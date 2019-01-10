КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Продам студию
Продам комнату на ул. Вокзальная 54
Продам Студию на Гранитной,5
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Объем авторынка России превысил докризисные показатели

Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска

Бросила ночью 2-летнего ребенка мать в Новосибирске

Мэр Бердска: Законно рубят деревья в городских лесах

Заставят хранить на российском оборудовании информацию от пользователей

Похороны криминального авторитета с размахом в Амурске попали на видео

Подпольное казино ищет полиция Бердска

МИД вызвал посла Японии: грубо искажаете суть переговоров по Курилам

Инструкция: Каков размер возрастной надбавки к пенсии в 2019 году

Умер 3-летний онкобольной мальчик, не дождавшись помощи Путина

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Бросила ночью 2-летнего ребенка мать в Новосибирске

Малыша нашли одного плачущим в квартире и направили в больницу. Мать состоит на учете в полиции. В судьбу ребенка вмешались органы опеки.

10.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Бросила ночью 2 летнего ребенка мать в Новосибирске

Полицейские с помощью спасателей вскрыли квартиру

Сотрудники полиции разыскивают мать брошенного ребенка, сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 10 января в полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице Виктора Уса в Новосибирске о том, что в одной из квартир плачет ребенок. На место выехали сотрудники отдела полиции №8 «Кировский» управления МВД России по городу Новосибирску. Поскольку на звонок в дверь никто не отвечал, было принято решения вскрыть квартиру с привлечением специалистов спасательной службы.

В квартире находился малолетний ребенок в возрасте около 2-3 лет без взрослых. Он был передан врачам скорой помощи, которые доставили его в одно из детских лечебных учреждений Новосибирска.

В настоящее время по данному факту инспекцией по делам несовершеннолетних районной полиции проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и правовой оценки произошедшего. Личность матери ребенка установлена, ведется ее розыск. Известно, что женщина прописана в одном из районов Новосибирской области и состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Решение о дальнейшей судьбе ребенка будет приниматься органами опеки и попечительства.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Зрелищный турнир по греко-римской борьбе пройдёт в бердском ЦСК «Вега» Объем авторынка России превысил докризисные показатели Пасторальный пейзаж появился на стене в инфекционном отделении бердской ЦГБ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика