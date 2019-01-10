Сибирскому полпреду покажут производство обоев и кадетский корпус в Бердске

Сергей Меняйло осмотрел спортивные объекты Бердска
11 января полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетит с рабочей поездкой Бердск.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре мэрии, полпред обсудит вопросы улучшения материально-технической базы Казачьего кадетского корпуса им. Героя России Олега Куянова. Учреждение является единственным в Сибири кадетским корпусом казачьей направленности. В учебном заведении реализуется пилотный проект «Кадетское самбо».
В 2019 году на базе кадетского корпуса планируется провести мероприятия смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».
Кроме того, Сергей Меняйло ознакомится с деятельностью многопрофильного социального центра Бердска, объединяющего в новом современном здании службы социальной поддержки населения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце 2018 года КЦСОН перехал в новое здание, построенное бизнесменом Виктором Голубевым.
Полпреду представят перспективы развития одного из ведущих в России предприятий по производству обоев ООО «Элизиум». Собственное производство компанией было запущено в 2006 году, в настоящее время ассортимент продукции составляет более 2,5 тысячи видов, которые экспортируются в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Сергей Меняйло уже был в Бердске 25 сентября 2018 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он вручил орден Александра Невского от имени президента директору БЭМЗа Виктору Осину и осмотрел спортивные объекты города.
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Пусть он катится к себе в крым.
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Его от туда попросили
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да вы че!…
оказывается и производство есть в Бердске!
И даже не загибается?
либероиды врут чтоли нам все?
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