
|ООО СФ «Запад»
|14000
| (38343) 28708
|Дворник
|ТСЖ «Подгорный»
|14000
| (983) 1212060
|Дворник
|ООО СКК»АВАНГАРД»
|14000
| (913) 3796490
|Дворник
|ООО «УК УСПХ»
|13954
| (38343) 39111
|Дворник
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|13954
| (38343) 22184
|Дворник
|ООО Евсинский КХП
|14000
| (38343) 76488
|Делопроизводитель
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Делопроизводитель, ведущий высшей категории (класса)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
| (38343) 52791
|Директор (заведующий) предприятия розничной торговли
|ООО «ЭЛМАРТ-БИРЮЛИНКА»
|25000
| (923) 4145420
|Директор (заведующий) предприятия розничной торговли
|АО «Тандер»
|40000
| (963) 9495097
|Директор (начальник) котельной
|МУП ИР «Южное»
|27500
| (38343) 71303
|Директор фирмы
|ООО Оникс
|30000
| (383) 2010974
|Диспетчер
|ИП Митчин А.А.
|20000
| (952) 9445777
|Диспетчер
|ООО «ЛиневоГазСервис»
|15000
| (38343) 40040
|Диспетчер
|АО «РЭС»
|30000
| (38343) 20323
|Диспетчер автомобильного транспорта
|ООО «ЛДСК»
|23000
| (38343) 31663
|Дознаватель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|18000
| (38343) 23799
|Дояр
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|14000
| (923) 1043662
|Дояр
|ОАО «Преображенское»
|14000
| (38343) 63248
|Заведующий здравпунктом
|АО «Искитимцемент»
|50850
| (38343) 49642
|Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|33000
| (38343) 25588
|Заведующий производством (шеф-повар)
|МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»
|18000
| (383) 3252581
|Заведующий столовой
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|17000
| (38343) 71240
|Заведующий столовой
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|14000
| (38343) 51201
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|28399
| (38343) 39657
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|28399
| (38343) 39657
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|28399
| (38343) 39657
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|28399
| (38343) 39657
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
| (38343) 23844
|Заготовщик
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|14000
| (960) 7961010
|Загрузчик-выгрузчик
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|30000
| (38343) 50807
|Заточник
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|25000
| (38343) 50807
|Заточник деревообрабатывающего инструмента
|ООО Гуантянь-Сибирь
|14000
| (383) 2998859
|Зубной врач
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
| (38343) 23844
|Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
| (923) 2274896
|Изготовитель мясных полуфабрикатов
|ООО «Звезда»
|15000
| (923) 2489290
|Изготовитель пищевых полуфабрикатов
|ООО «Санаторий Рассвет»
|16500
| (913) 4680165
|Инженер-конструктор-схемотехник, ведущий
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Инженер-конструктор
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
| (38343) 33184
|Инженер-конструктор
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Инженер-конструктор
|ООО «Технощит»
|35000
| (383) 2093972
|Инженер-конструктор
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (923) 1280019
|Инженер-механик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|35000
| (38343) 76272
|Инженер-программист
|МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО
|22980
| (38343) 24319
|Инженер-программист
|АО «Искитимцемент»
|38850
| (38343) 49642
|Инженер-программист, ведущий
|АО «Искитимцемент»
|46000
| (38343) 49642
|Инженер-проектировщик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (923) 1280019
|Инженер-проектировщик
|ООО «Мастер групп»
|20000
| (38343) 44030
|Инженер-технолог
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|14000
| (38343) 52791
|Инженер-технолог
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|30000
| (383) 3284862
|Инженер-технолог металлообрабатывающего производства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|18000
| (923) 1280019
|Инженер-технолог, ведущий высшей категории (класса)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Инженер-электроник
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (923) 1280019
|Инженер
|АО «Сибирский Антрацит»
|40000
| (999) 4686172
|Инженер
|АО «Сибирский Антрацит»
|35000
| (999) 4686172
|Инженер
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
| (38343) 33184
|Инженер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
| (38343) 76272
|Инженер
|АО «Искитимцемент»
|34350
| (38343) 49642
|Инженер
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|30000
| (38343) 25526
|Инженер
|ООО «ЖилСервис»
|20000
| (38343) 25703
|Инженер
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (923) 1280019
|Инженер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|22000
| (38343) 76272
|Инженер
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|25000
| (383) 3284862
|Инженер высшей категории (класса)
|МБУ «УБиДХ»
|19000
| (38343) 24727
|Инженер отдела капитального строительства, ведущий
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|35000
| (38343) 52791
|Инженер по безопасности движения
|АО «Искитимцемент»
|36450
| (38343) 49642
|Инженер по наладке и испытаниям
|АО «Искитимцемент»
|30150
| (38343) 49642
|Инженер по нормированию труда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (923) 1280019
|Инженер по охране труда
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|22000
| (38345) 69238
|Инженер по охране труда
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|18000
| (38343) 39657
|Инженер по охране труда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (923) 1280019
|Инженер по охране труда, ведущий высшей категории (класса)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (38343) 52791
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|ООО «Бастет»
|15000
| (923) 7059097
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|МБУ Искитимского района «УКС»
|20134
| (38343) 20148
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве), ведущий
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (38343) 52791
|Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, старший высшей категории (класса)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО «Водоканал»
|20475
| (38343) 25599
|Инженер электросвязи
|Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком»
|20000
| (38343) 21880
|Инспектор
|Администрация р.п.Линево
|14000
| (38343) 31217
|Инспектор
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|13954
| (38343) 92348
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|14100
| (38343) 24651
|Инспектор финансовый
|ИП Бочкова Марина Васильевна
|15000
| (913) 3771763
|Инспектор, младший
|ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по НСО
|23000
| (960) 7851766
|Инструктор
|ИП Ивашкевич О.В.
