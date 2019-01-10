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Набор для введения инсулина попал в льготный список

Теперь он будет предоставляться деабетикам бесплатно по программе госгарантий.

10.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Набор для введения инсулина попал в льготный список

Больные диабетом не могут без инсулина

Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы вошли в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе государственных гарантий, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: «амбулаторный набор для введения инсулина», «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы», — говорится в сообщении.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Теперь он будет предоставляться деабетикам бесплатно по программе госгарантий.»
    Эта что творят поганцы…. это ж так и не останется ничего чтоб «вадикам» негодовать….
    пакостники какие, все простив вадиков….

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