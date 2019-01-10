Деньги за коммуналку не принимают в кассах РКЦ и банках Бердска

С невозможностью оплатить коммунальные счета столкнулись жители Бердска еще вчера, 9 января. На редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обрушились телефонные звонки из разных уголков Бердска с одним вопросом — когда можно заплатить за коммуналку и не набежит ли пеня за просроченные платежи по вине КБУ или РКЦ?

— Я в кассу РКЦ на «Семи ветрах» ходил, там объявление висит — «Коммунальный услуги не принимаются». Сегодня (10 января — прим. ред.) пришел в «Сбербанк», а у кассира программа не открывается. Сотрудница банка побежала коллег спрашивать, как ей платеж принимать, а потом мне сообщили: «Программа и вчера не открывалась, приходите завтра», — негодует житель микрорайона Южного Сергей Михайлович. — Я живу в частном доме, приходил 10 числа каждого месяца в сберкассу, заполнял бумагу, кассир ее брала, выкатывала счет и я оплачивал коммуналку. Долгов не было. Все было красиво до сегодняшнего момента. Когда «Новосибирскэнергосбыт» приходил, был большой бардак, я на эти грабли уже наступал и предвидел такое развитие событий (при отказе от услуг НЭС). Что в РКЦ-то творится! Никто не может заплатить, горожане не очень лестно отзываются о власти, КБУ. Я предвидел это, пытался выяснить в Комбинате бытовых услуг еще в прошлом году, куда теперь деньги нести. Но там все на нервах были, лишь спрашивали: «Что вы хотите?». Сайт открыт, я на него смотрю, а толку-то?!

Возмущенный бердчанин отметил, что в кассах РКЦ сегодня можно заплатить только за жилищные услуги, предоставляемые управляющими компаниями. «Курьер. Среда. Бердск» обратился к директору бердского Комбината бытовых услуг Владимиру Воспанчуку, чтобы задать ему вопросы, интересующие горожан.

— Сейчас каждую минуту информация меняется. Мы до этого технически все подготовили. Передали информацию с одной базы на другую, а сейчас доступ к этой информации открыли во всех кассах. В частном случае на 4 точках оказался не готов компьютер, его программное обеспечение. В каких-то — управляющая компания что-то не доделала. Сегодня все донастроили и систему запустили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Воспанчук.

Он отметил, что специалисты КБУ уже протестировали новую систему приема платежей, провели несколько платежек. Банк «Левобережный» уже принимает деньги горожан, а Сбербанк начнет принимать плату за коммунальные услуги завтра, 11 января. Личные кабинеты заработали 10 января около 14.00.

Директор КБУ заверил, что коммунальные услуги никому приостановлены не будут. Штрафы и пени начисляться не будут.

-Мы сделаем с запасом прием платежей, чтобы никто не переживал. Думаю, что буквально в течение пару дней все устаканится. Кроме того, хочу подчеркнуть: никаких комиссий за услуги КБУ взиматься не будет! — подытожил Владимир Викторович.

Напомним, что с 1 января 2019 года деятельность по заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, начислению и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить сам, отказавшись от посредника. АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с КБУ более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске, получая за это порядка 25 млн рублей в год. Договор расторгнут 31 декабря 2018-го. Поэтому в КБУ произошли технические сбои по своевременному начислению платежей за коммунальные услуги.

Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. И коммунальщики уверены, что сделали правильный шаг.