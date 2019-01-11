Страшный голод и трупы на улицах Ленинграда вспоминает эвакуированная в Бердск блокадница

Счастливый случай спас от гибели на Ладожском озере семью жительницы Бердска Надежды Предеиной. В катере, эвакуировавшем ленинградцев, многочисленным родственникам не хватило места. Пришлось ждать следующий. Взрослые переживали, что придется долго ждать другой транспорт. А потом как гром среди ясного неба: отплывший катер разбомбили немецкие самолеты. Никто не остался в живых.

Надежде Предеиной в августе 1942 года было всего 3 года, младшей сестренке — год с небольшим. Именно в это время их эвакуировали из Ленинграда. О пребывании в блокаде их семьи Надежда Александровна знает только со слов матери Евдокии Григорьевны. Голод был страшный. Жили они тогда в поселке Кирпичный завод Всеволожского района Ленинградской области. Вместе с бабушкой Марфой. Баба Марфа работала в Ленинграде на ткацкой фабрике, Евдокия Григорьевна — на военном заводе. Бабушка Марфа была строгой и властной женщиной. Наверное, только благодаря ей дочь Евдокия с двумя малышками не погибли от голода. Надина мама рассказывала, что полученный паек, крошечные кусочки черного хлеба баба Марфа закрывала под замок, чтобы сразу все не съели. Иначе на следующий день есть было бы нечего. Не всем родным повезло, как им. От голода умер младший брат отца. Отец Нади, Александр Максимов, пропал без вести на войне в августе 1941 года.

Вспоминала Евдокия Григорьевна и о том, что очень часто обессиленные от голода люди падали и умирали прямо на улице. А иногда валился с ног тот, кто вез покойника на санках. На них никто не обращал внимания. Лишь по весне на дороги выходили труповозки и собирали покойников, чтобы в городе не распространялась инфекция.

В эвакуацию вместе отправилась родня по материнской и отцовской линии. По дороге поменяли почти все вещи, что брали с собой, вплоть до подушек и одеял, на еду. Родственники отца вышли из вагона в Челябинске и остались там, а Евдокия с детьми, матерью и теткой поехали дальше, в Сибирь. В Новосибирске оказались уже осенью. Сначала их отправили в Искитим, затем в Сосновку. В 1943 году бабушка Марфа и мама Нади устроились работать в подсобное хозяйство санатория «Лесная школа» недалеко от Бердска. Семья поселилась в землянке. Но вот незадача — только навели в ней порядок и чистоту, как руководство приказало переселяться в другую. Жилье требовалось специалисту. Пришлось снова обустраиваться на новом месте. И так несколько раз.

Надежда Александровна вспоминает, что в их землянке жила гусыня — высиживала кладку. Каждый день ее отпускали на улицу погулять. Нагуляются гусыня и прямиком к окну — стучит в стекло клювом, мол, запускайте, вернулась с прогулки.

Первые три класса Надежда закончила в «Лесной школе», а затем четыре года училась в Верхней Ельцовке, которая располагалась в том районе, где сейчас находится санаторий «Рассвет». В школу из санатория ходили по берегу реки. Летом еще ничего, а вот зимой, весной и осенью было непросто преодолевать путь до школы.

После окончания школы Надежда устроилась работать на радиозавод. Вскоре семью ждало неожиданное известие — отец жив. После окончания войны он искал их не только в Ленинграде, но и в других городах, куда отправляли эвакуированных, но так и не нашел. Не нашел и своих родителей и брата. Приехал в Челябинск. Обзавелся семьей. Работал кондуктором на поезде, где однажды встретил командированного в Москву завхоза из «Лесной школы», разговорился с ним и рассказал, что в военные годы потерял всю свою семью. И когда в беседе назвал имена дочерей, жены и тещи, удивленный бердчанин воскликнул, что такие живут у них на территории «Лесной школы». После этого разговора отец Нади прислал письмо.

Евдокия Александровна тоже пыталась создать семью, но от этого желания у нее остались только двое сыновей. Баба Марфа категорически запретила дочери выходить замуж. Первый кандидат в супруги ей не нравился, а второй пытался увезти Евдокию и детей в другой город.

Отец то писал письма, то вдруг резко прекращал отправлять весточки. Семью Нади разыскал брат отца Степан. Надежда и Люба уже были взрослыми девицами, когда он приехал в Бердск. Ему рассказали, что отец живет в Челябинске, чему Степан очень удивился. Сам-то он жил в Магнитогорске, совсем рядом.

Дядя Степан забрал девчонок и вместе с ними отправился к брату.

— Приехали в Челябинск, нашли дом, где он жил. Дядька стучит. А жена спрашивает: «Кто?». Он говорит «Брат». Она: «Какой брат, у него никаких братьев нет». Отец как раз был в поездке. Стали общаться. Он рассказывает ей, что знает. Степан-то был тогда мальчишкой. Она нас запустила. Мы там переночевали ночь, у отца в доме. А утром пошли на вокзал его встречать. Степан говорит жене отца: «Подождите, я вперед зайду». А она зашла, как у себя дома, и подметать в вагоне начала. А Степан пошел к отцу. Отец говорит Степану: «Ты куда лезешь, подожди, скоро уберут». Дядька спрашивает: «У тебя родственники есть?». Отец отвечает, что младший брат умер с голода, а где теперь Степан он и не знает. Степан показывает на себя и спрашивает: «А такого ты не знаешь?». Он отвечает, что нет. Дядька просит его присмотреться. Затем отец спрашивает, что за девчонки стоят в вагоне. «Так девчонки твои дочери — Надежда и Люба», — отвечает Степан.

Автор видео Галина Панчева



Отец приехал в Бердск, когда Надежда была уже замужем и воспитывала двоих дочерей. Семейная жизнь со второй супругой у него не задалась. Решил возобновить отношения с первой женой. Так и остался в Бердске.

В 1977 году Надежда вместе с матерью и старшей дочерью отправилась в Ленинград. Приехали в поселок, где когда-то жили. Но там все изменилось. Не осталось ни старых домов, ни старых улиц. Евдокия Григорьевна только предполагала: «Кажется, здесь был наш дом, а в том месте — колодец». Бердчанки пытались найти старожилов, но жители ответили, что в поселке не осталось никого, кто жил здесь во время войны. Родных в то время в Ленинграде у бердчанок уже не осталось. Они попрощались с родным городом и вернулись в Сибирь. Та поездка в Питер была последней как для Евдокии Григорьевны, так и для Надежды Александровны.

Официально Надежда Предеина не является жителем блокадного Ленинграда. Буквально за несколько лет до того, как появился данный статус, ее мама сожгла в печи ненужные бумажки, среди которых были и документы, касающиеся эвакуации. С начала 2000-х годов Надежда Александровна начала искать подтверждение того, что она была эвакуирована из Ленинграда. В архивах Искитима нужных документов не нашлось. Обращались в Челябинск, Ленинград, Красный крест. Все впустую.