«ЦБ уходит от доллара в юани и иены

Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4 процентного пункта, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%, следует из «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

Вместе с тем, регулятор нарастил долю прочих валют в резервах до 14,7% с 12,4%. К прочим валютам регулятор отнес в том числе активы в фунтах стерлингов (6,3%), японских иенах (4,5%), канадских (2,9%) и австралийских (1%) долларах, а также в швейцарских франках (0,0%).

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года — июнь 2018 года показал юань — 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых. Вместе с тем, доходность евро показала отрицательную величину (-0,17%).

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин говорил, что Минфин, Минэкономразвития и Центробанк подготовили меры дедолларизации российской экономики стимулирующего характера.

Он уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным. По его словам, для этого необходимо развитие финансовых рынков и создание систем передачи информации между банками.

Премьер Дмитрий Медведев также заявлял, что дедолларизация не означает отказ от доллара, никакого запрета на хождение американской валюты в России не будет.

Он заверил, что «люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары — менять их на рубли или иную валюту».

Говоря о возможности запрета доллара в России, премьер подчеркнул: «Таких идей ни у кого никогда не было, эти идеи абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам».