853 вакансии предлагает ЦЗН Искитима

Профессия Организация Заработок от Телефон

Агент коммерческий ООО Оникс 18000 (383) 2010974

Администратор ИП Осинцева Н.В. 14000 (913) 4725877

Администратор ООО «Розница К-1» 19000 (383) 3621545

Администратор ООО «ФитСервис Искитим» 25000 (383) 2142101

Акушерка ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 24000 (38343) 39657

Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000 (38343) 23844

Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000 (38343) 23844

Аналитик Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 14000 (38343) 29677

Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда-3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14101 (38343) 79510

Бармен ООО Сибирский медведь 16000 (923) 2581254

Бармен ООО «Санаторий Рассвет» 17900 (913) 4680165

Бармен ИП Фабер Алена Викторовна 14000 (913) 0185650

Бетонщик ИП Королева О.Г. 25000 (953) 8071221

Библиотекарь МБУК «ЦБС» г.Искитима 14000 (38343) 29721

Бухгалтер-ревизор, ведущий МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 15000 (38343) 24614

Бухгалтер ООО «Путеводная звезда» 14000 (38343) 20441

Бухгалтер ИП Лямкина Е.А. 15000 (923) 1804858

Бухгалтер Администрация Промышленного с/с 13954 (38343) 71189

Бухгалтер ИП Егоров Олег Михайлович 20000 (905) 9503527

Бухгалтер ООО «УК УСПХ» 17500 (38343) 39560

Бухгалтер ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14200 (38343) 26014

Бухгалтер АО «Полевод» 13954 (38343) 61131

Бухгалтер АО «Новоозерское» 14000 (38343) 59018

Бухгалтер, ведущий ООО Евсинский КХП 19000 (38343) 76488

Весовщик ООО ПК «Кристалл» 15000 (38341) 29623

Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217

Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000 (38343) 51217

Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 14000 (38343) 59018

Ветеринарный врач ОАО «Преображенское» 14000 (38343) 63248

Визажист (косметолог-визажист) ИП Беседина Ольга Александровна 18000 (906) 9097281

Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 15900 (38343) 25885

Водитель автомобиля ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831

Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 28900 (38343) 49642

Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000 (38343) 23844

Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15000 (38343) 47164

Водитель автомобиля ООО «Темур-2» 18000 (38343) 29716

Водитель автомобиля ООО «СпецМаш» 18000 (913) 0129956

Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 14000 (38343) 27600

Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 32000 (999) 4686172

Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000 (38343) 24710

Водитель автомобиля АО «Агрофирма «Лебедевская» 21000 (38343) 51217

Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 26000 (38343) 49642

Водитель автомобиля ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000 (965) 8289989

Водитель автомобиля ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000 (965) 8289989

Водитель автомобиля АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (923) 1280019

Водитель автомобиля ЗАО «Завод ЖБИ-1» 50000 (383) 3284862

Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000 (38343) 72217

Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000 (38343) 72217

Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92420

Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 24000 (999) 4686172

Водитель автомобиля АО «Сибирский Антрацит» 18000 (999) 4686172

Водитель автомобиля ООО «Ресурсо-сетевая компания» 15000 (913) 7244555

Водитель автомобиля ООО «Ресурсо-сетевая компания» 15000 (913) 7244555

Водитель автомобиля ИП Митрошкин Л.И. 50000 (913) 9046356

Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000 (952) 9445777

Водитель автомобиля ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14700 (38343) 26014

Водитель автомобиля ООО УК «Уютсервис» 25000 (38343) 33000

Водитель автомобиля ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович 20000 (913) 4718272

Водитель автомобиля ООО «СибТехТранс» 20000 (913) 7881058

Водитель автомобиля ИП Руденко Е.В. 35000 (913) 4553233

Водитель автомобиля ИП Столяров Сергей Александрович 25000 (913) 3836997

Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000 (905) 9307230

Водитель автомобиля ООО «СибТехТранс» 20000 (913) 7881058

Водитель автомобиля ООО «А-РОСА» 20000 (913) 9578436

Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000 (923) 1388944

Водитель автомобиля ООО «СГН-девелоп» 40000 (968) 2226936

Водитель автомобиля ООО «СГН-девелоп» 30000 (968) 2226936

Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 18000 (38343) 93021

Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678

Водитель автомобиля ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 20000 (38343) 33184

Водитель автомобиля ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 30000 (905) 9044784

Водитель автомобиля ООО Теплосервис 17000 (913) 7719903

Водитель автомобиля ИП Васильев Д.П. 60000 (923) 2408859

Водитель автомобиля ЗАО Степное 14000 (38343) 55122

Водитель автомобиля ИП Шевченко А.В. 20000 (913) 9865377

Водитель автомобиля ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38341) 29623

Водитель автомобиля, старший ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000 (38343) 26014

Водитель погрузчика АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Водитель погрузчика ООО «УК УСПХ» 22000 (38343) 39111

Водитель погрузчика ООО «Рассвет» 20000 (961) 8470765

Водитель погрузчика АО «Сибирский Антрацит» 15000 (999) 4686172

Водитель погрузчика АО «Сибирский Антрацит» 28000 (999) 4686172

Водитель погрузчика ООО «Автострой» 30000 (953) 8038762

Водитель погрузчика 4 разряда-4 разряда АО «Сибирский Антрацит» 16000 (913) 9514005

Воспитатель МКОУ КШ № 7 13954 (38343) 21658

Воспитатель МБДОУ 19 «Золотая Рыбка» 16000 (38343) 44229

Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954 (38343) 30623

Воспитатель МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000 (38343) 28545

Воспитатель МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево 14000 (38343) 33329

Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 14000 (38343) 26046

Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 16000 (38343) 26046

Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000 (38343) 39205

Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15000 (38343) 20840

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №9 «Незабудка» 14000 (838343) 23304

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000 (38343) 22748

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 14000 (38343) 25114

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657

Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25657

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000 (38343) 23844

Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25657

Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 39000 (38343) 23844

Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500 (38343) 23844

Врач-кардиолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000 (38343) 23844

Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25657

Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000 (38343) 23844

Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000 (38343) 25657

Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844

Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844

Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228

Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000 (38343) 77228

Врач-ревматолог ЗАО «Клиника Санитас» 20000 (38343) 25657

Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844

Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896

Врач-стоматолог Алесик ООО 14000 (923) 2300151

Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25657

Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228

Врач-терапевт ООО «Санаторий Рассвет» 30000 (923) 1762910

Врач-терапевт «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 18000 (38343) 22184

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45242 (38343) 39657

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844

Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000 (38343) 25526

Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 37000 (38343) 23844

Врач функциональной диагностики ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 32000 (38343) 23844

Гальваник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (923) 1280019

Главный бухгалтер ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 20000 (38343) 20457

Главный бухгалтер ООО «ИЭК» 20000 (38343) 27600

Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве), заместитель АО «Птицефабрика «Евсинская» 31000 (38343) 76272

Главный экономист АО «Полевод» 18750 (38343) 61131

Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий ООО Завод керамических изделий Универсал 15000 (38345) 71145

Горничная ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 15000 (38343) 74134

Горничная ООО «Санаторий Рассвет» 15000 (913) 9411991

Горничная ООО «Терем» 14000 (383) 2226173

Горничная МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000 (383) 3252581

Государственный налоговый инспектор, старший Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 18000 (38343) 29836

Грузчик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Грузчик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Грузчик ИП Малыгина Л.В. 15000 (913) 7516167

Грузчик ООО «КЕРБЕР и К» 14000 (38343) 47164

Грузчик ООО «Опт Регион» 15000 (983) 1236333

Грузчик ООО Общепит 14000 (923) 1575718

Грузчик ООО «Розница К-1» 16000 (383) 3621545

Грузчик ИП Фабер Алена Викторовна 15000 (913) 4566800

Грузчик ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954 (38343) 74219

Грузчик МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000 (383) 3252581

Грузчик ООО»Розница К-1″ 16000 (923) 1334369

Дворник ООО «ИЭК» 14000 (38343) 27600

Дворник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 14000 (38343) 36691

Дворник ООО «ЖилСервис» 14000 (38343) 25703

Дворник ООО СФ «Запад» 14000 (38343) 28708

Дворник ТСЖ «Подгорный» 14000 (983) 1212060

Дворник ООО СКК»АВАНГАРД» 14000 (913) 3796490

Дворник ООО «УК УСПХ» 13954 (38343) 39111

Дворник «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 13954 (38343) 22184

Дворник ООО Евсинский КХП 14000 (38343) 76488

Делопроизводитель АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Делопроизводитель, ведущий высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (38343) 52791

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли ООО «ЭЛМАРТ-БИРЮЛИНКА» 25000 (923) 4145420

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли АО «Тандер» 40000 (963) 9495097

Директор (начальник) котельной МУП ИР «Южное» 27500 (38343) 71303

Директор фирмы ООО Оникс 30000 (383) 2010974

Диспетчер ИП Митчин А.А. 20000 (952) 9445777

Диспетчер ООО «ЛиневоГазСервис» 15000 (38343) 40040

Диспетчер АО «РЭС» 30000 (38343) 20323

Диспетчер автомобильного транспорта ООО «ЛДСК» 23000 (38343) 31663

Дознаватель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 18000 (38343) 23799

Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14000 (923) 1043662

Дояр ОАО «Преображенское» 14000 (38343) 63248

Заведующий здравпунктом АО «Искитимцемент» 50850 (38343) 49642

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 33000 (38343) 25588

Заведующий производством (шеф-повар) МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 18000 (383) 3252581

Заведующий столовой МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 17000 (38343) 71240

Заведующий столовой МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 14000 (38343) 51201

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399 (38343) 39657

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399 (38343) 39657

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399 (38343) 39657

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 28399 (38343) 39657

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Заготовщик Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000 (960) 7961010

Загрузчик-выгрузчик АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 30000 (38343) 50807

Заточник АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 14000 (383) 2998859

Зубной врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896

Изготовитель мясных полуфабрикатов ООО «Звезда» 15000 (923) 2489290

Изготовитель пищевых полуфабрикатов ООО «Санаторий Рассвет» 16500 (913) 4680165

Инженер-конструктор-схемотехник, ведущий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Инженер-конструктор ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184

Инженер-конструктор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Инженер-конструктор ООО «Технощит» 35000 (383) 2093972

Инженер-конструктор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280019

Инженер-механик АО «Птицефабрика «Евсинская» 35000 (38343) 76272

Инженер-программист МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО 22980 (38343) 24319

Инженер-программист АО «Искитимцемент» 38850 (38343) 49642

Инженер-программист, ведущий АО «Искитимцемент» 46000 (38343) 49642

Инженер-проектировщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280019

Инженер-проектировщик ООО «Мастер групп» 20000 (38343) 44030

Инженер-технолог АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14000 (38343) 52791

Инженер-технолог ЗАО «Завод ЖБИ-1» 30000 (383) 3284862

Инженер-технолог металлообрабатывающего производства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000 (923) 1280019

Инженер-технолог, ведущий высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Инженер-электроник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (923) 1280019

Инженер АО «Сибирский Антрацит» 40000 (999) 4686172

Инженер АО «Сибирский Антрацит» 35000 (999) 4686172

Инженер ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184

Инженер АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272

Инженер АО «Искитимцемент» 34350 (38343) 49642

Инженер ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 30000 (38343) 25526

Инженер ООО «ЖилСервис» 20000 (38343) 25703

Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280019

Инженер АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000 (38343) 76272

Инженер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 25000 (383) 3284862

Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000 (38343) 24727

Инженер отдела капитального строительства, ведущий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 35000 (38343) 52791

Инженер по безопасности движения АО «Искитимцемент» 36450 (38343) 49642

Инженер по наладке и испытаниям АО «Искитимцемент» 30150 (38343) 49642

Инженер по нормированию труда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280019

Инженер по охране труда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 22000 (38345) 69238

Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 18000 (38343) 39657

Инженер по охране труда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280019

Инженер по охране труда, ведущий высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (38343) 52791

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 15000 (923) 7059097

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МБУ Искитимского района «УКС» 20134 (38343) 20148

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве), ведущий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (38343) 52791

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, старший высшей категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 20475 (38343) 25599

Инженер электросвязи Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 20000 (38343) 21880

Инспектор Администрация р.п.Линево 14000 (38343) 31217

Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 13954 (38343) 92348

Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100 (38343) 24651

Инспектор финансовый ИП Бочкова Марина Васильевна 15000 (913) 3771763

Инспектор, младший ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по НСО 23000 (960) 7851766

Инструктор ИП Ивашкевич О.В. 13954 (913) 9372720

Инструктор по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 23900 (38343) 23844

Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 16000 (38343) 24765

Кадастровый инженер АО «Сибирский Антрацит» 50000 (999) 4686172

Каменщик ИП Королева О.Г. 25000 (38343) 44573

Кассир ИП Решилов С.А. 30000 (913) 3940033

Кассир Банк «Левобережный» (ПАО) 18000 (38343) 22212

Кассир Розница К-1,ООО 17000 (383) 3621545

Кассир ООО «Розница К-1» 17000 (923) 1334369

Кастелянша МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954 (38343) 30623

Кинолог ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 18000 (38343) 93024

Кладовщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (38343) 52791

Кладовщик ИП Тимошенко Г. Н. 15000 (38343) 24656

Кладовщик ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 24000 (905) 9044784

Кладовщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 16000 (38343) 25588

Кладовщик Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198

Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000 (38343) 26014

Кондитер ИП Дадыко Д.А. 19500 (913) 7387699

Контролер деталей и приборов ООО «Технощит» 24000 (383) 2093971

Контролер сварочных работ ООО «Линевский завод металлоконструкций» 18000 (383) 3639201 доб. (170)

Кузнец ручной ковки 4 разряда-4 разряда АО «Сибирский Антрацит» 18388 (999) 4686172

Кухонный рабочий ООО «Санаторий Рассвет» 13954 (913) 4680165

Кухонный рабочий ООО «Терем» 14000 (383) 2226173

Кухонный рабочий МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000 (383) 3252583

Лаборант-микробиолог АО «Агрофирма «Лебедевская» 15000 (38343) 51217

Лаборант-микробиолог ООО Евсинский КХП 16500 (38343) 76488

Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 18000 (38343) 25588

Лаборант ООО Искитимский завод строительных материалов-1 15000 (38341) 29623

Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» 15000 (38341) 29623

Лаборант электромеханических испытаний и измерений АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 17000 (38343) 52791

Лебедчик ОАО «Искитимизвесть» 20000 (38343) 29580

Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145

Логопед МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 13954 (38343) 44147

Маляр АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Маляр ИП Воронин В.В. 14000 (913) 7957971

Маляр ИП Королева О.Г. 25000 (953) 8071221

Маляр Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 13954 (38343) 35960

Маляр ИП Крючков Н.П. 14000 (962) 8263016

Маляр МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 14000 (38343) 31465

Маникюрша ИП Осинцева Н.В. 15000 (913) 4725877

Маникюрша ИП Жеребцова Т.Н. 14000 (983) 3199090

Маркшейдер, участковый ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 50000 (38343) 93002

Массажист ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 15000 (38343) 74134

Массажист ИП Осинцева Н.В. 15000 (913) 4725877

Мастер МУП ИР «Южное» 24750 (38343) 71303

Мастер ООО ПСФ «ПРОГРЕСС» 25000 (913) 9172012

Мастер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 27000 (38343) 52791

Мастер ООО Здравмедтех-Н 25000 (383) 2092134

Мастер АО «Сибирский Антрацит» 30000 (999) 4686172

Мастер ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000 (38343) 23098

Мастер ООО Искитимский завод строительных материалов-1 30000 (38341) 29623

Мастер деревообработки АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (38343) 52791

Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000 (38343) 79510

Мастер по ремонту АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280019

Мастер по ремонту ИП Евдокимов Д.Ю. 14000 (983) 3155715

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 28000 (38343) 52791

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 25000 (38343) 79579

Мастер погрузочно-разгрузочных работ АО «Новосибирское карьероуправление» 27000 (38343) 92229

Мастер строительных и монтажных работ ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000 (38343) 23098

Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588

Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588

Мастер, горный АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 40000 (38345) 69238

Машинист (кочегар) котельной АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000 (38343) 76272

Машинист (кочегар) котельной Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова 14500 (960) 7887717

Машинист автогрейдера АО «Сибирский Антрацит» 50000 (999) 4686172

Машинист автогрейдера ООО «Автотрест» 14000 (383) 2334303

Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000 (38343) 21112

Машинист автогрейдера ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 30000 (905) 9044784

Машинист автогрейдера ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 30000 (965) 8289989

Машинист бульдозера ООО «СпецМаш» 20000 (913) 0129956

Машинист бульдозера АО «Искитимцемент» 44000 (38343) 49642

Машинист бульдозера ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000 (965) 8289989

Машинист бульдозера ООО «ЖБИ-5» 20000 (38343) 35308

Машинист бульдозера ООО «Автотрест» 15000 (383) 2334303

Машинист бульдозера АО «Сибирский Антрацит» 39551 (999) 4686172

Машинист буровой установки АО «Сибирский Антрацит» 35000 (999) 4686172

Машинист компрессорных установок ООО ПК «Кристалл» 19000 (38341) 29623

Машинист котлов ООО «СибТЭК» 26000 (38343) 50124

Машинист крана (крановщик) ИП Таранов Е.В. 30000 (913) 9478808

Машинист крана (крановщик) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (38343) 52791

