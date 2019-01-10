Новости от Патриота: не обсасывайте за 63 копейки на бензин, а трезво смотрите — что делает Держава!

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Всех с наступившим новым годом!

Так, что же он нам несет и что ожидать?

Конечно, либеральные нытики еще во время новогодних праздников, пока все россияне отдыхали и проводили время с семьей и друзьями уже начали свои заунывные песни: ведь в соседних странах рабочие дни никто не отменял.

Не будем обсасывать будущее вполне известное заранее подорожание бензина на 63 копейки (что составляет 1,63: за 4 месяца, что по сути даже меньше инфляции) и прочие бредни, а посмотрим трезво:

1. Наступивший год станет годом запуска крупнейших российских энергетических проектов. В декабре стартуют первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Примерно в это же время завершится строительство и наземной части«Турецкого потока».

2. В Республике Адыгея достроят ветропарк на 150 МВт, что позволит сократить энергодефицитность региона на 20%.

3. К 1 декабря 2019 года будет достроена железнодорожная часть Крымского моста. На сегодняшний день уже укладывается железнодорожное полотно, а верхнее строение железнодорожной части моста готово на двух участках из восьми.

4. В Калининградской области будет достроен международный грузопассажирский терминал, способный принимать круизные лайнеры длинной более 300 метров.

5. Всего в этом году планируется осуществление более 35 пусков ракет, при этом 10 из них придутся на тяжёлые ракеты. Среди запланированных к пуску аппаратов отметим «Ямал-601», военный спутник связи «Благовест», новый модуль «Наука» для МКС, аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103», а также «Метеор М».

6. Отдельно напомним, что в апреле будет запущена российская-германская научная обсерватория «Спектр-РГ». Это уникальный исследовательский комплекс отправится за орбиту Луны

7. До декабря будет достроен самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика». Такой способен преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 м. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта – «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

8. Изменился порядок обеспечения жильём детей-сирот – если раньше такие люди получали право на жильё с 18 лет, то теперь этот возраст снижен до 14 лет.

9. Заработала новая госуслуга по поддержке инвалидов при устройстве на работу и адаптации на рабочем месте.

10. Максимальный размер единовременного пособия по беременности в этом году вырос с 282 106 до 301 095 рублей. Растёт также минимальная величина пособия, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком.

11. Выросло и пособие по безработице. К тому же теперь, люди, лишившиеся работы, в первые 3 месяца будут получать 75% своего среднемесячного заработка, а в последующие три месяца — 60%.

12. Также впервые вводятся пособия для лиц предпенсионного возраста. Минимальное — 1500 рублей, максимальное — 11 280 рублей.

13. С января дополнительный выходной для прохождения диспансеризации будет положен всем работающим россиянам.

14. Наконец, в этом году расширяется федеральная программа лечения редких заболеваний — с 7 до 12 пунктов. Это важно, потому что лекарства, необходимые для лечения болезней из этого перечня, централизованно закупаются Минздравом и оплачиваются из бюджета.

На самом деле, список ожиданий впечатляющий…

Но конечно, как многие могут сказать: «да это все планы – мало ли чего наобещают…».

А верно, давайте ка посмотрим: что же удалось, а что нет за прошедший год:

1. Крымский мост: Объект сдан досрочно: 16 мая открыто автодорожное движение по Крымскому мосту. 1 октября 2018 запущено грузовое движение.

2. «Лахта-центр». Да-да, те самые слова, к которым пытаются привить отвращение! А что это по сути? Самый высокий небоскрёб Европы!

Здание высотой 462 метра вошло в двадцатку самых высоких сооружений мира. Таким образом, Санкт-Петербург отбирает титул города с самым высоким европейским небоскребом у Москвы (ранее «Башня Федерации. Восток» в деловом центре «Москва-Сити»).

На декабрь 2018 завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.

3. Стадионы Чемпионата мира по футболу 2018. Чего уж таить: многие сомневались в успехе – слишком уж сложный был проект, да и много камней встретились по пути.

Итог: Все 12 стадионов сданы в эксплуатацию в намеченные сроки.

4. Космос: 2018 году всего было проведено 22 пуска из запланированных 23: девять пусков с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, два – с Восточного, а также три пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. «Состав орбитальной группировки (156 космических аппаратов) вырос на восемь космических аппаратов

5. Планы: в 2018 году в войска начнёт поступать, наверное, одна из самых ожидаемых новинок – военная машина огневой поддержки «Терминатор». Машина создана на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, уже прошла боевое крещение в Сирии и её применение было впервые продемонстрировано широкой общественности в ходе недавних российско-белорусских учений «Запад-2017»

Итог:

— В апреле 2018 было официально объявлено о принятии на вооружение боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Сообщалось, что первая партия из десяти единиц поступила в Центральный военный округ

— Модернизированные радиолокационные станции (РЛС) средних («Гамма-С1М») и больших («Небо-УМ») высот заступили на боевое дежурство в Самарской, Воронежской и Новосибирской областях. Также в числе поступивших РЛС — «Небо-У», «Каста-2-2», «Подлет-К1», «ВВО» и П-18Р (на Камчатке). Радиотехнические войска ЦВО получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации «Фундамент».

— Авиационные стратегические ядерные силы пополнились модернизированными самолетами — одним Ту-160 и четырьмя Ту-95МС. Безусловно, новинкой этого года стали истребители поколения «4++» МиГ-35, которые начали осваивать экипажи Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске

— В состав Черноморского флота вошли малые ракетные корабли проекта 21631 («Буян-М») «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», разведывательный корабль (судно связи) проекта 18280 «Иван Хурс». В начале лета сообщалось о завершении испытаний рейдового буксира «БУК-2190» проекта 04690 «Волчок».

6. Концерн «Росэнергоатом» 2 ноября произвел успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов».

7. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»; г. Новоуральск, Свердловская область) состоялся успешный пуск трех секций технологического блока, оборудованных усовершенствованными газовыми центрифугами девятого поколения.

Еще раз поздравляю всех с наступившим новым годом.

Предлагаю всем не только верить и ждать каких то улучшений, но и самим начать делать хорошее и полезное в жизни!

Начать просто: перестаньте ныть, откройте глаза, перестаньте мусорить, помогите знакомым и друзьям советом, сходите в гости к родителям/детям….

Вместе – мы сила! Не дайте себя одурачить и разобщить!