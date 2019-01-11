КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю
Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Продам студию
Продам комнату на ул. Вокзальная 54
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске

Санкции с компаний Дерипаски отказался снимать конгресс США

Правила начисления зарплат бюджетникам в России в 2019 году

Мы не рабы: На забастовку выйдут водители «Яндекс-такси» в Бердске

Опийный мак разрешат выращивать в России

Бердск. ХХ век. Как менялся город

Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Желающих усыновить ребенка подвергнут психологической экспертизе

Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта

Самый богатый человек мира Джефф Безос разводится с женой

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


ЦБ уходит от доллара в юани и иены

Одновременно Банк России нарастил долю евро до 32%. Идет дедолларизации российской экономики.

11.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
ЦБ уходит от доллара в юани и иены
Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4 процентного пункта, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%, следует из «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

Вместе с тем, регулятор нарастил долю прочих валют в резервах до 14,7% с 12,4%. К прочим валютам регулятор отнес в том числе активы в фунтах стерлингов (6,3%), японских иенах (4,5%), канадских (2,9%) и австралийских (1%) долларах, а также в швейцарских франках (0,0%).

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года — июнь 2018 года показал юань — 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых. Вместе с тем, доходность евро показала отрицательную величину (-0,17%).

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин говорил, что Минфин, Минэкономразвития и Центробанк подготовили меры дедолларизации российской экономики стимулирующего характера.

Он уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным. По его словам, для этого необходимо развитие финансовых рынков и создание систем передачи информации между банками.

Премьер Дмитрий Медведев также заявлял, что дедолларизация не означает отказ от доллара, никакого запрета на хождение американской валюты в России не будет.

Он заверил, что «люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары — менять их на рубли или иную валюту».

Говоря о возможности запрета доллара в России, премьер подчеркнул: «Таких идей ни у кого никогда не было, эти идеи абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске Впервые с 2012 года в Новосибирской области увеличен размер соцвыплат Из-за короткого замыкания загорелась баня в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «ЦБ уходит от доллара в юани и иены
    Одновременно Банк России нарастил долю евро до 32%. Идет дедолларизации российской экономики.»

    А какая разница? Шило на мыло? Весь смысл в рубли уходить!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика