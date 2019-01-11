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Вместо десятка продают девяткой яйца в России

В декабре яйца подорожали, хотя эксперты утверждают, что на российском рынке прослеживается переизбыток куриного яйца.

11.01.2019 Фото: twitter.com/RRHarisov/ 12 коммент.
 
Вместо десятка продают девяткой яйца в России

Яйца девятками

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных упаковок по десять. Фото новой упаковки появилось в Twitter.

Как пишет «Российская газета», яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря. Главной причиной этого специалисты называли желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

Однако, как заявил в интервью изданию управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк, на российском рынке очень много предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток, поэтому некоторые производители продают товар по себестоимости, а в редких случаях даже ниже себестоимости.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    ღ Елена Петрова
    ‏@Enchanteressse
    3 ч.3 часа назад
    Еще
    И??? Яйца продаются и по 4, и по 6, и по 10, и по 20, и по 30 шт. Банальный маркетинг. Типа, не как у всех. Судя по тому, что ваш твит понесли по всем СМИ, реклама удалась ))) удалено под ней, пишущих, что и в этом Путин виноват, поменьше было бы, реклама была бы ещё удачнее.

    +100500

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  2. Аноним

    «В декабре яйца подорожали, хотя эксперты утверждают, что на российском рынке прослеживается переизбыток куриного яйца.»

    Это наверное, потому, что курс куриных яиц привязан к курсу доллара?

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  3. Аноним

    подорожали не только яйца, почти всё…
    а что вы хотели : повышение ндс + цены на бензин по любому ударят по покупательскому спросу и уровню жизни..

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Аноним

      «подорожали не только яйца, почти всё…
      а что вы хотели : повышение ндс + цены на бензин по любому ударят по покупательскому спросу и уровню жизни..»

      А в том году, что не так было, когда цены росли?

      Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Это +2% НДС

    Thumb up 1 Thumb down 3

  5. Аноним

    Всё просто, девяток яиц стоит как десяток. Т.е. цены вроде не выросли, а количество уменьшилось. Сейчас и молоко по 0,9л, и пиво по 0,45.

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    • Аноним

      «Всё просто, девяток яиц стоит как десяток. Т.е. цены вроде не выросли, а количество уменьшилось. Сейчас и молоко по 0,9л, и пиво по 0,45.»

      Память у вас девичья, вспомните когда в ссср пиво или молоко в трехлитровый бидон или банку не доливали? Тогда значит вас всё устраивало???

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  6. Аноним

    Не пойму, что не так с яйцами? Ну продают по 9…
    Молоко по 900 мл и крупы по 800 грамм уже давно никого не удивляют.
    Кстати, в других сранах яйца и по 6 и по 4 штуки продаются, очень удобно.

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    • a.danilov

      у нас тоже по 6 продают. В Асторе кажись видел

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    • Аноним

      «Кстати, в других сранах яйца и по 6 и по 4 штуки продаются, очень удобно.»

      У них продают дюжинами, или полдюжины, или треть дюжины! А у нас просто товар не докладывают, за те же деньги, а это уже совсем другая статья…..

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  7. Аноним

    Даешь яички в розлив!!!!

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