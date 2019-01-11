Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске

При подготовке к крещениским купаниям сотрудники МЧС обследовали места, где сделают проруби. Спасатели замерили толщину льда и дали разрешение на сооружение купелей, в которых на Крещение 19 января будут окунаться православные.

В Новосибирске, предварительно, таких мест будет 7:

1. Октябрьский район, протока реки Обь в районе МР Европейский берег.

2. Ленинский район, карьер на Юго-западном жилмассиве.

3. Ленинский район, река Обь в районе микрорайона Затон, ул. Заобская, 97.

4. Заельцовский район, обводнённый котлован озеро Жемчужина Сибири.

5. Новосибирский район озеро Спартак.

6. Советский район, парк «У моря Обского» пляж «Бумеранг».

7. Ленинский район, река Обь, акватория пожарного причала.

По итогам проверки толщина льда в местах проведения праздника составляет 25-70 см. Структура и толщина льда соответствуют нормам для массового пребывания людей на льду, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В Бердске традиционное место для крещенской купели — акватория Бердского залива в районе места стоянки теплохода «Ремикс», что на ул. Попова. Прорубь с деревянным настилом соорудят накануне Крещения, 18 января.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» помощник настоятеля бердского Преображенского собора отец Андрей, официально окунание в иордань начнется ближе к полудню 19 января. После того, как крестный ход дойдет от Сретенского храма до проруби, состоится обряд освящения воды.

Но спасатели заранее установят палатки для обогрева купающихся. Сотрудники МЧС и полиции будут следить за безопасностью отмечающих Крещение купанием в купели. Обязательно будет дежурить машина скорой помощь.

Крещенские морозы в 2019 году в Бердске отменяются. По информации Яндекс.Погоды, 19 января в Бердске ожидается температура минус 10 градусов. Накануне будет на 4 градуса холоднее. А 20 января столбик термометра поднимется до 8 градусов мороза.





