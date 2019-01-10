Скончалась от ожогов пострадавшая на пожаре жительница Новосибирска

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в результате пожара, сообщили вечером в четверг в управлении СКР по Новосибирской области.

10 декабря в вечернее время в квартире дома, расположенного по ул. Ударная в Новосибирскае произошел пожар. В это время в квартире находились мужчина и женщина, которые были эвакуированы. Женщина от полученных ожогов скончалась в автомобиле реанимации, а мужчина доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту следователем следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска регионального управления СКР организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, пожар возник в 16.45 на втором этаже 9-этажного дома №23 на ул. Ударной

-В результате пожара в комнате и коридоре огнем повреждены вещи и мебель. Было эвакуировано 5 человек без спас устройств. В 17:29 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 6 единиц техники и 18 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

Причины пожара устанавливают.