Сгорел спутник предупреждения России о ракетном нападении США

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Ну вот и приплыли авианосцев нет, скоро и спутников не останется. Российская армия будет как одна большая обезьяна с гранатой
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По поводу чего ты ехидничаешь?
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Российский спутник «Космос-2430», который сгорел в атмосфере, был сведен с орбиты планово. Об этом ТАСС сообщили в командовании Воздушно-космических сил России.
Уточняется, что космический аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. Схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории дежурными силами Космических войск ВКС РФ.
В командовании уточнили, что космический аппарат запустили в 2007 году. В 2012 году его вывели из состава орбитальной группировки Российской Федерации.
Ранее на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) сообщалось, что российский военный спутник «Космос-2430» сгорел утром 5 января. Данный аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов.
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Канализации уже все прорвались теперь уже до спутников очередь дошла
Круто страну на колени поставил
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Ваши личные канализационные протоки точно…
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