Вместо десятка продают девяткой яйца в России

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ღ Елена Петрова
@Enchanteressse
3 ч.3 часа назад
Еще
И??? Яйца продаются и по 4, и по 6, и по 10, и по 20, и по 30 шт. Банальный маркетинг. Типа, не как у всех. Судя по тому, что ваш твит понесли по всем СМИ, реклама удалась ))) удалено под ней, пишущих, что и в этом Путин виноват, поменьше было бы, реклама была бы ещё удачнее.
+100500
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«В декабре яйца подорожали, хотя эксперты утверждают, что на российском рынке прослеживается переизбыток куриного яйца.»
Это наверное, потому, что курс куриных яиц привязан к курсу доллара?
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подорожали не только яйца, почти всё…
а что вы хотели : повышение ндс + цены на бензин по любому ударят по покупательскому спросу и уровню жизни..
2 2
«подорожали не только яйца, почти всё…
а что вы хотели : повышение ндс + цены на бензин по любому ударят по покупательскому спросу и уровню жизни..»
А в том году, что не так было, когда цены росли?
1 0
Это +2% НДС
1 3
«Это +2% НДС»
А в том году кто виноват был? Пришельцы шалили?
0 0
Всё просто, девяток яиц стоит как десяток. Т.е. цены вроде не выросли, а количество уменьшилось. Сейчас и молоко по 0,9л, и пиво по 0,45.
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«Всё просто, девяток яиц стоит как десяток. Т.е. цены вроде не выросли, а количество уменьшилось. Сейчас и молоко по 0,9л, и пиво по 0,45.»
Память у вас девичья, вспомните когда в ссср пиво или молоко в трехлитровый бидон или банку не доливали? Тогда значит вас всё устраивало???
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Не пойму, что не так с яйцами? Ну продают по 9…
Молоко по 900 мл и крупы по 800 грамм уже давно никого не удивляют.
Кстати, в других сранах яйца и по 6 и по 4 штуки продаются, очень удобно.
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у нас тоже по 6 продают. В Асторе кажись видел
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«Кстати, в других сранах яйца и по 6 и по 4 штуки продаются, очень удобно.»
У них продают дюжинами, или полдюжины, или треть дюжины! А у нас просто товар не докладывают, за те же деньги, а это уже совсем другая статья…..
1 0
Даешь яички в розлив!!!!
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