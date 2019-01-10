Запрещающий передачу Курил законопроект рассмотрит Госдума

В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.

Проект закона «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии» подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым и размещен в базе данных нижней палаты в четверг.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», — заявлено в законопроекте.

Согласно документу, «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года».

В законопроекте закреплено, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области».

В пояснительной записке отмечается, что данная законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий». Как пишет Иванов, поправкой зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии».

Источник: Интерфакс