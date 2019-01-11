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Лукашенко глупостью назвал идею автокефалии для церкви Белоруссии

По словам главы Беларуси, вопрос об объединении с Россией в повестке не значится.

11.01.2019 Фото: en.kremlin.ru Один комментарий
 
Лукашенко глупостью назвал идею автокефалии для церкви Белоруссии

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с Россией не стоит на повестке дня, сообщает сайт главы государства. По его словам, такого же мнения придерживается и Владимир Путин.

Лукашенко отметил, что разговоров об объединении двух государств сегодня стало слишком много, в том числе «и у россиян».

Также, по его словам, на фоне ситуации с церковью на Украине появилось много вопросов об автокефалии для церкви в Белоруссии.

«Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — заключил президент.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Вадим

    Разумеется, глупость…
    Беларусь в отличие от Украины не православная страна…

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