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Сгорел спутник предупреждения России о ракетном нападении США

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет из-за океана.

10.01.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Сгорел спутник предупреждения России о ракетном нападении США

Спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января

По информации Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, аппарат «Космос-2430» прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Запущенный в 2007 году российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По информации NORAD, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники «Тундра», первый выведен на орбиту в 2015 году).

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Ну вот и приплыли :-D авианосцев нет, скоро и спутников не останется. Российская армия будет как одна большая обезьяна с гранатой :-D

    Thumb up 3 Thumb down 9

    • Антоним

      По поводу чего ты ехидничаешь?
      _______________

      Российский спутник «Космос-2430», который сгорел в атмосфере, был сведен с орбиты планово. Об этом ТАСС сообщили в командовании Воздушно-космических сил России.

      Уточняется, что космический аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. Схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории дежурными силами Космических войск ВКС РФ.

      В командовании уточнили, что космический аппарат запустили в 2007 году. В 2012 году его вывели из состава орбитальной группировки Российской Федерации.

      Ранее на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) сообщалось, что российский военный спутник «Космос-2430» сгорел утром 5 января. Данный аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов.

      Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Аноним

    Канализации уже все прорвались теперь уже до спутников очередь дошла :-D
    Круто страну на колени поставил

    Thumb up 1 Thumb down 6

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