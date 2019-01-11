Рубль признали самой недооцененной валютой мира

Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса Биг Мака». Индекс позволяет оценить покупательную способность валюты исходя из стоимости гамбургера Биг Мак в сети McDonald’s.

«Индекс Биг Мака», подсчет которого The Economist ведет с 1986 года основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер, одинаков для всех стран, в которых присутствуют рестораны сети. В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

В соответствии с оценками The Economist, почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Российский рубль остается на последнем месте в по этому показателю: по оценке издания рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит $1,65 (110 руб.), в то время как в США — $5,58 (373 руб.). Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.

Данные The Economist о стоимости Биг Мака в России отличаются от официальной цены, указанной на сайте McDonald’s (130 руб.).

На предпоследнем месте в рейтинге The Economist находится украинская гривна: она недооценена на 65%. Всего лишь три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона.

Источник: РБК