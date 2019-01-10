Набор для введения инсулина попал в льготный список

Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы вошли в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе государственных гарантий, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: «амбулаторный набор для введения инсулина», «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы», — говорится в сообщении.