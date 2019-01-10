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Новости от Патриота: не обсасывайте за 63 копейки на бензин, а трезво смотрите — что делает Держава!

К 1 декабря 2019 года будет достроена железнодорожная часть Крымского моста.

10.01.2019 31 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Всех с наступившим новым годом!
Так, что же он нам несет и что ожидать?
Конечно, либеральные нытики еще во время новогодних праздников, пока все россияне отдыхали и проводили время с семьей и друзьями уже начали свои заунывные песни: ведь в соседних странах рабочие дни никто не отменял.
Не будем обсасывать будущее вполне известное заранее подорожание бензина на 63 копейки (что составляет 1,63: за 4 месяца, что по сути даже меньше инфляции) и прочие бредни, а посмотрим трезво:
1. Наступивший год станет годом запуска крупнейших российских энергетических проектов. В декабре стартуют первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Примерно в это же время завершится строительство и наземной части«Турецкого потока».
2. В Республике Адыгея достроят ветропарк на 150 МВт, что позволит сократить энергодефицитность региона на 20%.
3. К 1 декабря 2019 года будет достроена железнодорожная часть Крымского моста. На сегодняшний день уже укладывается железнодорожное полотно, а верхнее строение железнодорожной части моста готово на двух участках из восьми.
4. В Калининградской области будет достроен международный грузопассажирский терминал, способный принимать круизные лайнеры длинной более 300 метров.
5. Всего в этом году планируется осуществление более 35 пусков ракет, при этом 10 из них придутся на тяжёлые ракеты. Среди запланированных к пуску аппаратов отметим «Ямал-601», военный спутник связи «Благовест», новый модуль «Наука» для МКС, аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103», а также «Метеор М».
6. Отдельно напомним, что в апреле будет запущена российская-германская научная обсерватория «Спектр-РГ». Это уникальный исследовательский комплекс отправится за орбиту Луны
7. До декабря будет достроен самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика». Такой способен преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 м. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта – «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
8. Изменился порядок обеспечения жильём детей-сирот – если раньше такие люди получали право на жильё с 18 лет, то теперь этот возраст снижен до 14 лет.
9. Заработала новая госуслуга по поддержке инвалидов при устройстве на работу и адаптации на рабочем месте.
10. Максимальный размер единовременного пособия по беременности в этом году вырос с 282 106 до 301 095 рублей. Растёт также минимальная величина пособия, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком.
11. Выросло и пособие по безработице. К тому же теперь, люди, лишившиеся работы, в первые 3 месяца будут получать 75% своего среднемесячного заработка, а в последующие три месяца — 60%.
12. Также впервые вводятся пособия для лиц предпенсионного возраста. Минимальное — 1500 рублей, максимальное — 11 280 рублей.
13. С января дополнительный выходной для прохождения диспансеризации будет положен всем работающим россиянам.
14. Наконец, в этом году расширяется федеральная программа лечения редких заболеваний — с 7 до 12 пунктов. Это важно, потому что лекарства, необходимые для лечения болезней из этого перечня, централизованно закупаются Минздравом и оплачиваются из бюджета.

