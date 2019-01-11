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Рубль признали самой недооцененной валютой мира

Стоимость рубля на 70% ниже справедливого курса, утверждает The Economist. Оценить паритет покупательной способности валют по странам позволяет так называемый «индекс Биг Мака».

11.01.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Рубль признали самой недооцененной валютой мира

Биг Мак является мерилом валют

Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса Биг Мака». Индекс позволяет оценить покупательную способность валюты исходя из стоимости гамбургера Биг Мак в сети McDonald’s.

«Индекс Биг Мака», подсчет которого The Economist ведет с 1986 года основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер, одинаков для всех стран, в которых присутствуют рестораны сети. В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

В соответствии с оценками The Economist, почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Российский рубль остается на последнем месте в по этому показателю: по оценке издания рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит $1,65 (110 руб.), в то время как в США — $5,58 (373 руб.). Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.

Данные The Economist о стоимости Биг Мака в России отличаются от официальной цены, указанной на сайте McDonald’s (130 руб.).

На предпоследнем месте в рейтинге The Economist находится украинская гривна: она недооценена на 65%. Всего лишь три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона.

Источник: РБК


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(6) Комментариев

  1. Бердчанин

    Т.е. доллар должен стоить 30 рублей ? %)

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  2. Гость

    Долларовая экономика с биржевыми спекулятивными пузырями (там, где надо мировым жуликам!) — это такое всемирное МММ! У многих за душой ничего нет, кроме надутых биржевыми спекуляциями пустых бумажек, но они диктуют экономическую погоду остальным.
    «А может бахнем?! — Обязательно бахнем! Но…. не сейчас!» (С) 8)

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  3. Гость

    «…Всего лишь три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона.»
    Вот они и «выписывают» себе идиотские зарплаты, в эквиваленте на 300тыс. рублей, за швейцарские наручные часы по космической стоимости! Ну да, чудесная механика… Но, давайте посмотрим — а для чего эти чудо-приборы, всего-то показывающие время (ну пусть ещё секундомер, хронометр, фазы луны…)?! Например, крутейшие часы с турбийоном по цене московской квартиры (!!!), следует хранить в специальном футлярчике с бархатной отделкой, помещёнными в сейф с микроклиматом(???!!!), обеспечивающим стабильную температуру, влажность, защиту от сотрясений, пылезащиту! Это что, наручные часы для «время посмотреть»?! А нафига, стесняюсь спросить, они нужны, с такими-то заморочками?!
    Но сбыт именно такого рода продукции поддерживает имидж и зарплаты в Швейцарии. =-O %) *CRAZY* :-D :P

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    • a.danilov

      есть гораздо более простые и эффективные методы перегнать деньги за бугор.
      Например, две фирмы заключают договор на офигительную сумму. Одна из сторон не выполняет обязательства. Вторая выкатывает иск и неустойку по договору.
      Первая, само собой, соглашается и выплачивает «за все обиды».
      Все довольны, можно расходиться для создания новых юрлиц и новых невыполнимых договоров.

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  4. Гость

    Ещё один факт создания ажиотажных цен на ненужную продукцию: «Если все бриллианты мира выложить в открытую продажу, то их цена упадёт до стоимости бутылочного стекла» (С) Но умелая маркетинговая политика бриллиантовых бирж Амстердама и Тель-Авива поддерживает цены на брюлики на высочайшем уровне.
    Вот учиться у них надо чему! А то своими газом и нефтью не можем толком распорядиться! Продаём британским голодранцам, которые его перепродают втридорога всему миру, тем же польше, германии, сша! 8)

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  5. Аноним

    Вокруг одни понты!

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