Машинист крана (крановщик) АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 35000 (38343) 50404

Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38343) 45156

Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38343) 45156

Машинист крана автомобильного АО «Сибирский Антрацит» 24000 (999) 4686172

Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 14500 (38343) 25599

Машинист насосных установок АО «Сибирский Антрацит» 28000 (999) 4686172

Машинист паровых турбин, старший 5 разряда-5 разряда 1 категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Машинист по стирке и ремонту спецодежды МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000 (383) 3252583

Машинист экскаватора АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 34000 (38345) 69238

Машинист экскаватора АО «Сибирский Антрацит» 20000 (999) 4686172

Машинист экскаватора ООО «Жилсервис» 25000 (38343) 31154

Машинист экскаватора ООО «Автотрест» 14000 (383) 2334303

Машинист экскаватора ООО «СГН-девелоп» 40000 (968) 2226936

Медицинская сестра Алесик ООО 14000 (923) 2300151

Медицинская сестра МАОУ КШИ № 12 14000 (38343) 24905

Медицинская сестра АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 14000 (38345) 69238

Медицинская сестра АО «Новосибирское карьероуправление» 17500 (38343) 92229

Медицинская сестра АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92420

Медицинская сестра ООО «ДК «Звездный» 15000 (913) 0107795

Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 18000 (383) 3252581

Медицинская сестра по массажу АНО СК «Кристалл» 14000 (913) 9268444

Менеджер ООО «Водоканал» 20475 (38343) 25599

Менеджер ИП Воронин В.В. 14000 (913) 7957971

Менеджер ЗАО Связной Логистика 29000 (913) 7503060

Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 18000 (38343) 22212

Менеджер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 22000 (383) 3284862

Менеджер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 22000 (383) 3284862

Менеджер ИП Ларин А.А. 15000 (923) 7003222

Менеджер КПК «Кредитный союз 6» 18500 (38343) 47030

Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000 (38343) 22212

Менеджер ИП Сегеда А.В. 15000 (38343) 42290

Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15000 (913) 7679708

Менеджер по персоналу АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Методист МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15000 (38343) 39205

Механик-наладчик ООО «Тропикола-С» 25000 (953) 8786064

Механик АО «РЭС» 25000 (38343) 20385

Механик ООО «Автострой» 28000 (913) 2091616

Механик АО «Сибирский Антрацит» 60000 (999) 4686172

Механик АО «Сибирский Антрацит» 33000 (999) 4686172

Механик ООО Завод керамических изделий Универсал 35000 (38345) 71145

Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000 (38343) 76272

Механик, заместитель АО «Сибирский Антрацит» 60000 (999) 4686172

Модельщик по деревянным моделям ООО «ПК «ВЕЛЕС» 14000 (38343) 24671

Модельщик по деревянным моделям ООО «ПК «ВЕЛЕС» 14000 (38343) 24671

Мойщик автомобилей ИП Поляков А.А. 15000 (913) 3881555

Мойщик посуды ИП Решилов С.А. 19000 (913) 3940033

Мойщик посуды ООО «Санаторий Рассвет» 13954 (961) 8717542

Мойщик посуды ООО Общепит 14000 (923) 1575718

Мойщик посуды МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000 (383) 3252581

Монтажник ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 15000 (923) 1388944

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда-5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 17900 (38343) 79510

Монтажник, помощник ИП Питецкий Максим Федорович 15000 (913) 7677608

Монтер пути, помощник 1 категории (класса) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 13954 (38343) 74218

Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 15000 (38343) 25114

Наладчик деревообрабатывающего оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26000 (38343) 52791

Наладчик кузнечно-прессового оборудования ООО «Искитиммаш» 19000 (38343) 37100

Наладчик машин и оборудования ООО Здравмедтех-Н 25000 (383) 2092134

Наладчик технологического оборудования АО «Сибирский Антрацит» 35000 (999) 4686172

Начальник автоколонны АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20800 (38343) 26014

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 20000 (38343) 31465

Начальник отдела (финансово-экономического и административного) Администрация р.п.Линево 22000 (38343) 31217

Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 19000 (38343) 35960

Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 40000 (38343) 26014

Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), помощник руководителя и специалиста «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 14000 (38343) 22184

Начальник отряда (в прочих отраслях), заместитель ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000 (38343) 26014

Начальник поста (в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 15000 (38343) 26014

Начальник участка (в прочих отраслях) КПКГ «Сибирский кредит» 20000 (909) 5422173

Начальник цеха АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 40000 (38345) 69238

Начальник части (специализированной в прочих отраслях), заместитель ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 25000 (38343) 26014

Обжигальщик АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 20000 (923) 7059097

Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 14000 (962) 8263016

Обработчик рыбы ИП Фабер Алена Викторовна 15000 (913) 4566800

Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 14000 (38343) 25474

Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «ЖБИ-5» 21400 (38343) 35308

Оператор заправочных станций АО «Газпромнефть-Новосибирск» 20000 (913) 2169622

Оператор контактно-стыковой сварки Филиал ООО «П.О.С. материалы» 15000 (960) 7961010

Оператор линии в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 15000 (38343) 92420

Оператор линии розлива безалкогольных напитков ООО «Тропикола-С» 15000 (953) 8786064

Оператор машинного доения АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000 (38343) 51217

Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000 (38343) 72217

Оператор расфасовочно-упаковочного автомата АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000 (38343) 51217

Оператор связи 1 разряда-1 разряда Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000 (38343) 35960

Офис-менеджер ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 24000 (905) 9044784