На самом деле, список ожиданий впечатляющий…
Но конечно, как многие могут сказать: «да это все планы – мало ли чего наобещают…».
А верно, давайте ка посмотрим: что же удалось, а что нет за прошедший год:
1. Крымский мост: Объект сдан досрочно: 16 мая открыто автодорожное движение по Крымскому мосту. 1 октября 2018 запущено грузовое движение.
2. «Лахта-центр». Да-да, те самые слова, к которым пытаются привить отвращение! А что это по сути? Самый высокий небоскрёб Европы!
Здание высотой 462 метра вошло в двадцатку самых высоких сооружений мира. Таким образом, Санкт-Петербург отбирает титул города с самым высоким европейским небоскребом у Москвы (ранее «Башня Федерации. Восток» в деловом центре «Москва-Сити»).
На декабрь 2018 завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.
3. Стадионы Чемпионата мира по футболу 2018. Чего уж таить: многие сомневались в успехе – слишком уж сложный был проект, да и много камней встретились по пути.
Итог: Все 12 стадионов сданы в эксплуатацию в намеченные сроки.
4. Космос: 2018 году всего было проведено 22 пуска из запланированных 23: девять пусков с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, два – с Восточного, а также три пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. «Состав орбитальной группировки (156 космических аппаратов) вырос на восемь космических аппаратов
5. Планы: в 2018 году в войска начнёт поступать, наверное, одна из самых ожидаемых новинок – военная машина огневой поддержки «Терминатор». Машина создана на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, уже прошла боевое крещение в Сирии и её применение было впервые продемонстрировано широкой общественности в ходе недавних российско-белорусских учений «Запад-2017»
Итог:
— В апреле 2018 было официально объявлено о принятии на вооружение боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Сообщалось, что первая партия из десяти единиц поступила в Центральный военный округ
— Модернизированные радиолокационные станции (РЛС) средних («Гамма-С1М») и больших («Небо-УМ») высот заступили на боевое дежурство в Самарской, Воронежской и Новосибирской областях. Также в числе поступивших РЛС — «Небо-У», «Каста-2-2», «Подлет-К1», «ВВО» и П-18Р (на Камчатке). Радиотехнические войска ЦВО получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации «Фундамент».
— Авиационные стратегические ядерные силы пополнились модернизированными самолетами — одним Ту-160 и четырьмя Ту-95МС. Безусловно, новинкой этого года стали истребители поколения «4++» МиГ-35, которые начали осваивать экипажи Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске
— В состав Черноморского флота вошли малые ракетные корабли проекта 21631 («Буян-М») «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», разведывательный корабль (судно связи) проекта 18280 «Иван Хурс». В начале лета сообщалось о завершении испытаний рейдового буксира «БУК-2190» проекта 04690 «Волчок».
6. Концерн «Росэнергоатом» 2 ноября произвел успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов».
7. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»; г. Новоуральск, Свердловская область) состоялся успешный пуск трех секций технологического блока, оборудованных усовершенствованными газовыми центрифугами девятого поколения.

Еще раз поздравляю всех с наступившим новым годом.
Предлагаю всем не только верить и ждать каких то улучшений, но и самим начать делать хорошее и полезное в жизни!
Начать просто: перестаньте ныть, откройте глаза, перестаньте мусорить, помогите знакомым и друзьям советом, сходите в гости к родителям/детям….
Вместе – мы сила! Не дайте себя одурачить и разобщить!


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(31) Комментариев

  1. Вадим

    Новости ДЛЯ «патриота»:

    Похороны криминального авторитета с размахом в Амурске попали на видео
    Утверждается, что ради похоронной процессии перекрыли автомобильное движение, а в самой церемонии участвовали работники прокуратуры и полиции, которые якобы несли гроб умершего от рака «смотрящего за городом».(ВИДЕО)

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/10/399329-poxorony-kriminalnogo-avtoriteta-s-razmaxom-v-amurske-popali-na-video/comment-page-1#comment-1630224

    Утрись, поцреот…

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    • Аноним

      это как то отменяет написанное? или просто нагадить хочется тебе по поводу и без?

      Thumb up 6 Thumb down 6

      • Аноним

        Знаешь, эти свершения путинской россии просто завораживают и повергают в шок :-D Без сомнений, россия опередила весь остальной мир в своём развитии уже не на одну сотню лет :-D

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  2. Истмат

    Ожидаются, так же, очередные потуги Дядюшки Сэма помешать постепенному и поступательному развитию нашей страны, в виде очередных санкций и запретов.
    Но — собака лает, а караван идёт.
    Будем жить, работать, растить детей, отдыхать, ругать власть, бороться за свои права, кататься на лыжах, варить борщи, пить пиво, смотреть новые фильмы, получать премии…
    С прошедшими, земляки :)

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    • Аноним

      Ну да, дядюшка Сэм запретил сухой суперджет продавать Ирану и Россия не продаёт. Сидит на попе ровно и не дрыгается :-D

