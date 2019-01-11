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Чрезвычайное положение в США хочет ввести Трамп

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Чрезвычайное положение в США хочет ввести Трамп

Если не удастся договориться с конгрессом о строительстве стены на границе с Мексикой. Глава Белого дома подчеркнул, что закон на 100% на его стороне.

11.01.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Чрезвычайное положение в США хочет ввести Трамп

Президент США хочет всех обхитрить

Президент США Дональд Трамп полагает, что он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране с целью получения в обход Конгресса средств на строительство барьера на американо-мексиканской границе. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«В законе на этот счет все ясно — я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — сказал он. «Если мы не заключим сделку с Конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это, — добавил президент. — Не вижу причин, почему бы я этого не сделал, у меня есть на это право. Закон на 100% на моей стороне».

Трампу также был задан вопрос о том, как долго он готов ждать перед введением режима ЧП. Президент США ответил: «Думаю, мы увидим, что произойдет, в течение нескольких дней». Более точных сроков он не назвал.

С 22 декабря — уже 20 дней — в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который президент и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, и готовы предложить лишь $1,3 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Вадим

    Хорошо что в РФ такое невозможно….
    Парламент против путина-оксюморон…
    *CRAZY* %)

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  2. Гость

    Лучше бы Трамп садики и школы построил! И пенсии пенсионерам поднял! :-D %) *CRAZY* :P

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  3. Аноним

    Что бы решить проблему мексиканцев нужно Мексику сделать штатом америки)

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