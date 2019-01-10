Новости от Патриота: не обсасывайте за 63 копейки на бензин, а трезво смотрите — что делает Держава!

Всех с наступившим новым годом!
Так, что же он нам несет и что ожидать?
Конечно, либеральные нытики еще во время новогодних праздников, пока все россияне отдыхали и проводили время с семьей и друзьями уже начали свои заунывные песни: ведь в соседних странах рабочие дни никто не отменял.
Не будем обсасывать будущее вполне известное заранее подорожание бензина на 63 копейки (что составляет 1,63: за 4 месяца, что по сути даже меньше инфляции) и прочие бредни, а посмотрим трезво:
1. Наступивший год станет годом запуска крупнейших российских энергетических проектов. В декабре стартуют первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Примерно в это же время завершится строительство и наземной части«Турецкого потока».
2. В Республике Адыгея достроят ветропарк на 150 МВт, что позволит сократить энергодефицитность региона на 20%.
3. К 1 декабря 2019 года будет достроена железнодорожная часть Крымского моста. На сегодняшний день уже укладывается железнодорожное полотно, а верхнее строение железнодорожной части моста готово на двух участках из восьми.
4. В Калининградской области будет достроен международный грузопассажирский терминал, способный принимать круизные лайнеры длинной более 300 метров.
5. Всего в этом году планируется осуществление более 35 пусков ракет, при этом 10 из них придутся на тяжёлые ракеты. Среди запланированных к пуску аппаратов отметим «Ямал-601», военный спутник связи «Благовест», новый модуль «Наука» для МКС, аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103», а также «Метеор М».
6. Отдельно напомним, что в апреле будет запущена российская-германская научная обсерватория «Спектр-РГ». Это уникальный исследовательский комплекс отправится за орбиту Луны
7. До декабря будет достроен самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика». Такой способен преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 м. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта – «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
8. Изменился порядок обеспечения жильём детей-сирот – если раньше такие люди получали право на жильё с 18 лет, то теперь этот возраст снижен до 14 лет.
9. Заработала новая госуслуга по поддержке инвалидов при устройстве на работу и адаптации на рабочем месте.
10. Максимальный размер единовременного пособия по беременности в этом году вырос с 282 106 до 301 095 рублей. Растёт также минимальная величина пособия, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком.
11. Выросло и пособие по безработице. К тому же теперь, люди, лишившиеся работы, в первые 3 месяца будут получать 75% своего среднемесячного заработка, а в последующие три месяца — 60%.
12. Также впервые вводятся пособия для лиц предпенсионного возраста. Минимальное — 1500 рублей, максимальное — 11 280 рублей.
13. С января дополнительный выходной для прохождения диспансеризации будет положен всем работающим россиянам.
14. Наконец, в этом году расширяется федеральная программа лечения редких заболеваний — с 7 до 12 пунктов. Это важно, потому что лекарства, необходимые для лечения болезней из этого перечня, централизованно закупаются Минздравом и оплачиваются из бюджета.
На самом деле, список ожиданий впечатляющий…
Но конечно, как многие могут сказать: «да это все планы – мало ли чего наобещают…».
А верно, давайте ка посмотрим: что же удалось, а что нет за прошедший год:
1. Крымский мост: Объект сдан досрочно: 16 мая открыто автодорожное движение по Крымскому мосту. 1 октября 2018 запущено грузовое движение.
2. «Лахта-центр». Да-да, те самые слова, к которым пытаются привить отвращение! А что это по сути? Самый высокий небоскрёб Европы!
Здание высотой 462 метра вошло в двадцатку самых высоких сооружений мира. Таким образом, Санкт-Петербург отбирает титул города с самым высоким европейским небоскребом у Москвы (ранее «Башня Федерации. Восток» в деловом центре «Москва-Сити»).
На декабрь 2018 завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.
3. Стадионы Чемпионата мира по футболу 2018. Чего уж таить: многие сомневались в успехе – слишком уж сложный был проект, да и много камней встретились по пути.
Итог: Все 12 стадионов сданы в эксплуатацию в намеченные сроки.
4. Космос: 2018 году всего было проведено 22 пуска из запланированных 23: девять пусков с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, два – с Восточного, а также три пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. «Состав орбитальной группировки (156 космических аппаратов) вырос на восемь космических аппаратов
5. Планы: в 2018 году в войска начнёт поступать, наверное, одна из самых ожидаемых новинок – военная машина огневой поддержки «Терминатор». Машина создана на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, уже прошла боевое крещение в Сирии и её применение было впервые продемонстрировано широкой общественности в ходе недавних российско-белорусских учений «Запад-2017»
Итог:
— В апреле 2018 было официально объявлено о принятии на вооружение боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Сообщалось, что первая партия из десяти единиц поступила в Центральный военный округ
— Модернизированные радиолокационные станции (РЛС) средних («Гамма-С1М») и больших («Небо-УМ») высот заступили на боевое дежурство в Самарской, Воронежской и Новосибирской областях. Также в числе поступивших РЛС — «Небо-У», «Каста-2-2», «Подлет-К1», «ВВО» и П-18Р (на Камчатке). Радиотехнические войска ЦВО получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации «Фундамент».
