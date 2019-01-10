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Сибирскому полпреду покажут производство обоев и кадетский корпус в Бердске

Сергей Меняйло также побывает в недавно переехавшем в новое здание Комплексном центре соцобслуживания.

10.01.2019 3 коммент.
 
Сибирскому полпреду покажут производство обоев и кадетский корпус в Бердске

Сергей Меняйло осмотрел спортивные объекты Бердска

11 января полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетит с рабочей поездкой Бердск.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре мэрии, полпред обсудит вопросы улучшения материально-технической базы Казачьего кадетского корпуса им. Героя России Олега Куянова. Учреждение является единственным в Сибири кадетским корпусом казачьей направленности. В учебном заведении реализуется пилотный проект «Кадетское самбо».

В 2019 году на базе кадетского корпуса планируется провести мероприятия смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».

Кроме того, Сергей Меняйло ознакомится с деятельностью многопрофильного социального центра  Бердска, объединяющего в новом современном здании службы социальной поддержки населения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце 2018 года КЦСОН перехал в новое здание, построенное бизнесменом Виктором Голубевым.

Полпреду представят перспективы развития одного из ведущих в России предприятий по производству обоев ООО «Элизиум». Собственное производство компанией было запущено в 2006 году, в настоящее время ассортимент продукции составляет более 2,5 тысячи видов, которые экспортируются в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Сергей Меняйло уже был в Бердске 25 сентября 2018 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он вручил орден Александра Невского от имени президента директору БЭМЗа Виктору Осину и осмотрел спортивные объекты города.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Пусть он катится к себе в крым.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    да вы че!…
    оказывается и производство есть в Бердске!
    И даже не загибается?
    либероиды врут чтоли нам все?

    Thumb up 0 Thumb down 3

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