Скончалась от ожогов пострадавшая на пожаре жительница Новосибирска
Сбербанк требует вернуть миллионы по суду от компании «Мастер и К» в Бердске
Завален мусором центр Бердска после новогодних каникул
Замерзали ночью четверо рыбаков на Обском море под Бердском
Требуют вывезти мусор жители частного сектора Бердска
Санкции: самолет МС-21 остался без композита для крыла
Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска
Мертвым нашли высокопоставленного полицейского в Новосибирске
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В тяжелом состоянии положили двоих пациентов с ОРВИ в ЦГБ Бердска