|13954
| (913) 9372720
|Инструктор по лечебной физкультуре
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|23900
| (38343) 23844
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|МБДОУ №17 «Огонек»
|16000
| (38343) 24765
|Кадастровый инженер
|АО «Сибирский Антрацит»
|50000
| (999) 4686172
|Каменщик
|ИП Королева О.Г.
|25000
| (38343) 44573
|Кассир
|ИП Решилов С.А.
|30000
| (913) 3940033
|Кассир
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|18000
| (38343) 22212
|Кассир
|Розница К-1,ООО
|17000
| (383) 3621545
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|17000
| (923) 1334369
|Кастелянша
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|Кинолог
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|18000
| (38343) 93024
|Кладовщик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
| (38343) 52791
|Кладовщик
|ИП Тимошенко Г. Н.
|15000
| (38343) 24656
|Кладовщик
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|24000
| (905) 9044784
|Кладовщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|16000
| (38343) 25588
|Кладовщик
|Строительные системы,ООО
|20000
| (38341) 58198
|Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|23000
| (38343) 26014
|Кондитер
|ИП Дадыко Д.А.
|19500
| (913) 7387699
|Контролер деталей и приборов
|ООО «Технощит»
|24000
| (383) 2093971
|Контролер сварочных работ
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|18000
| (383) 3639201 доб. (170)
|Кузнец ручной ковки 4 разряда-4 разряда
|АО «Сибирский Антрацит»
|18388
| (999) 4686172
|Кухонный рабочий
|ООО «Санаторий Рассвет»
|13954
| (913) 4680165
|Кухонный рабочий
|ООО «Терем»
|14000
| (383) 2226173
|Кухонный рабочий
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|Лаборант-микробиолог
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|15000
| (38343) 51217
|Лаборант-микробиолог
|ООО Евсинский КХП
|16500
| (38343) 76488
|Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|18000
| (38343) 25588
|Лаборант
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|15000
| (38341) 29623
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК «Кристалл»
|15000
| (38341) 29623
|Лаборант электромеханических испытаний и измерений
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|17000
| (38343) 52791
|Лебедчик
|ОАО «Искитимизвесть»
|20000
| (38343) 29580
|Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
| (38345) 71145
|Логопед
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|13954
| (38343) 44147
|Маляр
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Маляр
|ИП Воронин В.В.
|14000
| (913) 7957971
|Маляр
|ИП Королева О.Г.
|25000
| (953) 8071221
|Маляр
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|13954
| (38343) 35960
|Маляр
|ИП Крючков Н.П.
|14000
| (962) 8263016
|Маляр
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|14000
| (38343) 31465
|Маникюрша
|ИП Осинцева Н.В.
|15000
| (913) 4725877
|Маникюрша
|ИП Жеребцова Т.Н.
|14000
| (983) 3199090
|Маркшейдер, участковый
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|50000
| (38343) 93002
|Массажист
|ЗАО «СОЛКД «Чкаловец»
|15000
| (38343) 74134
|Массажист
|ИП Осинцева Н.В.
|15000
| (913) 4725877
|Мастер
|МУП ИР «Южное»
|24750
| (38343) 71303
|Мастер
|ООО ПСФ «ПРОГРЕСС»
|25000
| (913) 9172012
|Мастер
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|27000
| (38343) 52791
|Мастер
|ООО Здравмедтех-Н
|25000
| (383) 2092134
|Мастер
|АО «Сибирский Антрацит»
|30000
| (999) 4686172
|Мастер
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|26000
| (38343) 23098
|Мастер
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|30000
| (38341) 29623
|Мастер деревообработки
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (38343) 52791
|Мастер по проходке горных выработок
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|41000
| (38343) 79510
|Мастер по ремонту
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (923) 1280019
|Мастер по ремонту
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|14000
| (983) 3155715
|Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|28000
| (38343) 52791
|Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|25000
| (38343) 79579
|Мастер погрузочно-разгрузочных работ
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|27000
| (38343) 92229
|Мастер строительных и монтажных работ
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|26000
| (38343) 23098
|Мастер цеха
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
| (38343) 25588
|Мастер цеха
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
| (38343) 25588
|Мастер, горный
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|40000
| (38345) 69238
|Машинист (кочегар) котельной
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14000
| (38343) 76272
|Машинист (кочегар) котельной
|Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова
|14500
| (960) 7887717
|Машинист автогрейдера
|АО «Сибирский Антрацит»
|50000
| (999) 4686172
|Машинист автогрейдера
|ООО «Автотрест»
|14000
| (383) 2334303
|Машинист автогрейдера
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|20000
| (38343) 21112
|Машинист автогрейдера
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|30000
| (905) 9044784
|Машинист автогрейдера
|ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1»
|30000
| (965) 8289989
|Машинист бульдозера
|ООО «СпецМаш»
|20000
| (913) 0129956
|Машинист бульдозера
|АО «Искитимцемент»
|44000
| (38343) 49642
|Машинист бульдозера
|ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1»
|20000
| (965) 8289989
|Машинист бульдозера
|ООО «ЖБИ-5»
|20000
| (38343) 35308
|Машинист бульдозера
|ООО «Автотрест»
|15000
| (383) 2334303
|Машинист бульдозера
|АО «Сибирский Антрацит»
|39551
| (999) 4686172
|Машинист буровой установки
|АО «Сибирский Антрацит»
|35000
| (999) 4686172
|Машинист компрессорных установок
|ООО ПК «Кристалл»
|19000
| (38341) 29623
|Машинист котлов
|ООО «СибТЭК»
|26000
| (38343) 50124
|Машинист крана (крановщик)
|ИП Таранов Е.В.