Официант ИП Решилов С.А. 30000 (913) 3940033

Официант ООО «Селена» 14000 (913) 4516585

Официант ООО «Санаторий Рассвет» 15000 (913) 4680165

Официант МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000 (383) 3252583

Охранник ООО Евсинский КХП 14000 (38343) 76488

Охранник ООО «ЧОП «СКОРПИОН» 14000 (991) 3761015

Охранник ООО «ЧОП «СКОРПИОН» 14000 (991) 3761015

Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 14000 (38343) 20341

Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 14000 (38343) 50829

Парикмахер ИП Кузьмина А.В. 20000 (923) 1752221

Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15000 (913) 4725877

Парикмахер ИП Веневская Яна Владимировна 18000 (903) 9046919

Парикмахер ИП Полякова И.А. 15000 (923) 1449745

Парикмахер ИП Беседина Ольга Александровна 18000 (906) 9097281

Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 14000 (983) 3199090

Парикмахер ИП Карасева Е.Г. 15000 (913) 7238195

Педагог-организатор МБОУ О(С)ОШ №1 15000 (38343) 29526

Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954 (38343) 24805

Педагог-психолог МБОУ О(С)ОШ №1 14000 (38343) 29526

Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 14000 (38343) 20694

Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Педагог-психолог МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15000 (38343) 44147

Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО 14000 (38343) 20334

Педагог дополнительного образования МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954 (38343) 26120

Пекарь ООО «Автофуд» 16000 (38343) 79270

Пекарь ООО «Вероника» 14000 (913) 4885383

Пекарь ИП Дадыко Д.А. 18000 (913) 7387699

Пекарь ООО «Звезда» 15000 (923) 2489290

Пекарь ИП Дадыко Д.А. 20000 (913) 7387699

Пекарь ООО «Санаторий Рассвет» 23000 (913) 4680165

Пекарь ООО «Хлебный дом» 14000 (38343) 24835

Пекарь ООО «РТК» 24000 (383) 2550020

Пекарь ИП Аракелян С.Г. 14000 (903) 9341233

Пекарь ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14000 (905) 9309415

Пекарь, помощник ИП Дадыко Д.А. 18000 (913) 7387699

Переводчик ООО Гуантянь-Сибирь 15000 (383) 2998859

Плотник АО «Сибирский Антрацит» 15000 (999) 4686172

Плотник ООО «ЖилСервис» 15000 (38343) 25703

Повар ООО «ЖБИ-5» 16000 (38343) 35308

Повар ИП Лямкина Е.А. 18000 (923) 1804858

Повар ИП Решилов С.А. 30000 (913) 3940033

Повар ООО АЛЬМИРА 14000 (913) 9146291

Повар ООО «ПОРА ПОКУШАТЬ» 14000 (913) 7677713

Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14000 (38343) 93021

Повар ООО «Селена» 15000 (913) 4516585

Повар КФХ Мугумян Г.С. 14000 (913) 3734778

Повар МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 13954 (38343) 71240

Повар ООО «Санаторий Рассвет» 23000 (913) 4680165

Повар МУП ЦУМ Искитим 14000 (38343) 23121

Повар ИП Болтрукевич А.В 18000 (383) 3734138

Повар ООО Общепит 16000 (923) 1575718

Повар Искитимское ПООП 14000 (38343) 24835

Повар МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево 13954 (38343) 33865

Повар ООО «РТК» 23000 (383) 2550020

Повар ООО «Вега» 14000 (383) 2304790

Повар ИП Чечкина Т.А. 15000 (913) 3745604

Повар МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 16000 (383) 3252581

Повар МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» 14000 (383) 3252581

Повар 2 разряда-2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954 (38343) 30623

Повар 2 разряда-2 разряда МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино 13954 (38343) 76773

Повар 3 разряда-3 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954 (38343) 26120

Повар 3 разряда-4 разряда ООО «Автофуд» 17000 (38343) 79270

Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954 (38343) 30623

Повар 4 разряда-4 разряда МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000 (38343) 39205

Повар 6 разряда-6 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (38343) 52791

Повар, помощник ООО Общепит 14000 (923) 1575718

Повар, старший ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858

Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000 (38343) 76272

Подсобный рабочий ООО «Линевский завод металлоконструкций» 13954 (383) 3639201 доб. (170)

Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 14000 (38343) 76488

Подсобный рабочий МУП «ЦПАТП» 13954 (38343) 24710

Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 13954 (38343) 51217

Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 14000 (38343) 92420

Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 14000 (38343) 63248

Подсобный рабочий ООО «Терем» 14000 (383) 2226173

Подсобный рабочий 1 разряда-1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14100 (38343) 79510

Подсобный рабочий 1 разряда-1 разряда АО «Искитимцемент» 14100 (38343) 49642

Подсобный рабочий 2 разряда-2 разряда АО «Искитимцемент» 14100 (38343) 49642

Пожарный ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000 (38343) 26014

Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000 (38343) 29677

Полицейский-водитель Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678

Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678

Полицейский, старший Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 26000 (38343) 29677

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000 (38343) 39205

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 13954 (38343) 30623

Помощник воспитателя МБДОУ №17 «Огонек» 13954 (38343) 24765

Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000 (38343) 25526

Помощник машиниста сырьевых мельниц ООО ПК «Кристалл» 19000 (38341) 29623

Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14000 (38343) 35960

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 25000 (38343) 30713

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 14000 (38343) 76168

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 13954 (38343) 74110

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с. Белово» 20000 (38343) 61191

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 22000 (38343) 51201

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15000 (38343) 72198

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000 (38343) 24805

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000 (38343) 55124

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 19000 (38343) 44147

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000 (38343) 71240

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ с.Морозово» 15000 (38343) 73121

Преподаватель (в системе специального образования) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000 (38343) 23098

Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92420

Проводник (вожатый) служебных собак АО «Агрофирма «Лебедевская» 14000 (38343) 51217

Проводник пассажирского вагона Сибирское железнодорожное агентство-СП ЗС-филиала АО ФПК 23000 (383) 2293436

Программист ООО Евсинский КХП 35000 (38343) 76488

Программист ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Продавец-консультант ООО «ЭЛМАРТ-БИРЮЛИНКА» 15000 (923) 4145420