— Авиационные стратегические ядерные силы пополнились модернизированными самолетами — одним Ту-160 и четырьмя Ту-95МС. Безусловно, новинкой этого года стали истребители поколения «4++» МиГ-35, которые начали осваивать экипажи Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске
— В состав Черноморского флота вошли малые ракетные корабли проекта 21631 («Буян-М») «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», разведывательный корабль (судно связи) проекта 18280 «Иван Хурс». В начале лета сообщалось о завершении испытаний рейдового буксира «БУК-2190» проекта 04690 «Волчок».
6. Концерн «Росэнергоатом» 2 ноября произвел успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов».
7. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»; г. Новоуральск, Свердловская область) состоялся успешный пуск трех секций технологического блока, оборудованных усовершенствованными газовыми центрифугами девятого поколения.
Еще раз поздравляю всех с наступившим новым годом.
Предлагаю всем не только верить и ждать каких то улучшений, но и самим начать делать хорошее и полезное в жизни!
Начать просто: перестаньте ныть, откройте глаза, перестаньте мусорить, помогите знакомым и друзьям советом, сходите в гости к родителям/детям….
Вместе – мы сила! Не дайте себя одурачить и разобщить!
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Новости ДЛЯ «патриота»:
Похороны криминального авторитета с размахом в Амурске попали на видео
Утверждается, что ради похоронной процессии перекрыли автомобильное движение, а в самой церемонии участвовали работники прокуратуры и полиции, которые якобы несли гроб умершего от рака «смотрящего за городом».(ВИДЕО)
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/10/399329-poxorony-kriminalnogo-avtoriteta-s-razmaxom-v-amurske-popali-na-video/comment-page-1#comment-1630224
Утрись, поцреот…
10 7
это как то отменяет написанное? или просто нагадить хочется тебе по поводу и без?
6 6
Знаешь, эти свершения путинской россии просто завораживают и повергают в шок Без сомнений, россия опередила весь остальной мир в своём развитии уже не на одну сотню лет
4 4
Ожидаются, так же, очередные потуги Дядюшки Сэма помешать постепенному и поступательному развитию нашей страны, в виде очередных санкций и запретов.
Но — собака лает, а караван идёт.
Будем жить, работать, растить детей, отдыхать, ругать власть, бороться за свои права, кататься на лыжах, варить борщи, пить пиво, смотреть новые фильмы, получать премии…
С прошедшими, земляки
7 10
Ну да, дядюшка Сэм запретил сухой суперджет продавать Ирану и Россия не продаёт. Сидит на попе ровно и не дрыгается
10 7
Патриот, вот еще подпиши:
_____________
Китай провел вторые стрельбы из зенитного комплекса С-400 «Триумф» и завершил ими программу испытаний. По итогам тестов система высоко оценена китайскими военными: на уничтожение баллистической и аэродинамической целей, имитировавших, соответственно, ракетную боеголовку с самолетом и летевших на предельной дальности, было потрачено по одной ракете. (это при том, что, например, комплексу Пэтриот США для этого нужно несколько ракет)
— Вторая тестовая стрельба состоялась в декабре прошлого года. Выпущенная ракета 48Н6Е сбила аэродинамическую мишень, летевшую на скорость 600 метров в секунду. Цель была поражена на предельной дальности — почти 250 километров. На этом программа испытаний С-400 в Китае завершена, других стрельб на данный момент не планируется, — рассказал ТАСС военно-дипломатическй источник.
Напомним, первые стрельбы из С-400 китайские военные провели в начале декабря. Той же ракетой была сбита мишень, имитировавшая боевой блок баллистической ракеты — и тоже на предельной дальности.
По итогам испытаний руководство Народно-освободительной армии Китая высоко оценило возможности зенитного комплекса.
— Мы воочию убедились, что система С-400 не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений, — привел собеседник агентства слова представителя китайского военного ведомства.
КНР стала первым иностранным покупателем «Триумфов», вслед за ней контракты на поставку С-400 заключили Турция и Индия.
5 3
Отличное дополнение!
Немного еще дополню для понимание в чем смысл истинный санкций:
летом Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был отправлен заказчику в январе 2018 года.
В сентябре США ввели санкции в отношении КНР из-за сделок с Россией по приобретению самолетов «Сухой» и ЗРК С-400.
2 3
Новости от Патриота: не обсасывайте за 63 копейки на бензин
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/10/399407-novosti-ot-patriota-ne-obsasyvajte-za-63-kopejki-na-benzin-a-trezvo-smotrite-chto-delaet-derzhava/comment-page-1#comment-1630239
Только настоящий патриот знает ЧТО надо обсасывать…
18 12
***** на работу вышел
А что же такая офигенная держава не в состоянии сама починить ржавое корыто Кузю
9 6
У автора всё в порядке с головой?
