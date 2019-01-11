Жесткие санкции против России сохранит США

Соединенные Штаты продолжат проводить жесткую санкционную политику в отношении России. Об этом заявил журналистам министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей Конгресса по вопросу снятия рестрикций с компаний, связанных с Олегом Дерипаской. Слова Мнучина приводит газета The Hill.

«Нынешняя администрация [США] более жесткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние [администрации], и мы будем продолжать это делать», — сказал министр.

По версии Мнучина, минфин США «сделал все возможное» для создания «эффективных санкционных программ». Так руководитель финансового ведомства прокомментировал опасения конгрессменов по поводу снятия с России санкций. «Боюсь, что это вершина айсберга отмены режима санкций [введенного против России]», — сказал после брифинга демократ Раджа Кришнамурти, добавив, что «очень обеспокоен» тем, что узнал от министра.

Представители вашингтонской администрации за последние месяцы неоднократно заявляли, что США продолжат вводить санкции против России.

Власти США 6 апреля прошлого года объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Источник: ТАСС