Продавец-консультант ООО АЛЬМИРА 14000 (913) 9146291

Продавец-консультант ООО «ТД»Даникс» 20000 (905) 9553269

Продавец-консультант АО «Тандер» 20000 (963) 9495097

Продавец-консультант АО «Тандер» 20000 (963) 9495097

Продавец-консультант ООО «ТД Олимп» 15000 (913) 7888000

Продавец-консультант ИП Вдовенко И.В. 13954 (962) 1286524

Продавец продовольственных товаров ИП Решетова Л.А. 16500 (913) 0690262

Продавец продовольственных товаров ИП Чечкина Т.А. 14000 (913) 3745604

Продавец продовольственных товаров ООО «Звезда» 15000 (923) 2489290

Продавец продовольственных товаров ООО «Милана» 14000 (923) 2207158

Продавец продовольственных товаров ИП Добрынин А.Н. 15000 (923) 1556577

Продавец продовольственных товаров АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92420

Продавец продовольственных товаров ООО Андреевский 14000 (913) 0016996

Продавец продовольственных товаров ИП Безденежных Ирина Алексеевна 15000 (923) 7466968

Продавец продовольственных товаров ИП Селиверстова Г.П. 15000 (38343) 33132

Продавец продовольственных товаров Надежда ООО 15000 (913) 3769017

Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000 (983) 3155715

Психолог МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 14000 (38343) 39205

Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92420

Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92420

Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 13954 (38343) 52791

Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 14000 (38343) 50404

Рабочий плодоовощного хранилища ООО Оникс 15000 (383) 2010974

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 13396 (38343) 29836

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 13954 (38343) 22328

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда-2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 14100 (38343) 79510

Рабочий ритуальных услуг МУП Ритуальное хозяйство 25000 (913) 7222575

Рабочий ритуальных услуг ООО МК Прогресс 15763 (38343) 24723

Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14000 (923) 1043662

Рабочий склада ООО АЛЬМИРА 14000 (913) 9146291

Рабочий сферы обслуживания ООО Общепит 14000 (923) 1575718

Разнорабочий АО «Сибирский Антрацит» 20000 (999) 4686172

Разнорабочий ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14000 (38343) 72217

Разнорабочий ИП Королева О.Г. 14000 (953) 8071221

Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 14000 (383) 2998859

Раскройщик ООО Здравмедтех-Н 20000 (383) 2092134

Раскройщик ООО «Торговый зал №1» 25000 (383) 3251880

Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима 13954 (38343) 26390

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима 13954 (38343) 26390

Санитарка (мойщица) МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14500 (383) 3252583

Сборщик ООО «АРСИ» 20000 (952) 9052161

Сборщик изделий из древесины АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Сборщик электроизмерительных приборов ООО «Технощит» 18000 (913) 9545904

Сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Секретарь руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280019

Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000 (38343) 37100

Слесарь-инструментальщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (923) 1280019

Слесарь-ремонтник АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 23300 (38343) 50807

Слесарь-ремонтник ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 26300 (38343) 49642

Слесарь-ремонтник ООО «Междуречье» 14000 (38343) 20672

Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 25000 (38343) 33184

Слесарь-ремонтник 3 категории (класса) ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184

Слесарь-ремонтник 4 разряда-4 разряда ООО Евсинский КХП 18000 (38343) 76488

Слесарь-сантехник ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 15000 (38343) 74134

Слесарь-сантехник ООО «УК УСПХ» 15000 (38343) 39650

Слесарь-сантехник МУП ЖКХ МО Промышленного сельсовета 18000 (38343) 71199

Слесарь-сантехник АО «Сибирский Антрацит» 28000 (999) 4686172

Слесарь-сантехник ООО СФ «Запад» 15000 (38343) 28708

Слесарь-сантехник ООО «КРОКМАРТ-Производство» 20000 (923) 7751810

Слесарь-сантехник ООО «Ресурсо-сетевая компания» 15000 (913) 7244555

Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15000 (38343) 25703

Слесарь-сантехник Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова 14500 (983) 3161191

Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №1» 14000 (38343) 28610

Слесарь-сборщик ООО «Искитиммаш» 18000 (38343) 37100

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования АО «Сибирский Антрацит» 22000 (999) 4686172

Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 17000 (913) 7719903

Слесарь механосборочных работ ООО «Технощит» 18000 (905) 9325253

Слесарь механосборочных работ Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000 (960) 7961010

Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 25000 (913) 7970128

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000 (38343) 51217

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Птицефабрика «Евсинская» 17000 (38343) 76272

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 18000 (38343) 71303

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 18000 (38343) 76488

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 26000 (38343) 50124

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50404

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО ПК «Кристалл» 14000 (38341) 29623

Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000 (38343) 25593

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 15000 (923) 1388944

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ИЭК» 14000 (38343) 27600

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «СибТехТранс» 20000 (913) 7881058

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000 (383) 2142101

Слесарь по ремонту автомобилей ООО Автодизель 15000 (983) 1232144

Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования ООО «Искитиммаш» 17000 (38343) 37100

Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования Филиал ООО «П.О.С. материалы» 14000 (960) 7961010

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ООО «СибТЭК» 26000 (38343) 50124

Слесарь по ремонту технологических установок ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000 (38343) 45156

Слесарь по ремонту технологических установок ООО ПК «Кристалл» 18000 (38341) 29623

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ООО «ЖБИ-5» 17900 (38343) 35308

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ООО «ЖБИ-5» 17900 (38343) 35308

Спасатель АНО СК «Кристалл» 14000 (913) 9004362

Специалист НАО «Первое коллекторское бюро» 20000 (913) 3835896

Специалист НАО «Первое коллекторское бюро» 20000 (923) 1827245

Специалист АО «Сибирский Антрацит» 25000 (999) 4686172

Специалист Администрация Промышленного с/с 13954 (38343) 71189

Специалист ООО «Мастер групп» 18000 (38343) 44030

Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 13954 (38343) 29836

Специалист ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 13954 (983) 1328493