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      • Аноним

        Патриот, вот еще подпиши:
        _____________
        Китай провел вторые стрельбы из зенитного комплекса С-400 «Триумф» и завершил ими программу испытаний. По итогам тестов система высоко оценена китайскими военными: на уничтожение баллистической и аэродинамической целей, имитировавших, соответственно, ракетную боеголовку с самолетом и летевших на предельной дальности, было потрачено по одной ракете. (это при том, что, например, комплексу Пэтриот США для этого нужно несколько ракет)
        — Вторая тестовая стрельба состоялась в декабре прошлого года. Выпущенная ракета 48Н6Е сбила аэродинамическую мишень, летевшую на скорость 600 метров в секунду. Цель была поражена на предельной дальности — почти 250 километров. На этом программа испытаний С-400 в Китае завершена, других стрельб на данный момент не планируется, — рассказал ТАСС военно-дипломатическй источник.

        Напомним, первые стрельбы из С-400 китайские военные провели в начале декабря. Той же ракетой была сбита мишень, имитировавшая боевой блок баллистической ракеты — и тоже на предельной дальности.
        По итогам испытаний руководство Народно-освободительной армии Китая высоко оценило возможности зенитного комплекса.

        — Мы воочию убедились, что система С-400 не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений, — привел собеседник агентства слова представителя китайского военного ведомства.

        КНР стала первым иностранным покупателем «Триумфов», вслед за ней контракты на поставку С-400 заключили Турция и Индия.

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        • Патриот

          Отличное дополнение!

          Немного еще дополню для понимание в чем смысл истинный санкций:
          летом Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был отправлен заказчику в январе 2018 года.
          В сентябре США ввели санкции в отношении КНР из-за сделок с Россией по приобретению самолетов «Сухой» и ЗРК С-400.

          Thumb up 2 Thumb down 3

  3. Вадим

    Новости от Патриота: не обсасывайте за 63 копейки на бензин

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/10/399407-novosti-ot-patriota-ne-obsasyvajte-za-63-kopejki-na-benzin-a-trezvo-smotrite-chto-delaet-derzhava/comment-page-1#comment-1630239

    Только настоящий патриот знает ЧТО надо обсасывать… *LOL*

    Thumb up 18 Thumb down 12

  4. Аноним

    ***** на работу вышел :-D
    А что же такая офигенная держава не в состоянии сама починить ржавое корыто Кузю :-D

    Thumb up 9 Thumb down 6

  5. Гость

    У автора всё в порядке с головой?

    Thumb up 10 Thumb down 8

    • Патриот

      Благодарю за беспокойство: все нормально.
      Если вдруг кто-то хочет нормальной трезвой жизни, то по опыту рекомендую:
      — отказаться от нездорового образа жизни
      — перестать потреблять информацию из проплаченных ТВ, ютюб и прочих каналов
      — перестать читать только заголовки. Если вдруг заинтересовало — сразу пытаемся оперировать фактами и подкрепляем мнение ссылками. Если не подтверждается — рейтинг СМИ понижаем вплоть до черного списка

      Thumb up 1 Thumb down 4

  6. Гость

    Держава это ты громко заявил. 13 ая экономика мира слабо тянет на такое название.

    Thumb up 11 Thumb down 7

  7. Аноним

    https://news.yandex.ru/computers.html?from=story
    «патриот», найди тут хоть что-то про россию :-D

    Thumb up 7 Thumb down 6

  8. Аноним

    В начале лета сообщалось о завершении испытаний рейдового буксира «БУК-2190»

    удалено, ты это серьёзно?!? Ты видел тот кораблик :-D
    Эх и обмельчали же наши «патриоты», то у них теплицы, то буксирчики :-D Ну блин ты и удалено :-D

    Thumb up 6 Thumb down 8

      • Аноним

        Он самый :-D

        Thumb up 4 Thumb down 5

      • Аноним

        Буксирный катер «БУК-2190»:
        — Водоизмещение: 257 т.
        — Размеры: длина — 20,4 м, ширина — 8,5 м, осадка — 2,5 м.
        — Скорость полного хода: 10,5 узлов.
        — Экипаж: 4 чел.

