Умер 3-летний онкобольной мальчик, не дождавшись помощи Путина

Трехлетний окобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали президенту России Владимиру Путина на его большой пресс-конференции в декабре, умер в ночь на 10 января в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве Иркутской области.

Путина в ходе пресс-конференции попросили оказать содействие в транспортировке к месту лечения Владислава Шестакова. Однако врачи, наблюдавшие за пациентом, признали его нетранспортабельным.

«Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался», — сообщил представитель минздрава.

Ранее уполномоченный по правам детей в Иркутской области Светлана Семенова сообщала, что для ребенка и его родителей в клинике, где он находится, создали все необходимые условия. Консультации по его лечению оказывали специалисты ряда больниц.