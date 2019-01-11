Стремительно меняется облик Бердска. Кто-то из старожилов отчаянно скучает по старому и, как кажется им, такому уютному городу. И рассматривая старые фотоснимки, бердчане с ностальгией вспоминают свои детство и юность.

«Курьер. Среда. Бердск» запустил новый проект «Бердск. ХХ век. Как менялся город». Мы просим наших дорогих читателей посмотреть семейные архивы. Вдруг в них найдутся снимки разных мест города в разные годы, вплоть до 1995 года. Будем рады, если вы расскажите историю фотографий. Пришлите снимки в редакцию на bkurer@mail.ru с указанием автора. Мы ждем вас и в редакции газеты «Курьер» по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10.