|30000
| (913) 9478808
|Машинист крана (крановщик)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (38343) 52791
|Машинист крана (крановщик)
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|35000
| (38343) 50404
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
| (38343) 45156
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
| (38343) 45156
|Машинист крана автомобильного
|АО «Сибирский Антрацит»
|24000
| (999) 4686172
|Машинист насосных установок
|ООО «Водоканал»
|14500
| (38343) 25599
|Машинист насосных установок
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
| (999) 4686172
|Машинист паровых турбин, старший 5 разряда-5 разряда 1 категории (класса)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Машинист по стирке и ремонту спецодежды
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|Машинист экскаватора
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|34000
| (38345) 69238
|Машинист экскаватора
|АО «Сибирский Антрацит»
|20000
| (999) 4686172
|Машинист экскаватора
|ООО «Жилсервис»
|25000
| (38343) 31154
|Машинист экскаватора
|ООО «Автотрест»
|14000
| (383) 2334303
|Машинист экскаватора
|ООО «СГН-девелоп»
|40000
| (968) 2226936
|Медицинская сестра
|Алесик ООО
|14000
| (923) 2300151
|Медицинская сестра
|МАОУ КШИ № 12
|14000
| (38343) 24905
|Медицинская сестра
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|14000
| (38345) 69238
|Медицинская сестра
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|17500
| (38343) 92229
|Медицинская сестра
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
| (38343) 92420
|Медицинская сестра
|ООО «ДК «Звездный»
|15000
| (913) 0107795
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»
|18000
| (383) 3252581
|Медицинская сестра по массажу
|АНО СК «Кристалл»
|14000
| (913) 9268444
|Менеджер
|ООО «Водоканал»
|20475
| (38343) 25599
|Менеджер
|ИП Воронин В.В.
|14000
| (913) 7957971
|Менеджер
|ЗАО Связной Логистика
|29000
| (913) 7503060
|Менеджер
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|18000
| (38343) 22212
|Менеджер
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|22000
| (383) 3284862
|Менеджер
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|22000
| (383) 3284862
|Менеджер
|ИП Ларин А.А.
|15000
| (923) 7003222
|Менеджер
|КПК «Кредитный союз 6»
|18500
| (38343) 47030
|Менеджер
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|20000
| (38343) 22212
|Менеджер
|ИП Сегеда А.В.
|15000
| (38343) 42290
|Менеджер (в коммерческой деятельности)
|ООО «Триал»
|15000
| (913) 7679708
|Менеджер по персоналу
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Методист
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|15000
| (38343) 39205
|Механик-наладчик
|ООО «Тропикола-С»
|25000
| (953) 8786064
|Механик
|АО «РЭС»
|25000
| (38343) 20385
|Механик
|ООО «Автострой»
|28000
| (913) 2091616
|Механик
|АО «Сибирский Антрацит»
|60000
| (999) 4686172
|Механик
|АО «Сибирский Антрацит»
|33000
| (999) 4686172
|Механик
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|35000
| (38345) 71145
|Механик автомобильной колонны
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|22000
| (38343) 76272
|Механик, заместитель
|АО «Сибирский Антрацит»
|60000
| (999) 4686172
|Модельщик по деревянным моделям
|ООО «ПК «ВЕЛЕС»
|14000
| (38343) 24671
|Модельщик по деревянным моделям
|ООО «ПК «ВЕЛЕС»
|14000
| (38343) 24671
|Мойщик автомобилей
|ИП Поляков А.А.
|15000
| (913) 3881555
|Мойщик посуды
|ИП Решилов С.А.
|19000
| (913) 3940033
|Мойщик посуды
|ООО «Санаторий Рассвет»
|13954
| (961) 8717542
|Мойщик посуды
|ООО Общепит
|14000
| (923) 1575718
|Мойщик посуды
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252581
|Монтажник
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|15000
| (923) 1388944
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда-5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|17900
| (38343) 79510
|Монтажник, помощник
|ИП Питецкий Максим Федорович
|15000
| (913) 7677608
|Монтер пути, помощник 1 категории (класса)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Музыкальный руководитель
|МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово»
|13954
| (38343) 74218
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|15000
| (38343) 25114
|Наладчик деревообрабатывающего оборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|26000
| (38343) 52791
|Наладчик кузнечно-прессового оборудования
|ООО «Искитиммаш»
|19000
| (38343) 37100
|Наладчик машин и оборудования
|ООО Здравмедтех-Н
|25000
| (383) 2092134
|Наладчик технологического оборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|35000
| (999) 4686172
|Начальник автоколонны
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20800
| (38343) 26014
|Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями)
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|20000
| (38343) 31465
|Начальник отдела (финансово-экономического и административного)
|Администрация р.п.Линево
|22000
| (38343) 31217
|Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|19000
| (38343) 35960
|Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|40000
| (38343) 26014
|Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), помощник руководителя и специалиста
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|14000
| (38343) 22184
|Начальник отряда (в прочих отраслях), заместитель
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|23000
| (38343) 26014
|Начальник поста (в прочих отраслях)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|15000
| (38343) 26014
|Начальник участка (в прочих отраслях)
|КПКГ «Сибирский кредит»
|20000
| (909) 5422173
|Начальник цеха
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|40000
| (38345) 69238
|Начальник части (специализированной в прочих отраслях), заместитель
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|25000
| (38343) 26014
|Обжигальщик
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|25000
| (38343) 50807
|Облицовщик-плиточник
|ООО «Бастет»
|20000
| (923) 7059097
|Обойщик мебели
|ИП Крючков Н.П.
|14000
| (962) 8263016
|Обработчик рыбы
|ИП Фабер Алена Викторовна
|15000
| (913) 4566800
|Обработчик рыбы
|ООО «Искитимский рыбозавод»
|14000
| (38343) 25474
|Оперативный уполномоченный
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
| (38343) 29678
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
|ООО «ЖБИ-5»
|21400
| (38343) 35308
|Оператор заправочных станций
|АО «Газпромнефть-Новосибирск»
|20000
| (913) 2169622
|Оператор контактно-стыковой сварки
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|15000
| (960) 7961010
|Оператор линии в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15000
| (38343) 92420
|Оператор линии розлива безалкогольных напитков
|ООО «Тропикола-С»
|15000
| (953) 8786064
|Оператор машинного доения
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|20000
| (38343) 51217
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|15000
| (38343) 72217
|Оператор расфасовочно-упаковочного автомата
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|18000
| (38343) 51217
|Оператор связи 1 разряда-1 разряда
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14000
| (38343) 35960
|Офис-менеджер
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|24000
| (905) 9044784
|Официант
|ИП Решилов С.А.