10 8
Благодарю за беспокойство: все нормально.
Если вдруг кто-то хочет нормальной трезвой жизни, то по опыту рекомендую:
— отказаться от нездорового образа жизни
— перестать потреблять информацию из проплаченных ТВ, ютюб и прочих каналов
— перестать читать только заголовки. Если вдруг заинтересовало — сразу пытаемся оперировать фактами и подкрепляем мнение ссылками. Если не подтверждается — рейтинг СМИ понижаем вплоть до черного списка
1 4
Держава это ты громко заявил. 13 ая экономика мира слабо тянет на такое название.
11 7
13-я и то только за счёт нефти и газа
10 6
https://news.yandex.ru/computers.html?from=story
«патриот», найди тут хоть что-то про россию
7 6
В начале лета сообщалось о завершении испытаний рейдового буксира «БУК-2190»
удалено, ты это серьёзно?!? Ты видел тот кораблик
Эх и обмельчали же наши «патриоты», то у них теплицы, то буксирчики Ну блин ты и удалено
6 8
такой?
9 2
Он самый
4 5
Буксирный катер «БУК-2190»:
— Водоизмещение: 257 т.
— Размеры: длина — 20,4 м, ширина — 8,5 м, осадка — 2,5 м.
— Скорость полного хода: 10,5 узлов.
— Экипаж: 4 чел.
Буксирный катер «БУК-2190» был заложен на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (заводской №462), спущен на воду 22.09.2017 г. После перехода внутренними водными путями на Чёрное море, буксирный катер прибыл 02.08.2018 г. в Севастополь. 22.08.2018 г. на буксирном катере был поднят флаг вспомогательного флота, вошел в состав Черноморского флота.
В настоящее время входит в состав 4-й группы 205-го отряда управления вспомогательного флота, с базированием на бухту Южная (Севастополь).
Что не так?
3 3
Всё это несомненно прекрасно, но всё же главным достижением нашей Великой страны в прошедшем году считаю Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» (вступает в силу с 01.01.2019 года) внесены изменения в статью 32 Лесного кодекса РФ в части отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам.
Разрешение гражданам собирать валежник для собственных нужд есть Великий подарок нашему Великому народу от нашего Великого Государя-Императора, Правительства и Государственной Думы, спасибо им большое А вы говорите достижений нет
13 5
то что отменяют бредовые законы (отгадайте кем принятые) и приводят в порядок все — это то тебе чем не угодило???
6 6
Почему не угодило-то??? Я наоборот радуюсь всей душой, как снег сойдёт, сразу в лес за валежником двину.
5 3
а прошлый год чего не двинул?
Или до тебя как до жирафа должно 2 года пройти?
1 3
Так я собирал, палки на берегу для костра, опасливо озираясь, вдруг полиция поймает и потащит в околоток, судить за великое преступление перед великим государством, но, теперь наконец-то можно собирать не опасаясь.
1 0
И это тоже достижение! Прямо сродни отмене крепостного права!
7 1
А сколько патриоту платят?
Почем это сегодня продается?
8 7
Смотря за что?
Статейки здесь от себя лично пишу: никто не платит не заказывает и ни перед кем не отчитываюсь.
Ну а чем профессионально занимаюсь вас не особо касается.
Достаточно того, что живу честно в Бердске и не ворую!
2 3
то что отменяют бредовые законы (отгадайте кем принятые) и приводят в порядок все — это то тебе чем не угодило???
3 5
«патриот», почему в твоём удалено нет про Бердский велосипедный завод, с его технологиями? О которых Бостон Дайнемикс даже не смеет мечтать
6 3
Свои воспаленные фантазии мне не приписывайте.
Я, знаете ли, фактами привык оперировать….
1 3
великая независимая держава, мда…
«Производство крыльев для МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США. Американские санкции, перекрывшие поставки в Россию из США и Японии современных композитных материалов, могут задержать или сорвать создание «черного крыла» для новейшего российского авиалайнера МС-21. Об этом сообщила в четверг, 10 января, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров авиастроительной отрасли.
Высокопоставленный чиновник в аппарате правительства подтвердил изданию, что некоторые компоненты для композитов, используемых при создании крыла и части киля МС-21, производятся американской Hexcel и японской Toray Industries. Санкции, введенные Вашингтоном в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиационную корпорацию, ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (входит в «Ростех»), остановили поставки этих материалов, что поставило под угрозу создание композитного «черного крыла» для МС-21. Именно удлиненное композитное крыло является одним из конкурентных преимуществ среднемагистрального МС-21, делая его более экономичным и позволяя увеличить ширину салона по сравнению с самолетами Boeing и Airbus.»
5 3
А айфоны в Китае делаются.
Правда хотят переносить… в индию!
А вы видать про глобализацию не в курсе, да?
0 3