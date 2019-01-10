Инструкция: Новые правила налогообложения на недвижимость в 2019 году

С нового года в России изменился порядок налогообложения недвижимости и правила перерасчета налогов, которые платят граждане за свои сотки и метры. Кроме того, граждане предпенсионного возраста получили льготы, раньше полагавшиеся только пенсионерам, передает РГ.

В наступившем году к 63 регионам страны, где налог на имущество — квартиру, дом, дачу, гараж и другие капитальные постройки — рассчитывается исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта (она ближе к рыночной), добавились еще семь. Это Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области. Там к налогообложению впервые будут привлечены объекты, права граждан на которые зарегистрированы в упрощенном порядке без проведения технической инвентаризации и определения инвентаризационной стоимости.

Речь идет о садовых, дачных домах, гаражах, хозяйственных постройках площадью более 50 квадратных метров, уточняла в своем сообщении Федеральная налоговая служба. Также впервые будут обложены налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости жилые постройки, введенные в эксплуатацию с 2013 года. (По ним не определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка). При этом будет применен коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета.

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться второй год подряд, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4. В 21 регионе, где кадастровая стоимость используется для начисления налога третий год подряд, такой коэффициент будет равен 0,6.

Что касается субъектов, где базой для начисления налога до сих пор служит инвентаризационная стоимость объектов капитального строительства, там для расчета налога эта стоимость будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,481.

Поэтапный переход на расчет налога не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости недвижимости начался в России в 2015 году.

В 2019 году для жителей 49 регионов страны налог на имущество будет рассчитан с учетом 10-процентного ограничения роста платежа. Предполагалось, что налоговая нагрузка будет расти постепенно, увеличиваясь каждый год на 20 процентов (тот самый коэффициент к налоговую периоду).

Однако даже в такой конструкции реформа привела к резкому увеличению платежей собственников. Поэтому были приняты поправки, подразумевающие 10-процентное ограничение роста налога по сравнению с его суммой за предыдущий период. Это правило действует для регионов, где налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости третий и последующие годы, поясняли в ФНС.

В 2018 году для 18,8 миллиона налогоплательщиков в 28 регионах налоговики уже рассчитали платежи с коэффициентом 10-процентного ограничения роста. В 2019-м такой порядок расчета будет применен уже в 49 регионах.

Кстати, теперь документы для расчета имущественных налогов можно подавать не только в саму налоговую, но и в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг.

С 1 января изменился и порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения недвижимости. Если налогоплательщик сумел доказать, что она неправильная, при расчете налога измененная кадастровая стоимость будет использоваться не с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала применяться.

Еще одна новая норма касается порядка перерасчета налога на имущество и земельного налога, которые платят граждане. Вступившие в силу 1 января поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения.

Во-первых, перерасчет налогов может производиться не более чем за три налоговых периода, предшествующих году направления налогового уведомления.

Во-вторых, он вообще не допускается, если приведет к росту платежа. Простой пример: человек владеет загородным домом или земельным участком и в 2018 году полностью заплатил за них налог согласно налоговому уведомлению. Начиная с 2019 года перерасчет налога, например, из-за обнаруженной в расчетах кадастровой стоимости дома или участка ошибки, нельзя будет произвести, если это приведет к росту платежа.

Что касается льгот, то с 1 января их получили граждане предпенсионного возраста: женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Новые нормы были приняты для обеспечения дополнительных социальных гарантий в связи с изменениями в пенсионной системе.

По новым правилам эта категория налогоплательщиков освобождается от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости определенного вида. Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров. Из каждой категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него. Действует только одно условие: объект не должен использоваться для предпринимательской деятельности.

На людей, достигших предпенсионного возраста, также распространяется налоговый вычет на 6 соток. При расчете земельного налога его сумма уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не нужно. Если он больше, налог рассчитывается на оставшуюся площадь.

Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую инспекцию. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.