Специалист гражданской обороны ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 18000 (38343) 39657

Специалист по маркетингу АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 35000 (38343) 52791

Специалист, ведущий УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000 (38343) 29316

Специалист, ведущий УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000 (38343) 29316

Специалист, ведущий МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 17000 (38343) 25445

Специалист, ведущий администрация Искитимского района НСО 15000 (38343) 20828

Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 14000 (383) 2998859

Станочник деревообрабатывающих станков ИП Воронин В.В. 14000 (913) 7957971

Станочник широкого профиля ООО «Линевский завод металлоконструкций» 20000 (383) 3639201 доб. (170)

Старшина ведомственной охраны ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000 (38343) 26014

Столяр ИП Крючков Н.П. 14000 (962) 8263016

Сторож (вахтер) ЗАО Искитим-Бердск-уголь 14000 (38343) 36895

Стропальщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198

Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 22000 (38343) 42031

Техник-лаборант 1 категории (класса) ООО «Водоканал» 15200 (38343) 25599

Техник АО «Новосибирскэнергосбыт» 18000 (38343) 28200

Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000 (38343) 51217

Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 17000 (38343) 25588

Технолог АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000 (923) 1280019

Товаровед АО «Тандер» 30000 (963) 9495097

Токарь-карусельщик 5 разряда-5 разряда АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 23300 (953) 7738944

Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 25000 (913) 7970128

Токарь-расточник ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 22000 (38343) 79579

Токарь АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 20500 (38343) 50807

Токарь ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000 (38343) 33184

Токарь ООО Евсинский КХП 17000 (38343) 76488

Токарь АО «Сибирский Антрацит» 25000 (999) 4686172

Токарь ФГУП «Опытный завод» 25000 (913) 7970128

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217

Тракторист АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Тракторист АО «Новосибирское карьероуправление» 21000 (38343) 92229

Тракторист ИП Королева О.Г. 25000 (953) 8071221

Тракторист ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1» 20000 (965) 8289989

Тракторист Сыновья КХ 16000 (953) 8704592

Тракторист ООО Агрофирма «Овощевод» 20000 (906) 9087600

Тракторист ЗАО Степное 14000 (38343) 55122

Тракторист 4 разряда-4 разряда Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15000 (38343) 21112

Транспортерщик ООО Искитимский завод строительных материалов-1 14000 (38343) 45156

Транспортный экспедитор ООО Оникс 15000 (383) 2010974

Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 13954 (38343) 27402

Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 14000 (38343) 23844

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Эверест-Трейд» 13954 (913) 9236454

Уборщик производственных и служебных помещений АО «Птицефабрика «Евсинская» 14000 (38343) 76272

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 16430 (38343) 31663

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «АлтайКлининг» 14000 (903) 9021897

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «УК УСПХ» 14000 (38343) 39111

Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 14000 (38343) 39657

Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 13954 (38341) 58910

Уборщик производственных и служебных помещений ООО СКК»АВАНГАРД» 16000 (913) 3796490

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 16430 (38343) 31663

Уборщик производственных и служебных помещений ООО Здравмедтех-Н 13954 (383) 2092134

Уборщик производственных и служебных помещений МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 13954 (38343) 31465

Уборщик производственных и служебных помещений ООО Общепит 14000 (923) 1575718

Уборщик производственных и служебных помещений Строительные системы,ООО 14000 (38341) 58198

Уборщик производственных и служебных помещений ИП Фабер Алена Викторовна 13954 (913) 4566800

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Готика» 14000 (903) 9997666

Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 13954 (38343) 31863

Уборщик производственных и служебных помещений ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» 13954 (38343) 74219

Уборщик производственных и служебных помещений МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 14000 (383) 3252583

Уборщик производственных и служебных помещений, помощник АО «Полевод» 13954 (38343) 61131

Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100 (38343) 24651

Уборщик территорий МБДОУ 19 «Золотая Рыбка» 14100 (38343) 44229

Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 13954 (999) 4686172

Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 13954 (38343) 23844

Уборщик территорий МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954 (38343) 26120

Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92420

Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 15000 (38341) 58198

Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15000 (923) 7751810

Упаковщик ООО «Торговый зал №1» 20000 (923) 7751810

Управляющий делами ИП Решилов С.А. 45000 (913) 3940033

Управляющий отделением (банка и др.) ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 21000 (913) 2169622

Управляющий отделением (банка и др.), заместитель Банк «Левобережный» (ПАО) 30000 (38343) 22212

Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) ИП Черниченко А.А. 14000 (961) 2197039

Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 14000 (38343) 20694

Учитель (преподаватель) биологии МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ СОШ с.Сосновка 13954 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 14000 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) географии МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) географии МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Старый Искитим» 20000 (38343) 64133

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 14000 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 14000 (38343) 22328

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23592

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Китерня» 14000 (38343) 75124

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000 (38343) 22328

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 14000 (38343) 41938

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000 (38343) 31851

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 13954 (38343) 28694

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п.Листвянский» 20000 (38343) 38408

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) информатики ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000 (38343) 23098

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000 (38343) 37264

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 15000 (38343) 38520

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 13954 (38343) 74110

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — ООШ №10 14000 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ д.Калиновка 13954 (38343) 23954

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851

Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14000 (38343) 75124

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15000 (38343) 28694

Учитель (преподаватель) математики МАОУ КШИ № 12 14000 (38343) 24905

Учитель (преподаватель) математики МКОУ СОШ с.Сосновка 15000 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 13954 (38343) 28694

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ ст.Евсино» 19000 (38343) 76182

Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 13954 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 14000 (38343) 71240

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 26000 (38343) 23098

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14000 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000 (38343) 37264

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Рябчинка 14000 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Барабка 14000 (38343) 20694

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с. Белово» 20000 (38343) 61191

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 14000 (38343) 51201

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ КШИ № 12 14000 (38343) 24905