        Буксирный катер «БУК-2190» был заложен на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (заводской №462), спущен на воду 22.09.2017 г. После перехода внутренними водными путями на Чёрное море, буксирный катер прибыл 02.08.2018 г. в Севастополь. 22.08.2018 г. на буксирном катере был поднят флаг вспомогательного флота, вошел в состав Черноморского флота.

        В настоящее время входит в состав 4-й группы 205-го отряда управления вспомогательного флота, с базированием на бухту Южная (Севастополь).

        Что не так?

        Thumb up 3 Thumb down 3

  9. Поросёнок Пётр

    Всё это несомненно прекрасно, но всё же главным достижением нашей Великой страны в прошедшем году считаю Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» (вступает в силу с 01.01.2019 года) внесены изменения в статью 32 Лесного кодекса РФ в части отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам.
    Разрешение гражданам собирать валежник для собственных нужд есть Великий подарок нашему Великому народу от нашего Великого Государя-Императора, Правительства и Государственной Думы, спасибо им большое *BRAVO* А вы говорите достижений нет ;)

    Thumb up 13 Thumb down 5

    • Аноним

      то что отменяют бредовые законы (отгадайте кем принятые) и приводят в порядок все — это то тебе чем не угодило???

      Thumb up 6 Thumb down 6

      • Поросёнок Пётр

        Почему не угодило-то??? Я наоборот радуюсь всей душой, как снег сойдёт, сразу в лес за валежником двину.

        Thumb up 5 Thumb down 3

        • Аноним

          а прошлый год чего не двинул?
          Или до тебя как до жирафа должно 2 года пройти? :-D

          Thumb up 1 Thumb down 3

          • Поросёнок Пётр

            Так я собирал, палки на берегу для костра, опасливо озираясь, вдруг полиция поймает и потащит в околоток, судить за великое преступление перед великим государством, но, теперь наконец-то можно собирать не опасаясь.

            Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      :-D И это тоже достижение! Прямо сродни отмене крепостного права! :-D

      Thumb up 7 Thumb down 1

  10. Новый мэр

    А сколько патриоту платят?
    Почем это сегодня продается?

    Thumb up 8 Thumb down 7

    • Патриот

      Смотря за что?
      Статейки здесь от себя лично пишу: никто не платит не заказывает и ни перед кем не отчитываюсь.
      Ну а чем профессионально занимаюсь вас не особо касается.
      Достаточно того, что живу честно в Бердске и не ворую!

      Thumb up 2 Thumb down 3

  11. Аноним

    то что отменяют бредовые законы (отгадайте кем принятые) и приводят в порядок все — это то тебе чем не угодило???

    Thumb up 3 Thumb down 5

  12. Аноним

    «патриот», почему в твоём удалено нет про Бердский велосипедный завод, с его технологиями? О которых Бостон Дайнемикс даже не смеет мечтать :-D

    Thumb up 6 Thumb down 3

  13. Аноним

    великая независимая держава, мда…
    «Производство крыльев для МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США. Американские санкции, перекрывшие поставки в Россию из США и Японии современных композитных материалов, могут задержать или сорвать создание «черного крыла» для новейшего российского авиалайнера МС-21. Об этом сообщила в четверг, 10 января, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров авиастроительной отрасли.
    Высокопоставленный чиновник в аппарате правительства подтвердил изданию, что некоторые компоненты для композитов, используемых при создании крыла и части киля МС-21, производятся американской Hexcel и японской Toray Industries. Санкции, введенные Вашингтоном в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиационную корпорацию, ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (входит в «Ростех»), остановили поставки этих материалов, что поставило под угрозу создание композитного «черного крыла» для МС-21. Именно удлиненное композитное крыло является одним из конкурентных преимуществ среднемагистрального МС-21, делая его более экономичным и позволяя увеличить ширину салона по сравнению с самолетами Boeing и Airbus.»

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