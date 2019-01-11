Мы не рабы: На забастовку выйдут водители «Яндекс-такси» в Бердске

Сервис Яндекс-такси работает в Бердске
Приглашение присоединиться в группу WhatsApp «Забастовка в Бердске» пришло на телефон «Курьер. Среда. Бердск» ранним утром 11 января. Редакция связалась с администратором группы Катериной, чтобы выяснить, с чем связаны призывы к акции протеста и чем она грозит бердчанам.
-Забастовка связана с повышением тарифа. Бердчане возят клиентов по 60 рублей, это с учетом доплаты и снятия процента за заказ. Бензин дорожает. Я за смену накатываю больше 200 километров, зарабатываю за 12 часов работы около 5000 рублей, отдаю за аренду авто 1200 рублей, из них мои — 1500 рублей. Бывает, что я работаю по двое суток. У меня съемное жилье и двое детей, я же должна как-то выживать! Мы ведь работаем, чтобы деньги заработать, а не в рабстве находиться, — высказалась Катерина.
Расчет стоимости поездки в городском такси прозрачен и фиксирован. Так, уехать из центра Бердска до ДК «Родина» на любом другом такси можно за 120 рублей. Водитель Яндекс-такси рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что за этот маршрут клиент сервиса заплатит всего 80 рублей. Тариф обоснован подачей такси в Бердске стоимостью в 79 рублей и двумя бесплатными километрами. Цена последующих километров поездки равна 13 рублям, но, как отмечает Катерина, Академгородок и Бердск небольшие районы, поездки обычно укладываются в бесплатные 2 километра пути.
-Яндекс для народа стал как наркотик — цены ведь приемлемые, все на нем ездят. Но при этом, при повышенном спросе, когда тариф подрастает, люди все равно платят деньги. Нам не нужны доплаты, нужно сделать нормальный ценник, как и в любом таксопарке — рублей 100-160 за поездку. В Академе и Бердске небольшие районы, можно поставить подачу 100 рублей и 17 рублей за километр. Ведь редко кто уезжает из Академа в Бердск или в город, все рядом — поликлиники, школы, детские сады, торговые центры, — рассуждает водитель такси со стажем.
Олег отмечает, что их требование — это не заоблачное повышение цен, так как бердчане и так имеют невысокий доход. Однако продолжать работать себе в убыток водители не хотят.
Катерина привела пример того, сколько она, как и другие водители популярного сервиса, зарабатывает за поездку из Академгородка в Новосибирск. За примерно 45 километров пути, клиент платит около 400 рублей. Вычитаем из этой суммы комиссию Яндекса и затраты на бензин: в итоге зарплата водителя за поездку составляет лишь 100 рублей, которые он вкладывает в аренду авто.
-Люди уже прекращают работать в Яндекс-такси. У сервиса реклама за счет народа — они выдают наклейки на машины, а установить их на машину стоит 3000 рублей. Мы их платим из своего кармана. Это нужно для приоритета, чтобы получать больше заказов. Кроме того, в Бердске не работает кнопка детского тарифа. Многие не сообщают о том, что едут с детьми. Но не у всех водителей есть детское кресло, а это чревато штрафами ГИБДД. Я однажды заплатила 2000 рублей за это, но больше не хочу лишать своих детей хлеба, — пояснила бердчанка.
Она вспоминает, что пришла работать в Яндекс, так как в нем была удобная программа, да и возможность зарабатывать деньги, хоть и не большие, была. Однако летом 2018 года водители начали возмущаться новыми условиями сервиса. Таксисты Академгородка вышли на забастовку и, вроде бы, добились своих требований — представители компании попросили водителей не бастовать, пообещав, улучшить условия труда. Однако, воз и ныне там.
-Представительство сослалось на то, что они не были проинформированы о забастовке. Теперь мы сделаем это надлежащим образом — отправим официальное уведомление, будем снимать на видео и отправлять им моменты забастовки, приглашаем и оповещаем о забастовке СМИ. В Академгородке сделали надбавку в 10 рублей и все. Теперь и они присоединятся к нашей забастовке, — констатировала бердчанка.
В беседе она подчеркнула: чем дешевле тариф, тем вульгарнее становятся пассажиры. Клиенты неадекватно себя ведут, могут позволить себе по-хамски обращаться к водителю, разливать содержимое бутылок, набросать фантики или даже курить в салоне без спроса.
-Я уже давно работаю в таксопарке, не было такого, что пассажир передумал ехать, он всегда выходил и оплачивал подачу авто. Сейчас и такое случается: мы выезжаем на заказ и возвращаемся ни с чем, — сокрушается Катерина.
Она признает, что проблем с работой в сервисе не было до 2018 года — до тех пор, пока в программе не начали происходить кардинальные изменения. Многие участники группы WhatsApp настроены решительно — на неделю они откажутся перевозить бердчан до пункта назначения.
А мы не можем так бастовать за пенсию в 65, за мусор, за рост тарифов…..
