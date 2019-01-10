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Запрещающий передачу Курил законопроект рассмотрит Госдума

Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от России.

10.01.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Запрещающий передачу Курил законопроект рассмотрит Госдума

Япония не получит Курильские острова

В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.

Проект закона «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии» подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым и размещен в базе данных нижней палаты в четверг.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», — заявлено в законопроекте.

Согласно документу, «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года».

В законопроекте закреплено, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области».

В пояснительной записке отмечается, что данная законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий». Как пишет Иванов, поправкой зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии».

Источник: Интерфакс


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    если такой закон примут, значит, общественный резонанс и бурное отношение в соцсетях помогли …
    а что мешало принять такой закон ранее, когда отдавали 900 тыс кв. км Баренцова моря, богатый нефтью и рыбой, норвегам?

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  2. Аноним

    ну, кто там спорить хотел что отдадут?
    ну прям праздник новостей и черный день для вадиков.
    эдак безработица увеличиться может когда их повыгоняют

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  3. Аноним

    Ну вообще-то в пункте 3 статьи 4 конституции РФ и без того написано, что «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.» И в чём смысл тогда ещё что-то принимать кроме пиара?

    Но, правда, мы же все понимаем какое отношение у нынешней власти к законам…. ;) Они их навряд ли когда читали и уж точно знают, что не для них они писаны. Это для нас законы, а они типа властители-небожители…

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