|30000
| (913) 3940033
|Официант
|ООО «Селена»
|14000
| (913) 4516585
|Официант
|ООО «Санаторий Рассвет»
|15000
| (913) 4680165
|Официант
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|Охранник
|ООО Евсинский КХП
|14000
| (38343) 76488
|Охранник
|ООО «ЧОП «СКОРПИОН»
|14000
| (991) 3761015
|Охранник
|ООО «ЧОП «СКОРПИОН»
|14000
| (991) 3761015
|Охранник
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|14000
| (38343) 20341
|Охранник
|ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск»
|14000
| (38343) 50829
|Парикмахер
|ИП Кузьмина А.В.
|20000
| (923) 1752221
|Парикмахер
|ИП Осинцева Н.В.
|15000
| (913) 4725877
|Парикмахер
|ИП Веневская Яна Владимировна
|18000
| (903) 9046919
|Парикмахер
|ИП Полякова И.А.
|15000
| (923) 1449745
|Парикмахер
|ИП Беседина Ольга Александровна
|18000
| (906) 9097281
|Парикмахер
|ИП Жеребцова Т.Н.
|14000
| (983) 3199090
|Парикмахер
|ИП Карасева Е.Г.
|15000
| (913) 7238195
|Педагог-организатор
|МБОУ О(С)ОШ №1
|15000
| (38343) 29526
|Педагог-организатор
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|13954
| (38343) 24805
|Педагог-психолог
|МБОУ О(С)ОШ №1
|14000
| (38343) 29526
|Педагог-психолог
|МКОУ ООШ п.Барабка
|14000
| (38343) 20694
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
| (38341) 58918
|Педагог-психолог
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|15000
| (38343) 44147
|Педагог дополнительного образования
|МАОУ ДО ЦДО
|14000
| (38343) 20334
|Педагог дополнительного образования
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|Пекарь
|ООО «Автофуд»
|16000
| (38343) 79270
|Пекарь
|ООО «Вероника»
|14000
| (913) 4885383
|Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|18000
| (913) 7387699
|Пекарь
|ООО «Звезда»
|15000
| (923) 2489290
|Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|20000
| (913) 7387699
|Пекарь
|ООО «Санаторий Рассвет»
|23000
| (913) 4680165
|Пекарь
|ООО «Хлебный дом»
|14000
| (38343) 24835
|Пекарь
|ООО «РТК»
|24000
| (383) 2550020
|Пекарь
|ИП Аракелян С.Г.
|14000
| (903) 9341233
|Пекарь
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|14000
| (905) 9309415
|Пекарь, помощник
|ИП Дадыко Д.А.
|18000
| (913) 7387699
|Переводчик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|15000
| (383) 2998859
|Плотник
|АО «Сибирский Антрацит»
|15000
| (999) 4686172
|Плотник
|ООО «ЖилСервис»
|15000
| (38343) 25703
|Повар
|ООО «ЖБИ-5»
|16000
| (38343) 35308
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|18000
| (923) 1804858
|Повар
|ИП Решилов С.А.
|30000
| (913) 3940033
|Повар
|ООО АЛЬМИРА
|14000
| (913) 9146291
|Повар
|ООО «ПОРА ПОКУШАТЬ»
|14000
| (913) 7677713
|Повар
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14000
| (38343) 93021
|Повар
|ООО «Селена»
|15000
| (913) 4516585
|Повар
|КФХ Мугумян Г.С.
|14000
| (913) 3734778
|Повар
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|13954
| (38343) 71240
|Повар
|ООО «Санаторий Рассвет»
|23000
| (913) 4680165
|Повар
|МУП ЦУМ Искитим
|14000
| (38343) 23121
|Повар
|ИП Болтрукевич А.В
|18000
| (383) 3734138
|Повар
|ООО Общепит
|16000
| (923) 1575718
|Повар
|Искитимское ПООП
|14000
| (38343) 24835
|Повар
|МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево
|13954
| (38343) 33865
|Повар
|ООО «РТК»
|23000
| (383) 2550020
|Повар
|ООО «Вега»
|14000
| (383) 2304790
|Повар
|ИП Чечкина Т.А.
