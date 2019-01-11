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Цена на бензин за 2018 год выросла почти на 10%

При этом потребительские цены в России по итогам прошедшего года выросли на 4,3%.

11.01.2019 Фото: рixabay Нет комментариев
 
Цена на бензин за 2018 год выросла почти на 10%

На АЗС Бердска бензин снова дорожает в 2019 году

Средняя стоимость автомобильного бензина в России снизилась в декабре 2018 года на 0,1%. При этом по итогам всего 2018 года бензин стал дороже на 9,4%, следует из данных Росстата.
Более подробных данных о динамике цен на топливо в статслужбе не привели.

Как сообщал Росстат, потребительские цены в России выросли по итогам 2018 года на 4,3%, а рост цен за декабрь составил 0,8%.

В ФАС 9 января сообщили ТАСС, что в среднем в начале 2019 года цены на бензин на АЗС выросли на 1,7%, что укладывается в соглашение нефтяников и властей. Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года — удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.

На большой пресс-конференции в конце года президент РФ Владимир Путин не исключил роста цен на бензин в начале 2019 года на 1-1,5% из-за повышения НДС, но заверил, что правительство будет следить за тем, чтобы дальнейших скачков стоимости топлива не было.

Источник: ТАСС


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