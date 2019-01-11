Желающих усыновить ребенка подвергнут психологической экспертизе

Министерство просвещения направило на рассмотрение регионов законопроект, ужесточающий требования к усыновлению, сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди предлагаемых изменений — обязательное социально-психологическое обследование граждан, желающих стать усыновителями и опекунами, и их супругов. Правила его проведения, оспаривания результатов, требования к психологам, которые будут его проводить, должны быть прописаны в подзаконных актах правительства и Минпросвещения.
Также, согласно законопроекту, опекуны должны будут уведомлять органы опеки о переезде на новое место жительства. Его должны будут обследовать специалисты, чтобы предотвратить намеренное ухудшение условий жизни ребенка.
«В подзаконных актах будет подробно регламентирован порядок проведения обследования жилого помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда с опекуном», — заключили в министерстве.
Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, запрещающий усыновлять более одного ребенка в год, а также предусматривающий проведение обязательного социально-психологического обследования семьи и требования к минимальной площади жилья.
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