|15000
| (913) 3745604
|Повар
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|16000
| (383) 3252581
|Повар
|МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»
|14000
| (383) 3252581
|Повар 2 разряда-2 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|Повар 2 разряда-2 разряда
|МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино
|13954
| (38343) 76773
|Повар 3 разряда-3 разряда
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|Повар 3 разряда-4 разряда
|ООО «Автофуд»
|17000
| (38343) 79270
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|Повар 4 разряда-4 разряда
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|14000
| (38343) 39205
|Повар 6 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
| (38343) 52791
|Повар, помощник
|ООО Общепит
|14000
| (923) 1575718
|Повар, старший
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
| (923) 1804858
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14000
| (38343) 76272
|Подсобный рабочий
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|13954
| (383) 3639201 доб. (170)
|Подсобный рабочий
|ООО Евсинский КХП
|14000
| (38343) 76488
|Подсобный рабочий
|МУП «ЦПАТП»
|13954
| (38343) 24710
|Подсобный рабочий
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|13954
| (38343) 51217
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|14000
| (38343) 92420
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
| (38343) 76272
|Подсобный рабочий
|ОАО «Преображенское»
|14000
| (38343) 63248
|Подсобный рабочий
|ООО «Терем»
|14000
| (383) 2226173
|Подсобный рабочий 1 разряда-1 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|14100
| (38343) 79510
|Подсобный рабочий 1 разряда-1 разряда
|АО «Искитимцемент»
|14100
| (38343) 49642
|Подсобный рабочий 2 разряда-2 разряда
|АО «Искитимцемент»
|14100
| (38343) 49642
|Пожарный
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
| (38343) 26014
|Полицейский-водитель
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|25000
| (38343) 29677
|Полицейский-водитель
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
| (38343) 29678
|Полицейский
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
| (38343) 29678
|Полицейский, старший
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|26000
| (38343) 29677
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|14000
| (38343) 39205
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|13954
| (38343) 30623
|Помощник воспитателя
|МБДОУ №17 «Огонек»
|13954
| (38343) 24765
|Помощник врача-эпидемиолога
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|25000
| (38343) 25526
|Помощник машиниста сырьевых мельниц
|ООО ПК «Кристалл»
|19000
| (38341) 29623
|Почтальон
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14000
| (38343) 35960
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения»
|25000
| (38343) 30713
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|14000
| (38343) 76168
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|13954
| (38343) 74110
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ с. Белово»
|20000
| (38343) 61191
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|22000
| (38343) 51201
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15000
| (38343) 72198
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
| (38343) 55124
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|19000
| (38343) 44147
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|18000
| (38343) 71240
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15000
| (38343) 73121
|Преподаватель (в системе специального образования)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|26000
| (38343) 23098
|Прессовщик-формовщик пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
| (38343) 92420
|Проводник (вожатый) служебных собак
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|14000
| (38343) 51217
|Проводник пассажирского вагона
|Сибирское железнодорожное агентство-СП ЗС-филиала АО ФПК
|23000
| (383) 2293436
|Программист
|ООО Евсинский КХП
|35000
| (38343) 76488
|Программист
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
| (38343) 39657
|Продавец-консультант
|ООО «ЭЛМАРТ-БИРЮЛИНКА»
|15000
| (923) 4145420
|Продавец-консультант
|ООО АЛЬМИРА
|14000
| (913) 9146291
|Продавец-консультант
|ООО «ТД»Даникс»
|20000
| (905) 9553269
|Продавец-консультант
|АО «Тандер»
|20000
| (963) 9495097
|Продавец-консультант
|АО «Тандер»
|20000
| (963) 9495097
|Продавец-консультант
|ООО «ТД Олимп»
|15000
| (913) 7888000
|Продавец-консультант
|ИП Вдовенко И.В.
|13954
| (962) 1286524
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Решетова Л.А.
|16500
| (913) 0690262
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Чечкина Т.А.
|14000
| (913) 3745604
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Звезда»
|15000
| (923) 2489290
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Милана»
|14000
| (923) 2207158
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Добрынин А.Н.
|15000
| (923) 1556577
|Продавец продовольственных товаров
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
| (38343) 92420
|Продавец продовольственных товаров
|ООО Андреевский
|14000
| (913) 0016996
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Безденежных Ирина Алексеевна
|15000
| (923) 7466968
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Селиверстова Г.П.
|15000
| (38343) 33132
|Продавец продовольственных товаров
|Надежда ООО
|15000
| (913) 3769017
|Промышленный альпинист
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|20000
| (983) 3155715
|Психолог
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|14000
| (38343) 39205
|Птицевод
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
| (38343) 92420
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
| (38343) 92420
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|13954
| (38343) 52791
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|14000
| (38343) 50404
|Рабочий плодоовощного хранилища
|ООО Оникс
|15000
| (383) 2010974
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|13396
| (38343) 29836
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ — СОШ №3
|13954
| (38343) 22328
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда-2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|14100
| (38343) 79510
|Рабочий ритуальных услуг
|МУП Ритуальное хозяйство
|25000
| (913) 7222575
|Рабочий ритуальных услуг
|ООО МК Прогресс
|15763
| (38343) 24723
|Рабочий сельскохозяйственного производства
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|14000
| (923) 1043662
|Рабочий склада
|ООО АЛЬМИРА
|14000
| (913) 9146291
|Рабочий сферы обслуживания
|ООО Общепит
|14000
| (923) 1575718
|Разнорабочий
|АО «Сибирский Антрацит»
|20000
| (999) 4686172
|Разнорабочий
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14000
| (38343) 72217
|Разнорабочий
|ИП Королева О.Г.