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народ смирился со статусом раба государства, а вот быть рабом ещё какого поменьше, не очень хочет.
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Яндекс, убер и т.д., специально демпингуют цены, что вытеснить с рынка других перевозчиков, а потом начнут ломить цены. Это повод обратиться в ФАС.
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говорят убер и яндекс слились. Теперь это всё яндекс.
Если ошибаюсь- поправьте.
4 0
Не слились — объединились, а сливают теперь остальных
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Как будто кто то их заставляет там работать ха ха ,удачи , и представля кто то умный в эти дни накосит бабок в такси , почемуто они молчат что им яндекс платит им минимум 100 р , даже если поездка 60 р стоит
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Таксисты недовольны, таксистам мало.
Учителями, врачами, продавцами, упаковщиками, швеями они работать почему то не хотят.
А ведь и там люди.
И у них семьи.
А налоги таксисты платят?
Или только комиссию?
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Сколько не ездил на такси, у яндекса и бомбил цены примерно одинаковы, единственно , что радует — это время подачи.
Значит я-таксисты без работы и без денег не сидят,
А не курят целый день в ожидании клиента.
А вообще позиция я- таксистки весьма интересна, понабрать кредитов, взять машину в аренду, ничего не вложить своего, не платить налогов и ей кто то ещё и должен что то.
Поднимут цены — останутся без заказов и она тогда точны будет объедать своих детей.
3 0
вот уж, извините, возражу.
«Бомбилы» на вокзале зарядили до Искитима 700 руб.
Яндекс-такси- 436.
Есть разница?
2 0
Поддержу: бомбилы никогда не смогут работать по ценам агрегаторов.
У тех объемы другие: таксисты на месте не стоят НИКОГДА.
А простой бомбил оплачивает как раз клиент: ведь в итоге то оба хотят заработать прилично
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да хоть забастуйтесь,можете даже вообще не раьотать,вопрос только где деньги будет брать дама с именем Екатерина,на все то,что ей надо? Всё это дым шелуха и понт. Как работали так и работать будут.
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Это поколение дамочек с запросами…..высокими и порой вообще за гранью возможностей
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Мне кажется, цены на такси пора немного повысить. Я исключительно пассажир, но мне не нравится когда меня везёт измождённое существо, типа коня из анекдота которого отучают от привычки есть. Притом таксистов мне не жалко, это люди в большинстве неприятные, особенно те что образуют мафии у аэропортов и вокзалов. Ну и конечно от яндекс-такси обратно на голосовой звонок я уже никогда не вернусь, так что бастуйте без меня.
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Не много простых людей зарабатывают по 5000 в смену.
В основном значительно меньше.
Но у кого есть машина, они так же платят налоги, за бензин, за ремонт, за страховку и т.д..
Машина очень дорогое удовольствие. И если таксисты захотят все хотелки включить в свой тариф, то нафиг они сдались. Пусть сразу идут в депутаты. Там точно денег за счет народа больше заработают.
3 0
Супруга часто ездит в яндекс-такси с ребенком. Довольна: дешево, быстро, доступно. Яндекс действительно демпингует цены, но при увеличении поездок снижение цены компенсируется. Очень хотелось бы, чтобы компания не гонялась за сверхприбылью и улучшила условия труда водителей не за счет пассажиров.
3 0
Это рынок…. такой вот современный капиталистический рынок, когда из рабочих выжимают все соки, а затем выбрасывают.
IT грубо и беспардонно выдавливает с рынка «старичков», которые конкурировать могут только ответственностью и отношением.
Но современный миром правят деньги, а агрегаторы, сервисы (тот же bla-bla) позволяют ПОДРАБАТЫВАТЬ, за счет чего и держать более низкую цену!
Уже и таксисты Франции протестовали…И в Нью-Йорке волна самоубийств таксистов прошла когда эра агрегаторов обрушила классический устой желтых такси…
Кстати, то же самое и с арендой машин: сервис в штатах позволяет арендовать машину за 30-40 баксов в сутки!
Это все пройдено и неизбежно: везде правительство наплевало на своих граждан, не вписавшихся в новую IT-экономику.
Интересно только одно: государство перестает получать налоги и по сути бизнес уходит в тень…. Почему западники это тихо проглатывают — неужто прям лобби такое?
Остается констатировать только одно: это мировой путь и мы в хвосте….
P.S. Через годик примерно кстати еще докатиться то же самое про рынок сдачи жилья — сейчас сервисы позволяют снимать приличные квартиры даже дешевле хостелов!
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зарабатываю за 12 часов работы около 5000 рублей, отдаю за аренду авто 1200 рублей, из них мои — 1500 рублей. Бывает, что я работаю по двое суток. У меня съемное жилье и двое детей, я же должна как-то выживать!
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хренасе… какая хорошая логика: скиньтесь, жители, по рублику, чтоб решать мои проблемы эдак кто угодно может бастовать — у них аренда помещения, съёмное жильё, дети… и ещё и такси подорожало
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