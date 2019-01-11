ГИБДД доработала проект объединенного экзамена на права

ГИБДД опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов. Ранее документ вызвал бурную дискуссию и протесты со стороны автошкол. От главной идеи Госавтоинспекция не отказалась — будет введен единый экзамен по вождению вместо привычных «города» и «площадки». Документ закрепляет также перечни обязательных (разворот, обгон, начало движения и остановка на подъеме и спуске) и необязательных (проезд нерегулируемого перекрестка и железнодорожного переезда) упражнений для кандидатов в водители. Замечания по-прежнему остаются у ряда экспертов и Минтранса.

ГИБДД опубликована на regulation.gov.ru новую версию проекта постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами», который регламентирует, в частности, процедуру экзаменов для кандидатов в водители. Главное нововведение — объединенный экзамен по вождению вместо прежних «города» и «площадки». “Ъ” неоднократно рассказывал об этой инициативе. С лета 2018 года документ проходит общественное обсуждение, вчера Госавтоинспекция опубликовала доработанную редакцию постановления с учетом 110 предложений, поступивших от автошкол.

Документ детально описывает схему будущего экзамена по вождению. Тестирование, как и сейчас, начинается с проверки первоначальных навыков вождения (разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом под прямым углом, параллельная парковка и т. д.). Проверка проходит на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

Затем экзаменуемый направляется в условия полноценного городского движения, где у него обязательно проверят умение совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог, пешеходные переходы, обгонять других участников движения, парковать машину параллельно тротуару, останавливаться и начинать движения на подъеме и спуске. Опциональными (при наличии необходимых условий) будут упражнения: проезд регулируемого перекрестка, проезд железнодорожного переезда, перестроение на двух- и более полосном участке дороге.

Кроме того, в первоначальной версии говорилось, что результаты экзамена аннулируются при нарушении порядка проведения тестирования, что вызвало критику представителей отрасли, поскольку отсутствовали какие-либо разъяснения. Теперь прописаны конкретные случаи аннулирования. Например, при удовлетворении жалобы гражданина на действия экзаменатора, который поставил отрицательную оценку на экзамене. Или если документы (например, медсправка) оказались поддельными. В ранней редакции говорилось, что в экзаменационном автомобиле помимо экзаменатора может находиться и преподаватель автошколы, владеющий экзаменационной машиной, теперь такая возможность исключена.

Несмотря на доработки, у экспертов к документу остались замечания. Еще в августе 2018 года претензии к проекту высказал Минтранс, о чем сообщал “Ъ”. «Замечания Минтранса России не учтены в полной мере,— рассказали вчера “Ъ” в пресс-службе ведомства.— Вызывают опасения последствия, которые могут возникнуть при проверке отдельных навыков управления грузовыми автомобилями в условиях дорожного движения. Кроме того, предполагается, что отдельные элементы практического экзамена могут проверяться на закрытых площадках или участках с малоинтенсивным движением. Вместе с тем требования к таким площадкам не определены».

Скепсис ведомства поддержала и президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. «Требования к площадкам останутся только при сдаче мотоциклетных категорий, у соискателей остальных категорий, включая автобусы и грузовики, экзамены принимать можно где хочешь, хоть на льду и в темноте,— говорит она.— Безопасные условия ничем не гарантированы. В этом потенциал для коррупционной составляющей». Кроме того, отмечает она, если сегодня кандидат в водители может сдать «площадку» и больше к ней не возвращаться, сконцентрировавшись на «городе», то в новой системе при ошибке гражданину каждый раз придется проходить тестирование целиком.

Документ ударит по автошколам, использующим дорогостоящие автоматизированные автодромы, говорит гендиректор челябинской автошколы КАФС Владимир Котров. Сегодня в таких школах результат экзамена на площадке засчитывается как экзамен в ГИБДД, кандидату остается только сдать «город». Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов уточняет, что ГИБДД учла «почти все» замечания, но вопросы еще остались. Например, ранее представители ГИБДД заявляли, что не будут раскрывать экзаменационные маршруты, чтобы автошколы не могли подготовить к этому учеников (“Ъ” сообщал об этой идее), но в текущей редакции проекта норма о публикации маршрутов осталась. «Надеемся, что будет создана рабочая группа по доработке документа»,— говорит Александр Ачкасов.

Проверка навыка «обгон или опережение» стала обязательной, а не опциональной, и это хорошо, говорит президент Национального союза автошкол Елена Зайцева. «Нужно вводить в действие предложенный МВД вариант, потому что весь мир идет по пути усложнения именно городского экзамена,— считает президент Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Сальников.— Основные недочеты документа уже исправлены, а лучшее — враг хорошего».

Проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики. Напомним, что за последние годы ведомство несколько раз отправляло документацию ГИБДД на доработку.

Источник: Ъ