|14000
| (953) 8071221
|Рамщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|14000
| (383) 2998859
|Раскройщик
|ООО Здравмедтех-Н
|20000
| (383) 2092134
|Раскройщик
|ООО «Торговый зал №1»
|25000
| (383) 3251880
|Резчик труб и заготовок
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
| (923) 7751810
|Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы)
|МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима
|13954
| (38343) 26390
|Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы)
|МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима
|13954
| (38343) 26390
|Санитарка (мойщица)
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14500
| (383) 3252583
|Сборщик
|ООО «АРСИ»
|20000
| (952) 9052161
|Сборщик изделий из древесины
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Сборщик электроизмерительных приборов
|ООО «Технощит»
|18000
| (913) 9545904
|Сварщик арматурных сеток и каркасов
|ООО «ЛДСК»
|20000
| (38343) 31663
|Секретарь руководителя
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
| (923) 1280019
|Следователь
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
| (38343) 29678
|Слесарь-инструментальщик
|ООО «Искитиммаш»
|29000
| (38343) 37100
|Слесарь-инструментальщик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
| (923) 1280019
|Слесарь-ремонтник
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|23300
| (38343) 50807
|Слесарь-ремонтник
|ООО «ЛДСК»
|25000
| (38343) 31663
|Слесарь-ремонтник
|АО «Искитимцемент»
|26300
| (38343) 49642
|Слесарь-ремонтник
|ООО «Междуречье»
|14000
| (38343) 20672
|Слесарь-ремонтник
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|25000
| (38343) 33184
|Слесарь-ремонтник 3 категории (класса)
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
| (38343) 33184
|Слесарь-ремонтник 4 разряда-4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|18000
| (38343) 76488
|Слесарь-сантехник
|ЗАО «СОЛКД «Чкаловец»
|15000
| (38343) 74134
|Слесарь-сантехник
|ООО «УК УСПХ»
|15000
| (38343) 39650
|Слесарь-сантехник
|МУП ЖКХ МО Промышленного сельсовета
|18000
| (38343) 71199
|Слесарь-сантехник
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
| (999) 4686172
|Слесарь-сантехник
|ООО СФ «Запад»
|15000
| (38343) 28708
|Слесарь-сантехник
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|20000
| (923) 7751810
|Слесарь-сантехник
|ООО «Ресурсо-сетевая компания»
|15000
| (913) 7244555
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖилСервис»
|15000
| (38343) 25703
|Слесарь-сантехник
|Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова
|14500
| (983) 3161191
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖЭУ №1»
|14000
| (38343) 28610
|Слесарь-сборщик
|ООО «Искитиммаш»
|18000
| (38343) 37100
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|22000
| (999) 4686172
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО Теплосервис
|17000
| (913) 7719903
|Слесарь механосборочных работ
|ООО «Технощит»
|18000
| (905) 9325253
|Слесарь механосборочных работ
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|14000
| (960) 7961010
|Слесарь механосборочных работ
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|18000
| (38343) 51217
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|17000
| (38343) 76272
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|МУП ИР «Южное»
|18000
| (38343) 71303
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|18000
| (38343) 76488
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «СибТЭК»
|26000
| (38343) 50124
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|25000
| (38343) 50404
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО ПК «Кристалл»
|14000
| (38341) 29623
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Юг
|25000
| (38343) 25593
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|15000
| (923) 1388944
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «ИЭК»
|14000
| (38343) 27600
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «СибТехТранс»
|20000
| (913) 7881058
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «ФитСервис Искитим»
|35000
| (383) 2142101
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Автодизель
|15000
| (983) 1232144
|Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования
|ООО «Искитиммаш»
|17000
| (38343) 37100
|Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|14000
| (960) 7961010
|Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
|ООО «СибТЭК»
|26000
| (38343) 50124
|Слесарь по ремонту технологических установок
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
| (38343) 45156
|Слесарь по ремонту технологических установок
|ООО ПК «Кристалл»
|18000
| (38341) 29623
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
|ООО «ЖБИ-5»
|17900
| (38343) 35308
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
|ООО «ЖБИ-5»
|17900
| (38343) 35308
|Спасатель
|АНО СК «Кристалл»
|14000
| (913) 9004362
|Специалист
|НАО «Первое коллекторское бюро»
|20000
| (913) 3835896
|Специалист
|НАО «Первое коллекторское бюро»
|20000
| (923) 1827245
|Специалист
|АО «Сибирский Антрацит»
|25000
| (999) 4686172
|Специалист
|Администрация Промышленного с/с
|13954
| (38343) 71189
|Специалист
|ООО «Мастер групп»
|18000
| (38343) 44030
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|13954
| (38343) 29836
|Специалист
|ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги»
|13954
| (983) 1328493
|Специалист гражданской обороны
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|18000
| (38343) 39657
|Специалист по маркетингу
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|35000
| (38343) 52791
|Специалист, ведущий
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|18000
| (38343) 29316
|Специалист, ведущий
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|18000
| (38343) 29316
|Специалист, ведущий
|МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
|17000
| (38343) 25445
|Специалист, ведущий
|администрация Искитимского района НСО
|15000
| (38343) 20828
|Станочник-распиловщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|14000
| (383) 2998859
|Станочник деревообрабатывающих станков
|ИП Воронин В.В.
|14000
| (913) 7957971
|Станочник широкого профиля
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|20000
| (383) 3639201 доб. (170)
|Старшина ведомственной охраны
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
| (38343) 26014
|Столяр
|ИП Крючков Н.П.
|14000
| (962) 8263016
|Сторож (вахтер)
|ЗАО Искитим-Бердск-уголь
|14000
| (38343) 36895
|Стропальщик
|Строительные системы,ООО
|18000
| (38341) 58198
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|22000
| (38343) 42031
|Техник-лаборант 1 категории (класса)
|ООО «Водоканал»
|15200
| (38343) 25599
|Техник
|АО «Новосибирскэнергосбыт»
|18000
| (38343) 28200
|Техник
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|23000
| (38343) 51217
|Технолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|17000
| (38343) 25588
|Технолог
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|18000
| (923) 1280019
|Товаровед
|АО «Тандер»
|30000
| (963) 9495097
|Токарь-карусельщик 5 разряда-5 разряда
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|23300
| (953) 7738944
|Токарь-расточник
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|Токарь-расточник
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|22000
| (38343) 79579
|Токарь
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|20500
| (38343) 50807
|Токарь
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|35000
| (38343) 33184
|Токарь
|ООО Евсинский КХП
|17000
| (38343) 76488
|Токарь
|АО «Сибирский Антрацит»
|25000
| (999) 4686172
|Токарь
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
| (38343) 51217
|Тракторист
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Тракторист
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|21000
| (38343) 92229
|Тракторист
|ИП Королева О.Г.
