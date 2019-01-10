Сбербанк требует вернуть миллионы по суду от компании «Мастер и К» в Бердске

Сегодня, 10 января, в Бердском горсуде начался процесс по иску Сбербанка к местной производственной компании «Мастер и К», ее владельцам и ряду других предприятий.

Банк взыскивает суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Захаров Б. Г., Клинков А. С., Клинков С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК».

Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными. В суде отказались назвать сумму претензий Сбербанка, но сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что предварительные слушания перенесли с 10 января на 4 февраля.

О возможном рейдерском захвате бердского предприятия заговорили в конце 2018 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволенный директор компании Игорь Полозков утверждал, что новые управленцы намеренно банкротят «Мастер и К», 400 работников могут оказаться на улице. Собственник компании Сергей Клинков заявил, что предотвратил рейдерский захват бердского предприятия.

По словам Полозкова, Клинков был увлечен другим проектами, в частности «Селигер». На все заработанные и получаемые кредитные ресурсы он скупал земли вблизи озера Селигер.

-Проект , к сожалению, оказался некоммерческим и обратной связи не дал. Финансовая помощь этого проекта подорвала существующий на тот момент финансовое положение компании «Мастер и К». Начались проблемы, оборотки стало не хватать. В июне 2017 года предприятие практически остановилось. Господин Клинков на постоянной основе занимался поиском инвесторов, пытался продать предприятие, то привести инвестора, чтобы работать с ним в партнерских отношениях. Такой инвестор нашелся, — вспоминает Полозков.

По его словам, инвестор вливал деньги в предприятие. Благодаря привлеченным инвестициям производство начало налаживаться, была погашена задолженность по зарплате за два месяца, существенная часть просроченных долгов по налогам, а также основные долги поставщикам.

-Помимо прочего инвестор изначально хотел покупать компанию, но, оценив ее состояние, отказался от этой мысли. Но Клинков уговорил его поработать по инвестиционной схеме. Позже на инвестора вышел банк и была разработана некая трехсторонняя схема финансового оздоровления предприятия. Так как предприятие брало большое количество кредитов в 2015-2016 году, их сумма составляла почти 800 миллионов рублей. Предприятию нечем было оплачивать эти кредиты, а все имущество было заложено в банке. В рамках соглашения предполагалось, что банк продавал все заложенное имущество заинтересованным лицам, — рассказал Полозков.

По его мнению, Клинкова схема не устроила и он привел в «Мастер и К» новую команду. До момента совершения сделки по финансовому оздоровлению, был подписан график гашения процентов банка. Новые проценты были гораздо ниже существующих. По словам Полозкова новая команда зашла в составе 85 человек — финансисты, юристы, бухгалтеры, которые сразу начали отодвигать от процесса действующих управленцев.

-Как только на предприятии появилась новая команда, первым делом, что она сделала, — перестала обслуживать минимальную часть тех кредитов, которые есть. По истечении трех месяцев на предприятии автоматически объявляют процедуру банкротства… Производством никто не занимается. Отношение с инвестором не выстраиваются. Предприятие начало работать на 60-70% своих мощностей. В ближайшее время работа будет приостановлена, — полагает экс-директор.

Владелец ООО «Мастер и К» Сергей Клинков заверил «Курьер. Среда. Бердск», что дела у компании идут в гору. Банкротить предприятие никто не собирается. Наоборот, предыдущая команда управленцев состояла в сговоре с банком и инвесторами, которые, по словам собственника, оказались рейдерами.

-Финансовое состояние у предприятия хорошее, мы планируем будущий год. Происходит много приятных вещей. Думаю, что в ближайшее время компания стабилизируется и будет нормально работать. Мы этим занимаемся. Старая команда совместно с рейдерами хотела забрать предприятие. Пришли рейдеры под видом инвесторов, сделали преступное сообщество с менеджерами. Совместно с банком, который заставил нас совершить неправильные действия. Сейчас пришла грамотная команда, которая изучает это все. Есть новые инвесторы, которые готовы верят в предприятие. Сегодня «Мастер и К» — рентабельное предприятие, имеет хорошие возможности, чтобы выжить. Но ребята специально заводили его в банкротство, хотели его забрать до копеечки. Я год жил в Бердске, чтобы почистить предприятие. Полозков пытался слить компанию рейдерам, осуществлял финансовые махинации, откаты, подписывал документы, которые не имел права подписывать, — констатировал Клинков.