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Бердск. ХХ век. Как менялся город

В 1970-е годы колонна демонстрантов шла по ул. Свердлова. Возле строящегося ДК «Родина» был пустырь, где катались на лыжах.(ФОТО)

11.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: из архива Игоря Солдатова Один комментарий
 
Бердск. ХХ век. Как менялся город

Первомайская демонстрация. Колонна проходит возле медучилища по ул. Свердлова

Стремительно меняется облик Бердска. Кто-то из старожилов отчаянно скучает по старому и, как кажется им, такому уютному городу. И рассматривая старые фотоснимки, бердчане с ностальгией вспоминают свои детство и юность.

Бердск. ХХ век. Как менялся город

1970-е годы. Ноябрьская демонстрация. Ул. Свердлова

Бердск. ХХ век. Как менялся город

1970-е годы. Ноябрьская демонстрация. Ул. Свердлова

Бердск. ХХ век. Как менялся город

Микрорайон. Начало строительства Дворца культуры «Родина»

Бердск. ХХ век. Как менялся город

Микрорайон. Детский комбинат

«Курьер. Среда. Бердск» запустил новый проект «Бердск. ХХ век. Как менялся город». Мы просим наших дорогих читателей посмотреть семейные архивы. Вдруг в них найдутся снимки разных мест города в разные годы, вплоть до 1995 года. Будем рады, если вы расскажите историю фотографий. Пришлите снимки в редакцию на bkurer@mail.ru с указанием автора. Мы ждем вас и в редакции газеты «Курьер» по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10.


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(1) Комментарий

  1. Константин

    Класс! Надо посмотреть

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