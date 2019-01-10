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Умер 3-летний онкобольной мальчик, не дождавшись помощи Путина

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Умер 3-летний онкобольной мальчик, не дождавшись помощи Путина

В ходе большой пресс-конференции президента попросили помочь перевезти ребенка из Иркутской области к месту лечения.

10.01.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Умер 3 летний онкобольной мальчик, не дождавшись помощи Путина

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции

Трехлетний окобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали президенту России Владимиру Путина на его большой пресс-конференции в декабре, умер в ночь на 10 января в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве Иркутской области.

Путина в ходе пресс-конференции попросили оказать содействие в транспортировке к месту лечения Владислава Шестакова. Однако врачи, наблюдавшие за пациентом, признали его нетранспортабельным.

«Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался», — сообщил представитель минздрава.

Ранее уполномоченный по правам детей в Иркутской области Светлана Семенова сообщала, что для ребенка и его родителей в клинике, где он находится, создали все необходимые условия. Консультации по его лечению оказывали специалисты ряда больниц.


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