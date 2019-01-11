Сократились пенсии в два раза на Украине

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в статье на сайте организации.

По его словам, минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза и сейчас составляет 53,2 доллара (1497 гривен, или около 3541 рубля), тогда как пять лет назад ее размер был 118,8 доллара (3359 гривен, или 8947 рублей).

Медведчук добавил, что за пять лет в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине — со 147,2 доллара (4162 гривны, или 9847 рублей) до 65,9 доллара (1863 гривны, или 4408 рублей).

Кроме того, он подчеркивает, что с 2013 года цена на газ для населения выросла в 11,8 раза (с 725 гривен до 8550 гривен за тысячу кубометров). Причем в следующем году из-за требований кредиторов ее повысят еще дважды до 12–14 тысяч гривен за тысячу кубометров.

В связи с этим Медведчук обвиняет действующие киевские власти во лжи, напоминая, что «майданные лидеры» обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий. По его словам, «минимальная зарплата в 150 долларов (4241 гривна или около десяти тысяч рублей) вместо обещанных 1000 евро (более 28 тысяч гривен или около 66 тысяч рублей) преподносится как одна из величайших «перемог» еврореформирующейся Украины».

«Вместо того чтобы восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места, власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты», — пишет Медведчук.

Ранее государственная служба статистики Украины сообщила, что доход 33,9% граждан (около 14 миллиона человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума.

Источник: РИА Новости