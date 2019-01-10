Бросила ночью 2-летнего ребенка мать в Новосибирске

Сотрудники полиции разыскивают мать брошенного ребенка, сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 10 января в полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице Виктора Уса в Новосибирске о том, что в одной из квартир плачет ребенок. На место выехали сотрудники отдела полиции №8 «Кировский» управления МВД России по городу Новосибирску. Поскольку на звонок в дверь никто не отвечал, было принято решения вскрыть квартиру с привлечением специалистов спасательной службы.

В квартире находился малолетний ребенок в возрасте около 2-3 лет без взрослых. Он был передан врачам скорой помощи, которые доставили его в одно из детских лечебных учреждений Новосибирска.

В настоящее время по данному факту инспекцией по делам несовершеннолетних районной полиции проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и правовой оценки произошедшего. Личность матери ребенка установлена, ведется ее розыск. Известно, что женщина прописана в одном из районов Новосибирской области и состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Решение о дальнейшей судьбе ребенка будет приниматься органами опеки и попечительства.