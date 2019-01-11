Сократились пенсии в два раза на Украине

Не все украинцы довольны работой «майданного» правительства
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в статье на сайте организации.
По его словам, минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза и сейчас составляет 53,2 доллара (1497 гривен, или около 3541 рубля), тогда как пять лет назад ее размер был 118,8 доллара (3359 гривен, или 8947 рублей).
Медведчук добавил, что за пять лет в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине — со 147,2 доллара (4162 гривны, или 9847 рублей) до 65,9 доллара (1863 гривны, или 4408 рублей).
Кроме того, он подчеркивает, что с 2013 года цена на газ для населения выросла в 11,8 раза (с 725 гривен до 8550 гривен за тысячу кубометров). Причем в следующем году из-за требований кредиторов ее повысят еще дважды до 12–14 тысяч гривен за тысячу кубометров.
В связи с этим Медведчук обвиняет действующие киевские власти во лжи, напоминая, что «майданные лидеры» обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий. По его словам, «минимальная зарплата в 150 долларов (4241 гривна или около десяти тысяч рублей) вместо обещанных 1000 евро (более 28 тысяч гривен или около 66 тысяч рублей) преподносится как одна из величайших «перемог» еврореформирующейся Украины».
«Вместо того чтобы восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места, власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты», — пишет Медведчук.
Ранее государственная служба статистики Украины сообщила, что доход 33,9% граждан (около 14 миллиона человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума.
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Зачем нам информация об Украине? Пишите как нищает российский народ.
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Вчера писали: нищающий народ все больше машин новых покупает.
Уже докризисные показатели превысили.
Пухнут короче с голодухи видать
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А как у нас?
Минимальная пенсия в РФ в 2014 году-198 баксов (первая половина года)
в 2019-130 баксов.
Снижение в 1,52 раза.
Да, результат лучше чем в Украине. Но и войны на нашей территории нет.
При этом не стоит забывать что и цены (кроме газа) в Украине намного ниже чем в РФ.
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Не намного. По продовольствию процентов на 20.
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«с 2013 года цена на газ для населения выросла в 11,8 раза.»
Зато у них теперь демократия…. и газ наверное демократичный
Ведь всем известно: если кровавый газ покупает например Литва и затем продает его в 2 раза дороже, то он автоматически становится демократическим и независимым.
По-умному — «реверс» зовется
«минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза и сейчас составляет 53,2 доллара»
Зато почти безвиз в Европу заработал — можно поехать на заработки
«доход 33,9% граждан (около 14 миллиона человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума»
А как вы хотели? путь в светлую европу тяжелый: недостойные и не вписавшиеся его не пройдут
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«Зато почти безвиз в Европу заработал — можно поехать на заработки»
Безвиз и заработки — это непересекающиеся явления. Безвиз касается исключительно туристических поездок. А если хочется заработать, нужна рабочая виза.
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Кум самизнаетекого очень старается самизнаетезачто…
Но я как всегда слежу за руками.
Так вот, если посмотреть период военный, то, к примеру, с 2016 года рост пенсии в долларах в Украине составил 26%.
В РФ минимальная пенсия за этот же период увеличилась со 126 до 131 бакса, т.е. на 4%…..
У тут картинка уже иная
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Всё таки, как там в Тарнополе?
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«Вместо того чтобы восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места, власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты», — пишет Медведчук.
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а ещё эта власть 5 лет воюет за сохранение государственности украинского народа с «любителями стабильной экономики и социальной защиты» под российским крылом, где и производство восстановлено, и экономика встала. и вообще сплошные прорывы. и цены не растут. и с каждым днём жизнь всё лучше и веселей
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Вот новость из разряда «нехай у меня корова сдохнет, зато у соседа — две».
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