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23592

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15000 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) трудового обучения МАОУ КШИ № 12 14000 (38343) 24905

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 13954 (38343) 74110

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14000 (38343) 75124

Учитель (преподаватель) физической культуры МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 14000 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) химии МБОУ СОШ №5 г.Искитима 13954 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ с.Сосновка 13954 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 14000 (38343) 76182

Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000 (38343) 25526

Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000 (38343) 23844

Фельдшер «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 13954 (38343) 22184

Фельдшер ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск 35000 (383) 2952113

Фельдшер ООО «ДК «Звездный» 20000 (913) 0107795

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 29000 (38343) 23844

Фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 29000 (38343) 23844

Флорист ИП Литвинов Артемий Александрович 15000 (923) 1231611

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «Искитимский завод строительных материалов» 14000 (913) 9555420

Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 25000 (913) 7970128

Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Фрезеровщик 5 разряда-5 разряда АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50404

Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 18000 (38343) 37100

Химик-эксперт медицинской организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 30000 (38343) 25526

Хореограф МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 14500 (38343) 28694

Хореограф ИП Каравайцев А.Ф. 20000 (913) 9500347

Чистильщик АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 21000 (38343) 50807

Швея ИП Первухин М.И. 14000 (38343) 23181

Швея ООО Здравмедтех-Н 20000 (383) 2092134

Швея ИП Крючков Н.П. 20000 (962) 8263016

Швея ООО ПФ «СпецСиб» 15000 (929) 3030407

Швея ООО «Торговый зал №1» 20000 (923) 7751810

Швея 4 разряда-6 разряда ООО Лимонти 40000 (913) 9413120

Шеф-повар, помощник руководителя и специалиста ООО «Санаторий Рассвет» 23600 (913) 4680165

Штукатур ООО «Бастет» 20000 (923) 7059097

Штукатур ИП Королева О.Г. 25000 (953) 8071221

Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000 (38343) 77228

Экономист МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 23000 (38343) 31465

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Эксперт администрация Искитимского района НСО 20000 (38343) 24518

Эксперт администрация Искитимского района НСО 20000 (38343) 24518

Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000 (38343) 20828

Эксперт Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836

Электрик участка ООО ПСФ «ПРОГРЕСС» 25000 (913) 9172012

Электрик участка ИП Поляков А.А. 30000 (913) 3881555

Электрик участка ЗАО «Коченевская птицефабрика» 16000 (38343) 72217

Электрик участка МУП ИР «Центральное» 13954 (38343) 76195

Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 14000 (38343) 28610

Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184

Электрогазосварщик ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Электрогазосварщик АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Электрогазосварщик ООО ЖЭУ «Центральное» 18000 (38343) 24370

Электрогазосварщик ООО СФ «Запад» 17000 (38343) 28708

Электрогазосварщик АО «Искитимцемент» 26300 (38343) 49642

Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 18000 (38343) 71303

Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ №1» 16000 (38343) 28610

Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 25000 (38343) 33184

Электрогазосварщик ООО «Технощит» 20000 (913) 9545904

Электрогазосварщик ООО Искитимский завод строительных материалов-1 22000 (38343) 45156

Электрогазосварщик 5 разряда-5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 21538 (38343) 79510

Электрогазосварщик 5 разряда-5 разряда ООО МК Прогресс 21165 (38343) 24723

Электромеханик по лифтам ООО СФ «Запад» 14000 (38343) 28708

Электромеханик участка АО «Сибирский Антрацит» 34983 (999) 4686172

Электромонтажник по вторичным цепям ООО «Технощит» 18000 (905) 9325253

Электромонтажник по распределительным устройствам ИП Питецкий Максим Федорович 20000 (913) 7677608

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (38343) 52791

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию ООО «Технощит» 20000 (913) 9545904

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию ООО «Мастер групп» 25000 (38343) 44030

Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 28100 (38343) 50807

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 20000 (383) 3830313

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15000 (38343) 20341

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда-4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 17000 (38343) 24210

Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования 4 разряда-6 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (38343) 52791

Электромонтер по обслуживанию электроустановок ООО АЛЬМИРА 14000 (913) 9146291

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗАО «СОЛКД «Чкаловец» 16000 (983) 3161191

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 20000 (38343) 35308

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО СФ «Запад» 16000 (38343) 28708

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (38343) 52791

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП ИР «Южное» 14000 (38343) 71303

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ЖЭУ «Центральное» 15000 (38343) 24370

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Линевский завод металлоконструкций» 20000 (383) 3639201 доб. (170)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 17000 (38343) 92420

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000 (38343) 51217

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 25000 (38343) 50124

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Филиал ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» НАЗ им.В.П.Чкалова 17500 (38343) 74134

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 18000 (38343) 33184

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 14000 (38343) 31465

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Птицефабрика «Евсинская» 23000 (38343) 76272

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000 (38343) 45156

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда АО «Агрофирма «Лебедевская» 21000 (38343) 51217

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда ООО «Водоканал» 17500 (38343) 25599

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-4 разряда ООО «Водоканал» 16700 (38343) 25599

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда АО «Новосибирское карьероуправление» 29000 (38343) 92229

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда АО «Искитимцемент» 26300 (38343) 49642

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50404

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда-6 разряда АО «Искитимцемент» 29600 (38343) 49642

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Ресурсо-сетевая компания» 20000 (913) 7244555

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Филиал ООО «П.О.С. материалы» 20000 (960) 7961010

Электросварщик ручной сварки ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 22000 (913) 9467831

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000 (38345) 69238

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 19468 (999) 4686172

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 25592 (999) 4686172

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 25000 (38343) 31265

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств АО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Энергетик ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14000 (38343) 72217

Юрист ООО «Путеводная звезда» 15000 (38343) 20441

Юрист ООО «Правосудие» 15000 (905) 9318904

Юрист МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 21000 (38343) 31465