|25000
| (953) 8071221
|Тракторист
|ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1»
|20000
| (965) 8289989
|Тракторист
|Сыновья КХ
|16000
| (953) 8704592
|Тракторист
|ООО Агрофирма «Овощевод»
|20000
| (906) 9087600
|Тракторист
|ЗАО Степное
|14000
| (38343) 55122
|Тракторист 4 разряда-4 разряда
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|15000
| (38343) 21112
|Транспортерщик
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|14000
| (38343) 45156
|Транспортный экспедитор
|ООО Оникс
|15000
| (383) 2010974
|Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса)
|МАОУ ДО ДЮСШ
|13954
| (38343) 27402
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|14000
| (38343) 23844
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Эверест-Трейд»
|13954
| (913) 9236454
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14000
| (38343) 76272
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЛДСК»
|16430
| (38343) 31663
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «АлтайКлининг»
|14000
| (903) 9021897
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «УК УСПХ»
|14000
| (38343) 39111
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|14000
| (38343) 39657
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|13954
| (38341) 58910
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО СКК»АВАНГАРД»
|16000
| (913) 3796490
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЛДСК»
|16430
| (38343) 31663
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО Здравмедтех-Н
|13954
| (383) 2092134
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|13954
| (38343) 31465
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО Общепит
|14000
| (923) 1575718
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Строительные системы,ООО
|14000
| (38341) 58198
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Фабер Алена Викторовна
|13954
| (913) 4566800
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Готика»
|14000
| (903) 9997666
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево
|13954
| (38343) 31863
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна»
|13954
| (38343) 74219
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|14000
| (383) 3252583
|Уборщик производственных и служебных помещений, помощник
|АО «Полевод»
|13954
| (38343) 61131
|Уборщик территорий
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|14100
| (38343) 24651
|Уборщик территорий
|МБДОУ 19 «Золотая Рыбка»
|14100
| (38343) 44229
|Уборщик территорий
|АО «Сибирский Антрацит»
|13954
| (999) 4686172
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|13954
| (38343) 23844
|Уборщик территорий
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|Укладчик-упаковщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
| (38343) 92420
|Укладчик-упаковщик
|Строительные системы,ООО
|15000
| (38341) 58198
|Упаковщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|15000
| (923) 7751810
|Упаковщик
|ООО «Торговый зал №1»
|20000
| (923) 7751810
|Управляющий делами
|ИП Решилов С.А.
|45000
| (913) 3940033
|Управляющий отделением (банка и др.)
|ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
|21000
| (913) 2169622
|Управляющий отделением (банка и др.), заместитель
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|30000
| (38343) 22212
|Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)
|ИП Черниченко А.А.
|14000
| (961) 2197039
|Участковый уполномоченный полиции
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
| (38343) 29678
|Учитель-логопед
|МКОУ ООШ п.Барабка
|14000
| (38343) 20694
|Учитель (преподаватель) биологии
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|13954
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
| (38341) 58918
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|13954
| (38343) 72198
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — ООШ №10
|14000
| (38343) 45162
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|13954
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|14000
| (38343) 70719
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ «СОШ с.Старый Искитим»
|20000
| (38343) 64133
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — ООШ №10
|14000
| (38343) 45162
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №3
|14000
| (38343) 22328
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
| (38343) 23592
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|14000
| (38343) 70719
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Китерня»
|14000
| (38343) 75124
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №3
|17000
| (38343) 22328
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша»
|14000
| (38343) 41938
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «Гимназия 1»
|22000
| (38343) 31851
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|13954
| (38343) 28694
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|20000
| (38343) 38408
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|15000
| (38343) 55124
|Учитель (преподаватель) информатики
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|26000
| (38343) 23098
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|15000
| (38343) 37264
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|15000
| (38343) 38520
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|13954
| (38343) 74110
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|13954
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|14000
| (38343) 70719
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ — ООШ №10
|14000
| (38343) 45162
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|13954
| (38343) 23954
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
| (38343) 31851
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|13954
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «ООШ д.Китерня»
|14000
| (38343) 75124
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
| (38341) 58918
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15000
| (38343) 28694
|Учитель (преподаватель) математики
|МАОУ КШИ № 12
|14000
| (38343) 24905
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15000
| (38343) 72198
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|13954
| (38343) 28694
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
| (38343) 55124
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|19000
| (38343) 76182
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|13954
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
| (38341) 58918
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|13954
| (38343) 26120
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|15000
| (38343) 55124
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|14000
| (38343) 71240
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|26000
| (38343) 23098
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14000
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|15000
| (38343) 37264
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|14000
| (38343) 70719
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ п.Барабка
|14000
| (38343) 20694
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с. Белово»
|20000
| (38343) 61191
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|14000
| (38343) 51201
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ КШИ № 12
|14000
| (38343) 24905
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
| (38343) 23592
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15000
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МАОУ КШИ № 12
|14000
| (38343) 24905
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|13954
| (38343) 74110
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «ООШ д.Китерня»
|14000
| (38343) 75124
|Учитель (преподаватель) физической культуры
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
| (38343) 55124
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ — ООШ №10
|14000
| (38343) 45162
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|13954
| (38343) 24805
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|13954
| (38343) 72198
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|14000
| (38343) 76182
|Фельдшер-лаборант
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|25000
| (38343) 25526
|Фельдшер-лаборант
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
| (38343) 23844
|Фельдшер
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|13954
| (38343) 22184
|Фельдшер
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|35000
| (383) 2952113
|Фельдшер
|ООО «ДК «Звездный»
|20000
| (913) 0107795
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
| (38343) 23844
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|29000
| (38343) 23844
|Фельдшер скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|29000
| (38343) 23844
|Флорист
|ИП Литвинов Артемий Александрович
|15000
| (923) 1231611
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО «ЛДСК»
|25000
| (38343) 31663
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|14000
| (913) 9555420
|Фрезеровщик
|ФГУП «Опытный завод»
|25000
| (913) 7970128
|Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
| (38343) 31663
|Фрезеровщик 5 разряда-5 разряда
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|25000
| (38343) 50404
|Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|18000
| (38343) 37100
|Химик-эксперт медицинской организации
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|30000
| (38343) 25526
|Хореограф
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|14500
| (38343) 28694
|Хореограф
|ИП Каравайцев А.Ф.
