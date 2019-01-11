Представительство оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» не открыли в Бердске

С наступлением Нового года облик города стал меняться — он зарастает мусором
Много нареканий и вопросов по вывозу мусора возникает у жителей Бердска. Бердчане жалуются, что невозможно дозвониться до регионального оператора.
Напомним, с 1 января 2019 года контролирует вывоз мусора в Бердске региональный оператор «Экология-Новосибирск». Данная организация подключила к выполнению этой коммунальной услуги местного перевозчика — компанию «ЭкоСервис», руководит которой депутат бердского горсовета Жанна Теличко.
Еще до Нового года в бердской мэрии шел разговор о том, что на территории города будет открыто представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск».
В отделе энергетики и ЖКХ «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что по всем вопросам, связанным с вывозом мусора необходимо обращаться к региональному оператору «Экология-Новосибирск». Рассказали, что скоро в Бердске будет работать представительство регионального оператора. Но пока неизвестно, когда оно откроется.
В мэрии Бердска для организации вывоза твердых коммунальных отходов советуют обратиться к перевозчику — компанию «ЭкоСервис»: подать заявку или согласовать график вывоза, а также получить рекомендации о вариантах заключения договора с региональным оператором.
Контактные телефоны диспетчера ООО «ЭкоСервис»: 2-95-51; 8-913-703-75-79.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10