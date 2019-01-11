Автобусы старше 10 лет непригодны для перевозки школьников

В 2019 году вступит в силу приказ правительства РФ, запрещающий использование автобусов старше 10 лет для перевозки организованных групп детей. Напомним, что в 2018 году предельный возраст — не более десяти лет – был установлен для автобусов массой до 5 тонн, используемых для перевозки детей, пункты отправления или пункты назначения которых расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. С 1 апреля 2019 года под эти требования будут распространяться и на другие регионы страны.

По мнению зампредседателя комитета Законодательного собрания по транспортной промышленной и информационной политике Сергея Титкова, переход к новым стандартам в Новосибирской области пройдет безболезненно. Наш регион, отметил парламентарий, заранее готовился к введению новых требований, а новый транспорт для перевозки школьников закупается регулярно, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Когда в 90-е годы прошлого века начала действовать программа «Школьный автобус» было закуплено 50 автобусов, — напомнил Сергей Титков. — Сегодня в Новосибирской области курсируют около 700 школьных автобусов». По словам законодателя, парк постоянно обновляется, автобусы и микроавтобусы закупаются ежегодно за счет средств областного бюджета.

«Сегодня на смену устаревшей технике пришли современные пассажирские «ГАЗели», «ГАЗели»-вездеходы и автобусы «ПАЗ». Причем, в школьных автобусах предусмотрено гораздо больше с точки зрения комфорта и безопасности детей, чем в обычном пассажирском транспорте. Это и двойное остекление, и подножка, и отдел для рюкзаков, и ремни безопасности, — напомнил Сергей Титков. — Кроме того, что сами автобусы выкрашены в желтый цвет, что привлекает внимание водителей на дороге, с июля прошлого года они еще оснащены и желтым проблесковым маячком. Словом, сегодня очень много внимания уделяется вопросам безопасности дорожного движения».

Зампредседателя комитета Законодательного собрания по транспортной промышленной и информационной политике акцентировал, что в сельской местности, где автобусы в разное время года ходят в условиях бездорожья, их срок эксплуатации автоматически снижается.

«Иногда через пять лет они выглядят так, будто уже отслужили свой век, — подчеркнул Сергей Титков. — Именно поэтому и вводится такой норматив — десять лет, ведь бывали примеры, когда нормативов не было, и автобусы ходили по 15-17 лет, приходя и в моральную, и в техническую негодность».