|20000
| (913) 9500347
|Чистильщик
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|21000
| (38343) 50807
|Швея
|ИП Первухин М.И.
|14000
| (38343) 23181
|Швея
|ООО Здравмедтех-Н
|20000
| (383) 2092134
|Швея
|ИП Крючков Н.П.
|20000
| (962) 8263016
|Швея
|ООО ПФ «СпецСиб»
|15000
| (929) 3030407
|Швея
|ООО «Торговый зал №1»
|20000
| (923) 7751810
|Швея 4 разряда-6 разряда
|ООО Лимонти
|40000
| (913) 9413120
|Шеф-повар, помощник руководителя и специалиста
|ООО «Санаторий Рассвет»
|23600
| (913) 4680165
|Штукатур
|ООО «Бастет»
|20000
| (923) 7059097
|Штукатур
|ИП Королева О.Г.
|25000
| (953) 8071221
|Экономист
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|15000
| (38343) 77228
|Экономист
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|23000
| (38343) 31465
|Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
|ООО «ЛДСК»
|20000
| (38343) 31663
|Эксперт
|администрация Искитимского района НСО
|20000
| (38343) 24518
|Эксперт
|администрация Искитимского района НСО
|20000
| (38343) 24518
|Эксперт
|администрация Искитимского района НСО
|18000
| (38343) 20828
|Эксперт
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
| (38343) 29836
|Электрик участка
|ООО ПСФ «ПРОГРЕСС»
|25000
| (913) 9172012
|Электрик участка
|ИП Поляков А.А.
|30000
| (913) 3881555
|Электрик участка
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|16000
| (38343) 72217
|Электрик участка
|МУП ИР «Центральное»
|13954
| (38343) 76195
|Электрик участка
|ООО «ЖЭУ №1»
|14000
| (38343) 28610
|Электрогазосварщик
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
| (38343) 33184
|Электрогазосварщик
|ООО «ЛДСК»
|25000
| (38343) 31663
|Электрогазосварщик
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Электрогазосварщик
|ООО ЖЭУ «Центральное»
|18000
| (38343) 24370
|Электрогазосварщик
|ООО СФ «Запад»
|17000
| (38343) 28708
|Электрогазосварщик
|АО «Искитимцемент»
|26300
| (38343) 49642
|Электрогазосварщик
|МУП ИР «Южное»
|18000
| (38343) 71303
|Электрогазосварщик
|ООО «ЖЭУ №1»
|16000
| (38343) 28610
|Электрогазосварщик
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|25000
| (38343) 33184
|Электрогазосварщик
|ООО «Технощит»
|20000
| (913) 9545904
|Электрогазосварщик
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|22000
| (38343) 45156
|Электрогазосварщик 5 разряда-5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|21538
| (38343) 79510
|Электрогазосварщик 5 разряда-5 разряда
|ООО МК Прогресс
|21165
| (38343) 24723
|Электромеханик по лифтам
|ООО СФ «Запад»
|14000
| (38343) 28708
|Электромеханик участка
|АО «Сибирский Антрацит»
|34983
| (999) 4686172
|Электромонтажник по вторичным цепям
|ООО «Технощит»
|18000
| (905) 9325253
|Электромонтажник по распределительным устройствам
|ИП Питецкий Максим Федорович
|20000
| (913) 7677608
|Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
| (38343) 52791
|Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
|ООО «Технощит»
|20000
| (913) 9545904
|Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
|ООО «Мастер групп»
|25000
| (38343) 44030
|Электромонтер оперативно-выездной бригады
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|28100
| (38343) 50807
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО «Маджеста»
|20000
| (383) 3830313
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|15000
| (38343) 20341
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда-4 разряда
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|17000
| (38343) 24210
|Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования 4 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
| (38343) 52791
|Электромонтер по обслуживанию электроустановок
|ООО АЛЬМИРА
|14000
| (913) 9146291
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ЗАО «СОЛКД «Чкаловец»
|16000
| (983) 3161191
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «ЖБИ-5»
|20000
| (38343) 35308
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО СФ «Запад»
|16000
| (38343) 28708
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
| (38343) 52791
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МУП ИР «Южное»
|14000
| (38343) 71303
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО ЖЭУ «Центральное»
|15000
| (38343) 24370
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|20000
| (383) 3639201 доб. (170)
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|17000
| (38343) 92420
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|18000
| (38343) 51217
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «СибТЭК»
|25000
| (38343) 50124
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова
|17500
| (38343) 74134
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|18000
| (38343) 33184
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|14000
| (38343) 31465
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|23000
| (38343) 76272
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
| (38343) 45156
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|21000
| (38343) 51217
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда
|ООО «Водоканал»
|17500
| (38343) 25599
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда
|ООО «Водоканал»
|16700
| (38343) 25599
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда
|АО «Новосибирское карьероуправление»
|29000
| (38343) 92229
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда
|АО «Искитимцемент»
|26300
| (38343) 49642
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|20000
| (38343) 50404
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда-6 разряда
|АО «Искитимцемент»
|29600
| (38343) 49642
|Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
|ООО «Ресурсо-сетевая компания»
|20000
| (913) 7244555
|Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
|Филиал ООО «П.О.С. материалы»
|20000
| (960) 7961010
|Электросварщик ручной сварки
|ООО «ЛДСК»
|22000
| (38343) 31663
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|22000
| (913) 9467831
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|25000
| (38345) 69238
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|19468
| (999) 4686172
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|25592
| (999) 4686172
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|25000
| (38343) 31265
|Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
|АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
|25000
| (38343) 50807
|Энергетик
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14000
| (38343) 72217
|Юрист
|ООО «Путеводная звезда»
|15000
| (38343) 20441
|Юрист
|ООО «Правосудие»
|15000
| (905) 9318904
|Юрист
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|21000
| (38343) 31465
|Юрист, первый помощник
|ООО «Правосудие»
|13954
| (905) 9318904